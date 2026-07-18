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Carlos ‘el Pibe’ Valderrama elogió a Lionel Messi en la previa de la final de Mundial 2026 entre España y Argentina: “Que le den el balón de oro”

La gloria viva del fútbol colombiano ‘le tiró’ flores al astro argentino en la previa del partido final que definirá al camperón de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026

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Valderrama dijo que Messi fue inteligente al irse a jugar a la MLS como parte de la preparación para disputar su último mundial - créditos @leomessi/IG | @ligaprofesionalafa/IG | @diegosantonovich/IG

Todo está listo en Nueva Jersey para lo que será la gran final entre las selecciones de España y Argentina para definir al campeón de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026 que se disputará a partir de las 2:00 p. m. (hora colombiana) el domingo 19 de julio.

En medio de la previa para definir si los liderados por Lionel Messi y Lionel Scaloni logran revalidar el título (y lograr así su cuarta copa), o si los españoles alzan el trofeo por segunda ocasión, uno de los futbolistas más recordados en la historia del fútbol profesional colombiano y reconocido por la comunidad internacional, Carlos ‘el Pibe’ Valderrama se refirió a los cuestionamientos que recibió el astro argentino, que calló a los críticos luego del partido que le dio el boleto a los Gauchos luego de vencer a Inglaterra 2 a 1.

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“Épocas, son épocas. Y la gente pensó que Messi venía a pasear y que iba a cumplir sus seis mundiales caminando, que se vino a la MLS y que fue más inteligente que todo”, inicia la declaración que le brindó el exfutbolista de la selección Colombia a la cuenta de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA.

“El Pibe” fue más allá y hasta dijo cómo se habría mentalizado el ídolo argentino: “‘Me voy a preparar porque voy a jugar mi último mundial a lo grande’”, dijo Valderrama, y por tal motivo se atrevió a vaticinarlo como el ganador del Balón de Oro.

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“Que le den el Balón de Oro. Por ahí había una lista de Balones de Oro que Messi no aparecía. Ahora tienen que entregárselo”, sentenció la gloria viva del fútbol colombiano.

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La declaración se difundió el viernes 17 de julio de 2026 - crédito @ligaprofesionalafa/IG | @diegosantonovich/IG

Al final, Valderrama aseguró que los que en realidad reconocen la calidad de “la Pulga” es “la gente que le gusta el fútbol y lo vio jugar ahora con treinta y nueve años y lo que ha hecho”, y por todo lo anterior volvió a refutar: “Que le den el Balón de Oro de una vez”.

“El Pibe” Valderrama ‘le echó flores’ a Lionel Messi tras su paso a la final del Mundial 2026

Carlos Valderrama atribuyó la clasificación de Argentina a la final del Mundial 2026 a una combinación que, a su juicio, explica la remontada ante Inglaterra: el equipo, el cuerpo técnico y Messi, al que definió como “el mejor del mundo” tras una semifinal que se resolvió en los minutos finales y que ahora deja a la selección de Lionel Scaloni frente a España.

El empate llegó a cinco minutos del final con un gol de Enzo Fernández, después de que Anthony Gordon hubiera adelantado a Inglaterra a los 55 minutos. Ya en el descuento, Lautaro Martínez marcó de cabeza el tanto de la victoria.

En diálogo con Nicolás Mai para Central Deportiva, el exfutbolista colombiano y comentarista de Fútbol de primera sostuvo que la reacción argentina no se explicó solo por una figura individual.

“Tienen equipo, tienen cuerpo técnico y tienen al mejor del mundo. Por eso hacen la diferencia”, afirmó el exfutbolista oriundo de Santa Marta.

Carlos Valderrama destacó los cambios de Lionel Scaloni vs. Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Daniel Becerrill
Carlos Valderrama destacó los cambios de Lionel Scaloni vs. Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito REUTERS/Daniel Becerrill

A los 39 años, Messi recibió uno de los elogios más enfáticos de Valderrama, que destacó tanto su rendimiento futbolístico como su despliegue físico en el tramo decisivo del encuentro. “No parece. No parece. No parece, no parece. Y eso también ayuda”, dijo sobre la vigencia del capitán argentino.

Cómo ve ‘el Pibe’ Valderrama la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La evaluación de Valderrama no se detuvo en la semifinal. Al proyectar la definición del torneo, anticipó un cruce equilibrado entre Argentina y España, al considerar que ambos seleccionados llegaron por mérito propio.

“Se va a hacer parejo, pero tienen el plus de que tienen al mejor del mundo y eso también ayuda”, analizó sobre la final.

En esa frase volvió a colocar a Messi como el factor diferencial de la selección argentina en los partidos de mayor exigencia.

Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026.
Los equipos quieren alcanzar el máximo reconocimiento a nivel de selecciones en la edición 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El exmediocampista colombiano puntualizó que los dos finalistas alcanzaron esa instancia sin derrotas y con una propuesta futbolística sólida.

“Son dos equipos que están ahí por mérito propio. Son dos equipos que no han perdido y que juegan bien al fútbol”, precisó el ahora comentarista.

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