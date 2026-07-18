Germán Rodríguez y Daniel Briceño convocan la “Marcha de las Voces del Secuestro” para exigir liberación de plagiados

Los congresistas Daniel Briceño y Germán Rodríguez convocaron a una marcha en honor a La Voz de los Secuestrados - crédito @Danielbricen/X

El senador Germán Rodríguez, el representante Daniel Briceño y el activista Joseph Hoyos, en conjunto, anunciaron la convocatoria de la Marcha de las Voces del Secuestro en Bogotá, una movilización nacional en memoria del periodista Herbin Hoyos que busca exigir la liberación de los secuestrados en Colombia y visibilizar a las familias de las víctimas.

El llamado surgió porque, según los impulsores, las cifras de 2025 reportan más de 700 secuestros en el país, muchos atribuidos a disidencias de las Farc y el ELN.

Los congresistas organizarán la marcha para pedir por la liberación de más de 700 secuestrados por las disidencias de las Farc y el ELN - crédito captura de pantalla @DanielBricen/X

En un acto realizado junto a familiares de nueve soldados y policías actualmente en cautiverio que llegaron a Bogotá para exigir su liberación, Briceño enfatizó: “Aquí están representadas las voces del secuestro, así como nos enseñó el gran Herbin Hoyos. Aquí están representadas las familias de nueve héroes de la patria secuestrados”.

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Por ende, el representante instó al gobierno de Abelardo de la Espriella a no olvidar a quienes siguen privados de la libertad y pidió que no ser permita silenciar a las víctimas ni a sus familias.

Rodríguez, por su parte, hizo un llamado a la unión nacional sin distinciones políticas: “Vamos a unir a todo un país sin importar la ideología política, pero necesitamos que nuestros secuestrados queden en libertad de inmediato. Por eso vamos a organizar la marcha de las voces del secuestro”.

Rodríguez exigió la liberación de los secuestrados - crédito Germán Rodríguez Mayor de la reserva activa

Durante la reunión, los familiares de los secuestrados recordaron que la indiferencia social frente al secuestro debe terminar. “Hoy lo que tiene que acabar es la indiferencia. Hoy lo que tenemos que entender es que podría ser cualquiera de nosotros quien está en cautiverio. El tiempo no perdona lo que a tiempo no se hace y estamos a tiempo de defender la libertad”, expresó una de las voces participantes.

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La movilización, que aún no tiene fecha definida, buscará reunir a ciudadanos de todas las regiones con el objetivo de presionar por la liberación de los secuestrados y exigir acciones contundentes del gobierno y las autoridades. Los organizadores reiteraron su invitación a la ciudadanía: “Necesitamos unir a un país completo que está en crisis”.

Familias de militares, policías y funcionarios secuestrados llegan a Bogotá para exigir su liberación y denuncian abandono institucional

El clamor por la libertad resonó este viernes frente al hotel Hyatt, en el norte de Bogotá, donde familias de militares, policías y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se congregaron para exigir acciones del Gobierno ante el prolongado cautiverio de sus seres queridos.

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Provenientes de regiones como Caquetá, Cauca, Arauca, Córdoba y Cesar, los familiares viajaron hasta la capital para visibilizar el drama de los nueve secuestrados —siete uniformados y dos funcionarios—, muchos de los cuales llevan más de un año en poder de grupos armados ilegales.

En la antesala del 20 de Julio, cuando el país fija su atención en las Fuerzas Militares, las familias recordaron que aún hay hombres que no han podido regresar a casa.

Mientras congresistas se reunían a pocos metros, madres, padres, esposas e hijos sostuvieron fotografías y pancartas con los nombres de los secuestrados, repitiendo una consigna: “Queremos libertad, libérenlos ya”.

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Estos son los nueve secuestrados

Cinco de los secuestrados permanecen en manos de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, y dos agentes de protección de la Fiscalía continúan retenidos por el ELN.

La mayoría de los uniformados tenía entre 21 y 24 años al momento del secuestro.

Entre ellos se encuentra Víctor Hugo Yepes García, soldado profesional del Ejército Nacional, secuestrado el 14 de noviembre de 2025 en Balboa (Cauca), y Juan David Buitrón Caicedo, soldado profesional del Ejército, retenido el 26 de agosto de 2025 en el sur del Cauca, zona rural de Balboa.

Ellos son los uniformados secuestrados - crédito captura de pantalla @GermnAndrs92683/X

El listado incluye también a Jarol Luis Ricardo Martínez, patrullero de la Policía Nacional, secuestrado el 31 de octubre de 2025 en el corredor vial entre La Plata (Huila) e Inzá (Cauca). Asimismo, aparecen Rodrigo Antonio López Estrada y Jesús Antonio Pacheco Oviedo, ambos servidores del CTI de la Fiscalía General de la Nación, secuestrados el 8 de mayo de 2025 en la vía Fortul-Arauqita (Arauca).

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Completan el registro Jeison Javier García Rodríguez y Brayan Stiven Ruiz Toro, soldados profesionales del Ejército Nacional, retenidos el 26 de agosto de 2025 en la zona rural de Cumbitara (Nariño); José Oneidi Larrahondo Salinas, auxiliar de Policía de la Policía Metropolitana de Cali, secuestrado el 5 de agosto de 2025 en zona rural de Buenos Aires (Cauca); y Jamerson Adrián Guachetá, soldado profesional del Ejército Nacional, retenido el 26 de julio de 2025 en la carretera del municipio de Cajibío (Cauca).