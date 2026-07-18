Colombia

Shakira presentó las bailarinas para su espectáculo en el medio tiempo del Mundial 2026, como parte del “Dai Dai Challenge”

A un día del evento, la colombiana reveló quiénes bailarán “Dai Dai” durante su presentación en Nueva Jersey, como parte de su reto viral

Guardar
Google icon
Shakira mostró las bailarinas elegidas por el "Dai Dai Challenge" que le acompañaran en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram
Shakira mostró las bailarinas elegidas por el "Dai Dai Challenge" que le acompañaran en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026 - crédito @shakira/Instagram

A 24 horas de que se realice el espectáculo de medio tiempo en la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Shakira es el centro de las miradas gracias al éxito de Dai Dai, canción oficial del torneo interpretada en colaboración con el nigeriano Burna Boy y que interpretará junto a los niños y niñas de la fundación Ghetto Kids, el próximo domingo 19 de julio.

A la par con el lanzamiento del tema, la colombiana anunció el “Dai Dai Challenge”, un reto viral impusado especialmente por los Ghetto Kids con el que la cantante invitó a todos sus seguidores a realizar sus propias coreografías en redes sociales, con la intención de escoger las mejores para que la acompañaran en el entretiempo de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Por estos días la colombiana se encuentra inmersa en los ensayos para su aparición ante más de 80.000 espectadores y millones que seguirán la transmision en todo el mundo, y de a pocos viene compartiendo en sus redes sociales algunos momentos detrás de cámaras. El más reciente incluyó la revelación de las bailarinas que hicieron el Dai Dai Challenge y fueron elegidas por la artista para sumarse a ella en el escenario.

La colombiana presentó en sus redes sociales a las bailarinas que estarán junto a ella durante su aparición en el entretetiempo de la gran final entre España y Argentina - crédito @shakira/Instagram

“Estos bailarines de todo el mundo se unieron a mí en el Dai Dai Challenge, ¡y mañana subiremos al escenario juntos en la final! ¿Quién está listo?“, escribió. En la grabación se le observa en el centro, rodeada de las bailarinas al ritmo de Dai Dai.

PUBLICIDAD

Previamente, la barranquilla publicó en sus redes sociales algunas imágenes de los ensayos acompañada de Burna Boy, entre abrazos y risas en medio de recesos por los ensayos, así como las interacciones de Shakira con los niños y niñas de Ghetto Kids.

En la grabación de los ensayos se observa a Shakira coordinando la coreografía para la final, y bromeando al hacer un juego de palabras en inglés con “messy” que traduce “desastre”, y Messi por el jugador argentino que disputará la gran final este domingo, al comando de la albiceleste.

La colombiana compartió en sus redes sociales una curiosa escena mientras preparaba su coreografía para el espectáculo de medio tiempo - crédito @shakira/Instagram

“That’s messy. I’m not talking about Leo Messi. I’m talking about messy messy” (Eso es un desastre. No hablo de Leo Messi. Hablo de un desastre total), expresó en la grabación.

Shakira compartió un fragmento de la versión en español de “Dai Dai”

Durante las semanas previas al espectáculo de medio tiempo, la barranquillera afirmó que tenía en mente presentar dos nuevas versiones de Dai Dai: una en español y otra en portugués.

De la versión en castellano no se conocían mayores detalles hasta la tarde del viernes 17 de julio, cuando la barranquillera aprovechó un descanso de sus ensayos en Nueva Jersey para presentar un adelanto de cómo sonaría esta versión.

Mientras se adelantan los preparativos para el espectáculo de medio tiempo, la colombiana difundió entre sus seguidores un adelanto del tema oficial del Mundial, en castellano - crédito @shakira/Instagram

En sus historias de Instagram, la artista cantó un fragmento de la letra enteramente en español: “En el once contra once, cada cual en su papel. Aquí no se juzga a nadie cuando se deja la piel. Levantarse y caer, y volver a empezar. Y volverse a romper como vuelve a romper una ola en el mar. Cada paso que das, va tu gente detrás. Aquí estamos por ti para verte llegar. Mira, mejor vive la vida, que vamos de subida, vamos de subida. Dale, no olvides lo que vales, juega como tú sabes, como tú sabes”, interpretó.

