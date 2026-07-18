Colombia

Luisa Castro puso a prueba a Westcol con la tendencia de la hamburguesa triple y expuso su respuesta: “Qué bobada”

A raíz de la polémica generada por un relato viral sobre pedir una hamburguesa triple en una primera salida, los influenciadores colombianos participaron en la tendencia y aportaron su perspectiva sobre los códigos en las citas

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Westcol confiesa que su romance con Luisa Castro fue un “sueño” que esperó durante años - crédito @westcol/IG
Westcol fue cuestionado por Luisa y puesto a prueba ante la polemida de la hamburguesa triple - crédito @westcol/IG

En las plataformas digitales, las tendencias surgen a diario, pero pocas alcanzan el alcance que tuvo la discusión sobre la “hamburguesa triple”.

Lo que comenzó como una anécdota sobre una cita se transformó en un fenómeno cultural en línea, con miles de usuarios y celebridades participando en el debate y la recreación de la situación.

El detonante fue un relato viral en el que un hombre describió cómo una mujer eligió una hamburguesa triple durante su primer encuentro en un restaurante. Su interpretación del gesto como algo desmedido generó opiniones encontradas. Mientras algunos consideraron que no hay reglas para pedir comida en una cita, otros lo vieron como un símbolo de confianza o, incluso, de atrevimiento. Lo cierto es que el episodio se multiplicó en memes, parodias y reflexiones sobre las normas no escritas de las relaciones actuales.

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Luisa Castro llevó la tendencia a su relación y consultó a Westcol sobre su reacción ante el pedido viral de hamburguesa triple - crédito @luisacastro/IG

Entre quienes adoptaron la tendencia estuvo Luisa Castro, una de las creadoras de contenido más conocidas en Colombia. En un ejercicio de espontaneidad y humor, Castro decidió llevar la discusión a su propia relación. En un video que compartió con sus seguidores, le preguntó a Westcol, su pareja y también conocido por su trabajo como streamer, cómo habría reaccionado si ella, en su primera cita juntos, hubiera pedido la famosa hamburguesa triple.

La respuesta de Westcol no se ajustó a los estereotipos que circulaban: lejos de considerar la petición un exceso, sostuvo que no le habría sorprendido y que, si de apetito se trata, veía posible que su pareja terminara fácilmente con ese platillo. Para añadir un toque de comicidad, Castro insistió en que quería la hamburguesa en ese momento, y Westcol accedió sin mostrar incomodidad o sorpresa.

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“¿Qué pasa si yo en la primera cita te hubiera dicho que quería una hamburguesa triple?”, le preguntó Luisa a lo que Westcol le respondió: “No entiendo, pues normal (...) qué bobada, no sé qué tengo que decir, pues si amor, si quieres una hamburguesa triple, pues bueno, ¿Te la pido?“.

El intercambio, más allá de la anécdota, puso en evidencia la confianza y complicidad de la pareja, desmintiendo rumores recientes sobre una supuesta ruptura. La grabación fue recibida con entusiasmo entre sus seguidores, quienes destacaron la naturalidad de Westcol.

La confesión de Westcol: el streamer que reflexionó sobre el dinero tras una costosa cena con Luisa Castro - crédito @luisacastrooo/IG
Los seguidores reaccionaron con comentarios positivos y bromas sobre la relación y el contexto de la hamburguesa - crédito @luisacastrooo/IG

“Le pide una hamburguesa a el dueño de una hamburguesería”, “Ayyy se ven tiernos! Por que los Critican tanto 🥺“, ”Westcol puede ser de todo, menos tacaño", “Amiga el tiene una hamburgueseria, no cuenta Jjajajajajjajaja”, (Sic), son las reacciones.

Karen Sevillano y Aida Victoria Merlano reaccionaron a la polémica de la hamburguesa triple

Las respuestas de figuras reconocidas en redes sociales no se hicieron esperar. Aida Victoria Merlano utilizó sus plataformas para emitir una opinión directa y sin filtros, como es habitual en su estilo.

En su intervención, Merlano abordó el debate con una perspectiva personal, enfocándose en la visión que tiene sobre la educación y los valores que espera transmitir a la próxima generación. “Mi hijo tiene que resolverle a su mujer, porque si no, yo estoy criando es un pejelagarto inservible e inútil y yo tengo que criar es un macho”, afirmó.

La famosa es reconocida por sus polémicas en el amor y sus videos de resiliencia - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram
Aida Victoria Merlano ofreció una postura frontal sobre los valores y expectativas en las relaciones de pareja - crédito Aida Victoria Merlano / Instagram

Además, aprovechó para enviar un mensaje a quienes se sintieron identificados con el comportamiento masculino que dio origen a la discusión: “Sáquense de la cabeza el chip de que las mujeres los quieren utilizar por su dinero y más cuando ni siquiera tienen dinero por el que los puedan utilizar”. Sus palabras generaron una ola de comentarios, tanto de apoyo como de crítica, reforzando su reputación como una de las creadoras de contenido más polémicas y directas del país.

Por otro lado, Karen Sevillano también sumó su voz con un tono irónico y desenfadado. Cuestionó la idea de asociar un pedido en un restaurante con la búsqueda de un “sugar daddy” y criticó los prejuicios basados en lo que una mujer decide pedir.

Karen Sevillano aclara rumores sobre maternidad y revela sus verdaderas prioridades para 2026 - crédito @karensevillano/IG
Karen Sevillano aportó una mirada irónica sobre los prejuicios en las citas y el concepto de 'sugar daddy' - crédito @karensevillano/IG

“Vos como hombre no puedes llegar a la conclusión de que una mujer está buscando un suggar solo porque te pidió una hamburguesa triple”, comentó entre risas. Sevillano recomendó a los hombres ser realistas con su presupuesto y evitar clasificar a las mujeres según lo que pidan, sugiriendo que, si existe preocupación por el gasto, lo mejor es escoger un lugar acorde a las posibilidades.

Su intervención fue celebrada y replicada por miles de seguidores, destacando su capacidad para conectar con temas virales desde el humor y la sinceridad.

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