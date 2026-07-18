Sebastián Montoya habló sobre las sensaciones que dejó la clasificación en el Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 2: "Fue bastante difícil"

Sebastián Montoya terminó noveno en la carrera sprint de Spa-Francorchamps y quedó fuera de los puntos en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 2- crédito @sebasmontoya58/Instagram

Sebastián Montoya terminó noveno este 18 de julio de 2026 en la carrera sprint de Spa-Francorchamps y quedó fuera de los puntos en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 2, un resultado que explicó por la falta de ritmo y la inestabilidad de su monoplaza antes de la prueba principal del domingo, en la que largará décimo.

El colombiano había partido desde la pole del sprint tras clasificarse décimo, un formato que invertía la parrilla y lo convertía en uno de los protagonistas de la jornada. La caída fue amplia: pasó de defender el liderato en la salida a cerrar en P9 después de perder cinco posiciones en el reinicio final.

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Montoya atribuyó su resultado en Spa-Francorchamps a la falta de ritmo y a la inestabilidad de su monoplaza en frenada, paso por curva y aceleración- crédito @prema_team/Instagram

En charla con la periodista Valentina Peña de AS Colombia, Montoya hizo una evaluación muy crítica del auto tras bajarse del coche.

“Fue una carrera bastante difícil, muy complicada. Honestamente estoy muy decepcionado con el ritmo del carro hoy, con cómo se está portando. Hay muy pocos puntos positivos y muchos puntos para trabajar”.

El piloto admitió que sostener la punta desde la primera casilla ya era un desafío previsible si quien salía segundo hacía una buena partida.

“Largué bien, me traté de defender, pero sabíamos que empezando primeros era difícil conservar la posición si el segundo hacía un buen trabajo. Con una buena largada y saliendo bien en la primera curva, era muy fácil que el segundo me pasara en la recta posterior”.

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Montoya perdió el liderato en la primera vuelta y el reinicio final lo dejó noveno

Sebastián Montoya largó desde la pole del sprint por la inversión de parrilla tras clasificarse décimo en Spa-Francorchamps. - crédito Prema Racing

El primer adelantamiento decisivo llegó en la vuelta inicial, cuando Martinius Stenshorne superó a Montoya y lo relegó a la segunda posición. Desde ahí, la carrera empezó a girar contra el colombiano, que además debió contener ataques en un auto que, según su propio diagnóstico, no respondía con estabilidad en frenada, paso por curva ni aceleración.

“Realísticamente no teníamos velocidad hoy. Hay inestabilidad cuando freno, cuando cruzo, cuando acelero y así es muy complicado. No es por ser pesimista o negativo, pero el carro hoy no estaba para nada”, dijo al medio.

Montoya estuvo cerca de perder el control mientras se defendía de Joshua Durksen y Dino Beganovic. El paraguayo Dursken lo superó en el sexto giro y el sueco lo hizo en el décimo, una secuencia que lo dejó cuarto cuando todavía conservaba opciones de cerrar dentro de los puntos.

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La carrera ya había sido neutralizada en la vuelta seis por un accidente de Cian Shields. Más tarde, a falta de cuatro vueltas, un incidente de John Bennett provocó una nueva salida del coche de seguridad cuando Montoya defendía la cuarta posición frente a Nikola Tsolov.

El ganador fue Joshua Durksen y la carrera principal será el 19 de julio de 2026

En la última vuelta, Nikola Tsolov y otros cuatro pilotos superaron a Sebastián Montoya, que cayó del cuarto lugar al noveno puesto-crédito @JoshuaDuerksen1/X

Hasta ese momento, el colombiano parecía sostener una diferencia estable sobre el búlgaro. La neutralización cambió el escenario porque lo expuso a un relanzamiento en el que Tsolov llegaba con mejores condiciones de auto.

El safety car se retiró con una sola vuelta por disputar. En ese último giro, Montoya perdió primero la posición con Tsolov y después fue adelantado por otros cuatro pilotos, una secuencia que lo hizo caer del cuarto puesto al noveno y lo dejó sin sumar.

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“Lástima, especialmente la última vuelta con Tsolov. El momento en que lo vi, ya era muy tarde y ahí estaba en una posición bastante complicada. Pasa, son las carreras, hay días nos favorecen a nosotros como pasó ayer y hoy no era uno de esos días”, afirmó.

La victoria quedó en manos de Joshua Duerksen. El segundo lugar fue para Mathius Stenshorne y el tercer puesto para Dino Beganovic.

Montoya, de 21 años, tendrá una nueva oportunidad en la carrera principal del Gran Premio de Bélgica este domingo 19 de julio a las 3:00 a. m. (hora de Colombia). Saldrá desde la décima posición de la parrilla y la prueba será transmitida por Disney+ y Espn.

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