De inmediato, comenzó a especularse en las redes sociales si interpretaría Dai Dai en español durante el medio tiempo, pero todo apunta que no será el caso, debido a la presencia de Burna Boy en el espectáculo, motivo por el que se espera que interpreten la versión original de la canción oficial de la Copa del Mundo.

Temas Relacionados

ShakiraDai Dai ChallengeMundial 2026Colombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Millonarios vs. Colo-Colo - EN VIVO amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del “Embajador”

El equipo dirigido por Fabián Bustos tendrá el reto de volver a ser protagonista en la Liga BetPlay

Millonarios vs. Colo-Colo - EN VIVO amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del “Embajador”

Gustavo Bolívar tildó de “mentiroso” a José Manuel Restrepo y defendió los resultados del Gobierno Petro: “No tiene estatura moral”

El exdirector del DPS destacó la reducción de la pobreza y del desempleo en Colombia durante la administración del presidente saliente Gustavo Petro

Gustavo Bolívar tildó de “mentiroso” a José Manuel Restrepo y defendió los resultados del Gobierno Petro: “No tiene estatura moral”

Transporte de carga podría dejar de ingresar a Chocó por crisis de violencia en la región

La intensificación de bloqueos, ataques armados y amenazas en los ejes viales de Chocó ha duplicado el costo del transporte y pone en riesgo el abastecimiento de productos en los municipios del departamento

Transporte de carga podría dejar de ingresar a Chocó por crisis de violencia en la región

José Manuel Restrepo reaccionó a suspensión de millonaria contratación de escoltas de la UNP: “El empalme está dando resultados”

La suspensión se dio tras denuncias y acciones de tutela que señalaron posibles irregularidades y riesgos laborales, por parte del equipo de empalme anticorrupción

José Manuel Restrepo reaccionó a suspensión de millonaria contratación de escoltas de la UNP: “El empalme está dando resultados”

Ministro designado de Ambiente advirtió “descuido” de parques nacionales y desmintió cifras de deforestación de Gobierno Petro

Fabio Arjona comunicó un balance general de los datos revisado en el proceso de empalme con el Ministerio de Ambiente saliente, entregado por Irene Vélez

Ministro designado de Ambiente advirtió “descuido” de parques nacionales y desmintió cifras de deforestación de Gobierno Petro
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda anunciaron su separación tras casi tres años juntos

Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda anunciaron su separación tras casi tres años juntos

Luisa Castro puso a prueba a Westcol con la tendencia de la hamburguesa triple y expuso su respuesta: “Qué bobada”

Carolina Guerra fue premiada como actriz del año en el Ischia Global Film & Music Festival en Italia

Shakira en la final del Mundial 2026, hora y dónde ver su show junto a Madonna, BTS y Justin Bieber en el medio tiempo del partido

Hijo de Cristina Hurtado rompe su propia regla en redes y desata ola de elogios: “Tienes que hablar en los videos”

Deportes

Millonarios vs. Colo-Colo - EN VIVO amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del “Embajador”

Millonarios vs. Colo-Colo - EN VIVO amistoso internacional: siga el minuto a minuto del partido del “Embajador”

Carlos ‘el Pibe’ Valderrama elogió a Lionel Messi en la previa de la final de Mundial 2026 entre España y Argentina: “Que le den el balón de oro”

EN VIVO|Mercado de fichajes del fútbol colombiano: así se mueven las contrataciones de los equipos hoy, 18 de julio, previo al inicio de la Liga BetPlay

Sebastián Montoya habló sobre las sensaciones que dejó la clasificación en el Gran Premio de Bélgica en la Fórmula 2: "Fue bastante difícil"

El colombiano Jhon Arias regresó a los entrenamientos con Palmeiras de Brasil: estos serán los próximos retos tras el Mundial 2026