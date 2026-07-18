Shakira presentó las bailarinas para su espectáculo en el medio tiempo del Mundial 2026, como parte del “Dai Dai Challenge”

Shakira mostró las bailarinas elegidas por el "Dai Dai Challenge" que le acompañaran en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

A 24 horas de que se realice el espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Shakira es el centro de las miradas gracias al éxito de Dai Dai, canción oficial del torneo interpretada en colaboración con el nigeriano Burna Boy y que interpretará junto a los niños y niñas de la fundación Ghetto Kids, el próximo domingo 19 de julio.

A la par con el lanzamiento del tema, la colombiana anunció el “Dai Dai Challenge”, un reto viral impusado especialmente por los Ghetto Kids con el que la cantante invitó a todos sus seguidores a realizar sus propias coreografías en redes sociales, con la intención de escoger las mejores para que la acompañaran en el entretiempo de la Copa del Mundo.

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Por estos días la colombiana se encuentra inmersa en los ensayos para su aparición ante más de 80.000 espectadores y millones que seguirán la transmision en todo el mundo, y de a pocos viene compartiendo en sus redes sociales algunos momentos detrás de cámaras. El más reciente incluyó la revelación de las bailarinas que hicieron el Dai Dai Challenge y fueron elegidas por la artista para sumarse a ella en el escenario.

La colombiana presentó en sus redes sociales a las bailarinas que estarán junto a ella durante su aparición en el entretetiempo de la gran final entre España y Argentina - crédito @shakira/Instagram

“Estos bailarines de todo el mundo se unieron a mí en el Dai Dai Challenge, ¡y mañana subiremos al escenario juntos en la final! ¿Quién está listo?“, escribió. En la grabación se le observa en el centro, rodeada de las bailarinas al ritmo de Dai Dai.

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Previamente, la barranquilla publicó en sus redes sociales algunas imágenes de los ensayos acompañada de Burna Boy, entre abrazos y risas en medio de recesos por los ensayos, así como las interacciones de Shakira con los niños y niñas de Ghetto Kids.

En la grabación de los ensayos se observa a Shakira coordinando la coreografía para la final, y bromeando al hacer un juego de palabras en inglés con “messy” que traduce “desastre”, y Messi por el jugador argentino que disputará la gran final este domingo, al comando de la albiceleste.

La colombiana compartió en sus redes sociales una curiosa escena mientras preparaba su coreografía para el espectáculo de medio tiempo - crédito @shakira/Instagram

“That’s messy. I’m not talking about Leo Messi. I’m talking about messy messy” (Eso es un desastre. No hablo de Leo Messi. Hablo de un desastre total), expresó en la grabación.

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Shakira compartió un fragmento de la versión en español de “Dai Dai”

Durante las semanas previas al espectáculo de medio tiempo, la barranquillera afirmó que tenía en mente presentar dos nuevas versiones de Dai Dai: una en español y otra en portugués.

De la versión en castellano no se conocían mayores detalles hasta la tarde del viernes 17 de julio, cuando la barranquillera aprovechó un descanso de sus ensayos en Nueva Jersey para presentar un adelanto de cómo sonaría esta versión.

Mientras se adelantan los preparativos para el espectáculo de medio tiempo, la colombiana difundió entre sus seguidores un adelanto del tema oficial del Mundial, en castellano - crédito @shakira/Instagram

En sus historias de Instagram, la artista cantó un fragmento de la letra enteramente en español: “En el once contra once, cada cual en su papel. Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel. Levantarse y caer, y volver a empezar. Y volverse a romper como vuelve a romper una ola en el mar. Cada paso que das, va tu gente detrás. Aquí estamos por ti para verte llegar. Mira, mejor vive la vida, que vamos de subida, vamos de subida. Dale, no olvides lo que vales, juega como tú sabes, como tú sabes”, interpretó.

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De inmediato, comenzó a especularse en las redes sociales si interpretaría Dai Dai en español durante el medio tiempo, pero todo apunta que no será el caso, debido a la presencia de Burna Boy en el espectáculo, motivo por el que se espera que interpreten la versión original de la canción oficial de la Copa del Mundo.