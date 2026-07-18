Colombia

Carolina Guerra fue premiada como actriz del año en el Ischia Global Film & Music Festival en Italia

La intérprete colombiana recibe el galardón ‘Global Breakout Actress of the Year’, un premio que marca su regreso internacional tras una pausa profesional dedicada a la maternidad y que celebra su nueva etapa personal y artística

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Carolina Guerra gana un premio internacional y retoma su carrera en el cine - crédito @carowar/ Instagram
Carolina Guerra gana un premio internacional y retoma su carrera en el cine - crédito @carowar/ Instagram

La actriz colombiana Carolina Guerra recibió en Italia el galardón a Global Breakout Actress of the Year durante el Ischia Global Film & Music Festival, uno de los eventos internacionales más destacados de la industria cinematográfica europea.

El reconocimiento marca su regreso a la pantalla tras una pausa profesional dedicada a la maternidad y representa un punto de inflexión en su carrera artística.

El galardón fue entregado en la isla de Ischia, ubicada en el sur de Italia, donde la presencia de figuras del cine mundial ha convertido al festival en un escenario influyente para talentos emergentes y consolidados. La distinción reconoce a intérpretes que han logrado destacar en el circuito internacional en el último año.

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Carolina Guerra, reconocida como Global Breakout Actress of the Year en el Ischia Global Film & Music Festival - crédito @carowar/ Instagram
Carolina Guerra, reconocida como Global Breakout Actress of the Year en el Ischia Global Film & Music Festival - crédito @carowar/ Instagram

Carolina Guerra, nacida en Bogotá en 1987, ha desarrollado su carrera en cine, televisión y modelaje. Su trayectoria incluye participaciones en producciones internacionales y un papel protagónico en la serie La Reina del Sur. El regreso de Guerra al escenario artístico ocurre tras varios años dedicados a la crianza de su hijo, hecho que ella misma calificó como transformador. En un mensaje público, la actriz expresó: “Recibir este reconocimiento en el Festival de Cine de Ischia me dejó con una emoción difícil de explicar”.

La intérprete subrayó el impacto que la maternidad tuvo en su vida y en su manera de abordar la profesión: “Hace unos años decidí poner mi carrera en pausa para dedicar todo mi tiempo y energía en ser la mejor mamá para Rocco. Ese tiempo me transformó por completo. Hoy no soy la misma persona. Y lo digo con un orgullo inmenso”. Este testimonio, compartido a través de sus redes sociales, revela una dimensión personal detrás del reconocimiento profesional.

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El Ischia Global Film & Music Festival distinguió a talentos destacados del circuito internacional en la isla de Ischia, al sur de Italia - crédito @carowar/ Instagram
El Ischia Global Film & Music Festival distinguió a talentos destacados del circuito internacional en la isla de Ischia, al sur de Italia - crédito @carowar/ Instagram

El vínculo de Carolina Guerra con el cine italiano se remonta a sus primeros años. Según relató, la película Cinema Paradiso, dirigida por Giuseppe Tornatore, fue una de las primeras experiencias cinematográficas que marcó su infancia. La actriz recordó: “La primera película que marcó mi infancia fue Cinema Paradiso, de Giuseppe Tornatore. Recuerdo perfectamente lo que sentí la primera vez que la vi… y las 300 veces que vinieron después. Años más tarde entendí que aquello que había sentido tenía un nombre: amor por el cine”. Para Guerra, recibir el premio en Italia —el país donde nació su pasión por el séptimo arte— tiene un valor simbólico y personal.

El Ischia Global Film & Music Festival, fundado por Pascal Vicedomini, se ha consolidado como un espacio de referencia para el estreno de películas, el encuentro entre profesionales del sector y la promoción de nuevos talentos. Durante la edición de este año, la organización destacó la capacidad de Carolina Guerra para conectar con audiencias internacionales y su versatilidad interpretativa. El evento ha contado históricamente con la presencia de cineastas, productores y actores reconocidos, convirtiéndolo en una plataforma estratégica para proyecciones y reconocimientos a nivel mundial.

Las palabras de agradecimiento de Carolina Guerra evidenciaron el respaldo recibido de su entorno profesional y del festival - crédito @carowar/ Instagram
Las palabras de agradecimiento de Carolina Guerra evidenciaron el respaldo recibido de su entorno profesional y del festival - crédito @carowar/ Instagram

En su mensaje de agradecimiento, Guerra hizo referencia directa al festival y a las personas que han acompañado su trayectoria reciente: “Gracias @pascalvicedomini, por creer en mí. A @getagencia por apostarle a esta nueva etapa y gracias a todo el equipo del @ischiaglobalfest por este reconocimiento tan especial y por recibirme con tanto cariño”. Estas palabras refuerzan el carácter colectivo del logro y el respaldo recibido por parte de su entorno profesional.

La actriz también compartió una reflexión acerca del momento actual de su vida y su significado: “Volver a actuar siendo esta mujer, con otra mirada sobre la vida, y recibir un reconocimiento precisamente ahora, cuando comienza esta nueva etapa, tiene un significado increíblemente especial para mí”. El reconocimiento llega en un contexto de transformación personal y profesional, en el que la maternidad y el regreso al trabajo artístico confluyen en una nueva visión sobre su oficio.

La entrega del premio en Ischia representó un hito en la trayectoria de Carolina Guerra tras un periodo alejada de la escena internacional - crédito @carowar/ Instagram
La entrega del premio en Ischia representó un hito en la trayectoria de Carolina Guerra tras un periodo alejada de la escena internacional - crédito @carowar/ Instagram

Carolina Guerra concluyó su mensaje con una frase que sintetiza el significado de este reconocimiento en su carrera y vida personal: “Hay momentos en los que la vida parece picarte un ojo. Este fue uno de ellos”. La entrega del premio en Ischia representa no solo un logro profesional, sino también un hito en el proceso de transformación de la actriz, quien recobra presencia en la escena internacional tras un periodo de retiro voluntario.

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