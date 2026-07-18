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Hijo de Cristina Hurtado rompe su propia regla en redes y desata ola de elogios: “Tienes que hablar en los videos”

Daniel Narváez Hurtado cambió el formato de sus publicaciones de cocina y ahora narró de principio a fin la nueva preparación que quiso enseñar a realizar

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Daniel Narváez Hurtado habló por primera vez en una de sus recetas y sus seguidores le pidieron repetir - crédito @danielnarvaezh/IG

Daniel Narváez Hurtado, hijo de la presentadora Cristina Hurtado, volvió a captar la atención de sus seguidores en redes sociales, aunque esta vez no fue únicamente por una de sus recetas de cocina.

El piloto sorprendió al publicar un video en el que, por primera vez, narró paso a paso la preparación de un chimichurri casero, un cambio que no pasó desapercibido entre los que siguen sus publicaciones.

Hasta ahora, Daniel había acostumbrado a los internautas a compartir clips gastronómicos con un formato muy particular: aparecía preparando diferentes platos, mientras su voz solo se escuchaba durante unos pocos segundos al inicio para anunciar la receta y el resto del contenido transcurría únicamente con imágenes del proceso culinario, mientras que las instrucciones se podían conocer porque las dejaba escritas en la descripción de la publicación, donde explicaba los ingredientes y cada uno de los pasos para replicar el plato.

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Sin embargo, en esta ocasión decidió romper con esa dinámica y acompañó toda la preparación con explicaciones habladas, consejos de cocina, reacciones de lo que podían decirle sus seguidores e incluso algunas anécdotas personales, lo que generó una respuesta muy positiva entre sus seguidores.

El hijo de Cristina Hurtado sorprendió con una receta de pasta a la vodka y recibió la mejor crítica dentro de su casa: “Le quedó deliciosa” - crédito @danielnarvaezh/IG
El chimichurri de Daniel Narváez Hurtado vino con tips, anécdotas y un consejo de cocina que enganchó a sus fans - crédito @danielnarvaezh/IG

Al comenzar el video, Daniel explicó que el cambio obedecía a una petición recurrente de quienes consumen su contenido.

“Bueno, hoy vamos a intentar algo diferente. Hoy voy a hablar, ya que me lo han pedido un poquito... vamos a ver cómo nos va. Hoy vamos a usar perejil fresco. Deshojados, un cuchillo con buen filo y picado chiquitico. Pille, pues. Y ahora dicen: ‘Ay, quedó muy grande’. No, ya lo vuelvo a picar”, comentó mientras iniciaba la preparación.

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Durante la receta explicó que utilizó perejil y orégano frescos: “Tienen que estar frescos, para deshojar el orégano así es más fácil y revolvemos las hojitas”; seguido a eso recomendó agregar un licor neutro como vodka —aunque recordó que anteriormente había preparado la mezcla con viche del Pacífico—, además de una cucharada de vinagre y sal para comenzar a deshidratar las hojas antes de incorporar el resto de ingredientes.

Posteriormente mostró cómo tatemó un pimentón para incluirlo en la preparación y compartió recomendaciones sobre la cantidad de ajo que, según él, debe llevar un buen chimichurri.

El chimichurri con voz de Daniel ganó aplausos - crédito @danielnarvaezh/IG
El chimichurri con voz de Daniel ganó aplausos - crédito @danielnarvaezh/IG

“Dejamos esto en reposo mientras tatemamos, quemamos el pimentón. ¿Qué es tatemar? Quemar. Hasta que se ponga todo negrito... Ajitos al gusto del consumidor. A mí me encanta el ajo, sobre todo en el chimichurri. Les recomiendo que le echen bastante”, afirmó mientras continuaba con la receta.

El joven también explicó cómo limpiar correctamente el pimentón después de quemarlo y aconsejó picarlo en cubos muy pequeños antes de mezclarlo con el resto de ingredientes.

“Ya tatemado el pimentón agarramos dos trapitos o dos toallitas y le quitamos la costra. Vamos a cortarlo en cuadritos bien chiquiticos para mezclarlo al chimichurri. Entonces, traten de que les quede así bien chiquito, entre más chiquito, mejor... Y ahora un chorrito de aceite. Por favor, olvídense de las calorías, solo disfruten”, expresó.

Además de la preparación culinaria, Daniel aprovechó el video para contar una anécdota relacionada con una experiencia que vivió mientras trabajaba en un restaurante, la cual utilizó para dejar una reflexión sobre la importancia de priorizar la seguridad en la cocina.

Daniel Narváez Hurtado conquistó las redes con su receta de huevos con tomate: así prepara los "huevitos a la bichofue" para el desayuno - crédito @danielnarvaezh/IG
Daniel Narváez mostró una preparación casera paso a paso con comentarios en tiempo real, recomendaciones culinarias y una reflexión sobre seguridad, algo que varios incluso vieron con potencial para televisión - crédito @danielnarvaezh/IG

“Una vez yo estaba trabajando en un restaurante y vi a un man agarrando unos ajos recién salidos de un horno, pero los agarraba con la mano. Y yo le dije como: ‘Uy, hermano, ¿eso no le duele?’. Pues me responde: ‘Eso ya dolió lo que tenía que doler’. Pero ahora, una vez un chef también me dijo que me cuidara, que en realidad no ganaba nada demostrando que no me dolía. Quédense con el consejo que ustedes quieran”, relató.

Aunque el chimichurri fue el protagonista de la publicación, lo que realmente terminó robándose la atención fue escuchar a Daniel hablar durante todo el video, pues varios usuarios destacaron que el formato resultó mucho más cercano y dinámico, por lo que le pidieron mantener ese estilo en futuras publicaciones.

Entre los mensajes que recibió se leyeron comentarios como: “Definitivamente sí tienes que hablar en los videos”, “Lo haces súper bien”, “Nos dio receta, nos dio tips, nos dio regaños” y “Me pareció muy divertido que hablaras, hasta peleabas con los comentarios futuros”.

Otros incluso fueron más allá y consideraron que el hijo de Cristina Hurtado tiene el perfil para participar en programas de cocina televisivos: “Inscríbete a MasterChef, sería genial”, escribió uno de los internautas.

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