El colombiano Jhon Arias regresó a los entrenamientos con Palmeiras de Brasil: estos serán los próximos retos tras el Mundial 2026

El jugador "Cafetero" estuvo haciendo trabajos en la sede deportiva de São Paulo-crédito @Palmeiras/X

Jhon Arias volvió este 18 de julio de 2026 a Palmeiras después de disputar la Copa del Mundo con Colombia y se sumó a tiempo completo al entrenamiento del plantel, en la antesala del regreso del equipo al Brasileirão, actual líder del campeonato con 41 puntos, y que encara además los cruces de octavos de final de la Copa de Brasil ante Fortaleza y la Copa Libertadores ante Cerro Porteño de Paraguay.

El delantero fue la novedad de la práctica dirigida por el cuerpo técnico de Abel Ferreira. El equipo retomará la competencia oficial el 22 de julio de 2026, cuando visite a Coritiba FC por la fecha número 19 del campeonato brasileño.

PUBLICIDAD

Jhon Arias volvió a Palmeiras después de disputar la Copa del Mundo con Colombia y se sumó al entrenamiento completo del plantel-crédito Jean Carniel/ REUTERS

Palmeiras disputó seis partidos de preparación durante este período sin competencia oficial. Ese trabajo antecede una secuencia decisiva en la que el club sigue vivo en tres frentes.

La reincorporación de Jhon Arias se produjo en la Academia de Futebol, el centro de entrenamiento del club en São Paulo. Allí, el plantel comenzó la jornada con una activación muscular y luego pasó al campo para ejercicios de pases, movimientos, centros y definiciones.

Después de esa primera parte, los jugadores participaron de un ensayo técnico de 11 contra 11 en espacio reducido y con objetivos específicos. Arias completó toda la actividad con el grupo.

PUBLICIDAD

La vuelta del atacante colombiano responde de forma directa a la principal novedad del día en Palmeiras: ya está nuevamente a disposición tras su participación con la selección de Colombia en la Copa del Mundo. Su regreso fortalece a un equipo que encabeza la primera división de Brasil y que afrontará semanas de alta exigencia.

A continuación, estos son los partidos que tendrá el cuadro paulista en el cierre de julio y comienzos de agosto de 2026:

22 de julio de 2026 - Serie A de Brasil: Coritiba FC vs. Palmeiras

26 de julio de 2026 - Serie A de Brasil: Palmeiras vs. Atlético Mineiro

29 de julio de 2026 - Serie A de Brasil: Vitória vs. Palmeiras

2 de agosto de 2026 - Copa de Brasil: Palmeiras vs. Fortaleza

9 de agosto de 2026 - Serie A de Brasil: Fortaleza vs. Palmeiras

12 de agosto de 2026 - Copa Libertadores: Palmeiras vs. Cerro Porteño

Jhon Arias se destacó por su Mundial con la selección Colombia: entró en el top-10 de jugadores

Jhon Arias fue titular en todos los partidos de Colombia en la Copa del Mundo y marcó un gol en la clasificación a octavos.-crédito @CIES_Football/X

El colombiano Jhon Arias figura entre los 10 futbolistas con mejor rendimiento del Mundial de 2026, pese a la eliminación de Colombia en octavos de final, y su valoración lo ubica por encima de varios jugadores que sí llegaron a la definición, como Lamine Yamal y Enzo Fernández.

PUBLICIDAD

El mediocampista de Palmeiras obtuvo una calificación de 84,5 en el análisis elaborado por el CIES con apoyo de la plataforma Impect. Ese puntaje lo deja en el décimo lugar del ranking general del torneo.

El estudio toma en cuenta variables de juego como la construcción de acciones, las oportunidades creadas, los pases exitosos en campo rival en comparación con el resto del plantel y los avances progresivos en ataque de al menos ocho metros hacia la portería contraria.

Arias fue titular en todos los partidos de Colombia en la Copa del Mundo y marcó un gol en la clasificación a octavos. El volante quedó señalado además como uno de los jugadores cuya salida modificó el desarrollo del partido ante Suiza.

PUBLICIDAD

En el minuto 65 del cruce disputado en Vancouver, con el partido cerrado, el entrenador Néstor Lorenzo decidió reemplazar a Arias por Jáminton Campaz. A partir de ese cambio, el equipo perdió sorpresa y posesión de balón, de acuerdo con la reconstrucción del medio.

Tras la eliminación, Arias fue uno de los futbolistas más autocríticos del plantel. El colombiano dijo que el equipo necesita cambios para dejar de quedar al borde de las instancias decisivas.

“Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente de la Copa en los octavos, ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la Selección porque ya está bueno de quedarnos en la puerta y no llegar hasta el último día”, afirmó.

PUBLICIDAD

El volante de 28 años cierra el top 10 de mejor rendimiento individual del torneo y supera en esa clasificación a Lamine Yamal, Enzo Fernández, Ousmane Dembélé y Jude Bellingham.

El primer lugar es paraLionel Andrés Messi. Detrás aparecen Kylian Mbappé, Michael Olise, Erling Haaland y Martin Odegaard en los cinco primeros puestos.

Estadísticas de Jhon Arias durante la Copa del Mundo 2026

Jhon Arias fue una de las grandes figuras de Colombia-crédito Lee Smith/REUTERS

El atacante tuvo uno de los protagonismos más destacados con el cuadro “Cafetero”.

En total jugó 5 partidos en 382 minutos, siendo el juego ante Uzbekistán el encuentro en el cual acumuló más minutos para Colombia.

A continuación, estos fueron los números que dejó su participación:

17 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 90 minutos en el Uzbekistán 1-3 Colombia

23 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 77 minutos en el Colombia 1-0 República Democrática del Congo

27 de junio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 76 minutos en el Colombia 0-0 Portugal

3 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 73 minutos en el Colombia 1-0 Ghana

7 de julio de 2026 - Mundial de la FIFA de Norteamérica: 66 minutos en el Suiza 0-0 Colombia (la Tricolor eliminó desde los tiros del punto penal)