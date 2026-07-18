Colombia

Transporte de carga podría dejar de ingresar a Chocó por crisis de violencia en la región

La intensificación de bloqueos, ataques armados y amenazas en los ejes viales de Chocó ha duplicado el costo del transporte y pone en riesgo el abastecimiento de productos en los municipios del departamento

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Camioneros advirtieron que habrá consecuencias si el Gobierno aumenta el precio del Acpm - crédito Colprensa
Camioneros podrían dejar de ingresar a Chocó por la violencia - crédito Colprensa

Durante 2025, la inseguridad en las vías de Colombia se agravó por el aumento de ataques armados, desplazamientos forzados y bloqueos en corredores rurales y carreteras principales.

De acuerdo con las autoridades, entre enero y septiembre, más de 1,5 millones de personas resultaron afectadas por el conflicto armado y la violencia generalizada, con especial impacto en departamentos como Cauca, Chocó y Norte de Santander. Durante ese tiempo, se registraron 339 eventos que restringieron el acceso humanitario y la movilidad, vinculados a paros armados y atentados contra la población civil.

El desplazamiento masivo incrementó un 93% durante 2025 en comparación con el año anterior, mientras que los confinamientos aumentaron un 19%. El accionar de grupos armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, incluyó ataques con explosivos, emboscadas y bloqueos, afectando tanto a viajeros como al transporte de carga. Además, la expansión de estos grupos alcanzó cerca del 73% del territorio nacional, generando un entorno de riesgo constante en la red vial y zonas rurales.

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El transporte de carga empezará a circular entre Colombia y Venezuela a partir de las 10:00 a.m. de este 26 de septiembre. FOTO: Archivo Particular
Transportadores piden soluciones por parte de las autoridades - crédito Colprensa

Transportadores de carga se plantean no ingresar más al Chocó

Debido a los recientes problemas que se han registrado para el acceso terrestre al departamento de Chocó, vinculados a la presencia de grupos armados ilegales que han intensificado los bloqueos y acciones violentas en los principales ejes viales de la región, transportadores que cubren las rutas hacia y desde Chocó han manifestado preocupación ante el aumento de retenes ilegales, amenazas con cargas explosivas y la quema de vehículos, lo que ha llevado a considerar la suspensión de sus operaciones en la zona.

De acuerdo con Walter Arango, vocero de los transportadores terrestres en el departamento, es la primera vez que los conductores viven una situación con tal nivel de riesgo, mencionando la aparición frecuente de banderas de grupos armados y artefactos explosivos improvisados en las carreteras.

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“Nunca se había visto esta situación: Tantos problemas con los vehículos, banderas de grupos armados constantemente en las vías, al igual que las pipetas de gas con artefactos explosivos”, declaró Arango a Noticias RCN.

Camiones-Colombia-01-07-2021
La problemática podría afectar los 31 municipios del departamento - crédito Colprensa

El vocero de los transportadores afirmó que la posible interrupción del servicio de transporte terrestre plantea riesgos directos para la población de Chocó y sus 31 municipios, dado que la movilidad de mercancías y personas depende en gran medida de estos corredores.

Comerciantes locales han señalado que, debido a los bloqueos y amenazas de ataques a vehículos, algunas cadenas de supermercados nacionales estarían evaluando la posibilidad de cerrar sus tiendas en la región, ante las dificultades para garantizar el abastecimiento de productos.

Habitantes y líderes comunitarios han solicitado al Gobierno Nacional la adopción de medidas que permitan restablecer la seguridad en las vías, facilitando el trabajo de los transportadores de carga y permitiendo que la población local y los visitantes puedan desplazarse sin temor a incidentes violentos relacionados con la actividad de grupos criminales en el territorio.

Gremios de transporte de carga desmintieron posibilidad de ir a paro si se incrementa el precio del Acpm - crédito Colprensa
Los problemas en las vías han provocado sobrecostos de hasta un 100% en los fletes - crédito Colprensa

La violencia aumenta los costos del transporte de carga

El cierre de la vía Quibdó-Medellín, por enfrentamientos y acciones violentas en el departamento de Chocó, ha generado un aumento significativo en los costos del transporte de carga.

Transportadores informaron sobre la presencia de retenes ilegales y amenazas de secuestro por parte de grupos armados, lo que ha obligado a modificar rutas o suspender servicios hacia el departamento. Esta situación ha provocado sobrecostos de hasta un 100% en el valor del flete, dificultando el abastecimiento y encareciendo los productos en la región.

Los transportadores señalaron que el temor a secuestros y ataques, sumado a la quema de vehículos, limita su disposición a ingresar al territorio chocoano. Comerciantes y habitantes han alertado sobre el riesgo de desabastecimiento debido a la suspensión parcial o total de los servicios de carga, mientras solicitan medidas urgentes para garantizar la seguridad en los principales corredores viales del departamento.

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