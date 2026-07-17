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Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

La creadora de contenido y empresaria colombiana estuvo rodeada de amor en el aniversario de su natalicio

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Martha Bueno, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en un montaje de Infobae Colombia
Martha Bueno, mamá de Pipe Bueno, quiere mucho a Luisa Fernanda W - crédito @luisafernandaw y @marthalubueno5/Instagram

Luisa Fernanda W es una de las creadoras de contenido más importantes del país, no solo por sus populares videos y canciones que han causado polémica, sino por sus relaciones amorosas, teniendo en cuenta que fue novia de Legarda, artista urbano que murió tras recibir el impacto de una bala perdida el 7 de febrero de 2019.

Después de la dolorosa partida del cantante, la joven fue blanco de críticas un par de meses después por mostrarse muy cercana con Pipe Bueno, con el que terminó consolidándose como una de las parejas más famosas de la farándula colombiana, además de tener dos hijos con él: Máximo y Domenic.

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Pasados los años, han logrado superar las críticas y cada vez se muestran más cercanos. Incluso, durante el cumpleaños número 33 de la empresaria que se celebró el 16 de julio de 2026, Martha Bueno, madre del cantante, publicó en Instagram una dedicatoria que reforzó la percepción de estabilidad entre los famosos, teniendo en cuenta que el mensaje destacó el lugar que Luisa ocupa dentro de la familia.

Hoy le doy gracias a Dios por tu vida. Quiero que sepas cuánto te admiro y lo mucho que te quiero. Eres muy importante para nuestra familia y una persona muy especial. Deseo que este nuevo año de vida esté lleno de amor, salud, alegría y muchos sueños cumplidos”, escribió.

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La publicación fue publicada en las historias de Instagram de Martha Bueno, donde suma más de 130 mil seguidores.

La famosa es considerada como una más de la familia - crédito Martha Bueno / Instagram
La famosa es considerada como una más de la familia - crédito Martha Bueno / Instagram

Cabe mencionar que Luisa Fernanda W se mudó a México con Pipe Bueno y sus hijos, con el fin de establecerse en uno de los países donde la música regional es muy importante, pues el artista busca llegar a mayor cantidad de público.

La crisis en la relación de Luisa y Pipe

La creadora de contenido fue entrevistada para La Tobón Show, de Laura Tobón, donde explicó uno de los procesos más difíciles en su relación. De acuerdo con sus palabras, la tensión respondió a un proceso de ajuste personal tras la maternidad.

Luisa Fernanda W aseguró que esa crisis fue una etapa transitoria y no representó un problema permanente en su relación con el cantante. Y es que la crisis de pareja ocurrió después del nacimiento de su hijo Domenic, según le contó a la presentadora.

La influenciadora explicó que ese periodo estuvo marcado por cambios emocionales durante el embarazo y el posparto, con variaciones de ánimo, alta sensibilidad e irritabilidad que afectaron su convivencia con el cantante. Según relató, esa etapa fue temporal y la pareja logró superarla con el paso de los meses.

Pasé por etapas donde muchas personas me desesperaban, lo tengo que decir honestamente, hasta Pipe me desesperaba, entonces a veces lo quería, a veces no, me caía muy mal”, afirmó, aunque lejos de las críticas, muchas mamás se identificaron con ella, puesto que esta etapa afecta a varias personas tras el nacimiento de sus hijos.

En la conversación con Laura Tobón, Luisa Fernanda W habló de distintos episodios de su vida personal, entre ellos la muerte de Fabio Legarda y aspectos de su relación de pareja.

Luisa Fernanda W publicó en Instagram audios inéditos de Pipe Bueno, mostrando el lado más divertido de su pareja - crédito @luisafernandaw/ Instagram
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno llevan años de relación - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Además, Luisa Fernanda W explicó que esa crisis coincidió con un momento laboral exigente para Pipe Bueno, pues el cantante estaba grabando una serie y compartía de forma constante con colegas del medio, tanto en el trabajo como fuera de él.

Según contó, varias de esas personas también iban a la casa que ambos compartían, por lo que reconoció que en ese momento no se sentía cómoda con esas visitas ni con quienes rodeaban a su pareja.

A mí me caían muy mal todas las personas que lo rodeaban a él en ese momento y yo los veía y me daba mucha pereza, los llevaba a la casa y menos me alegraba“, aunque reiteró que todo se debía al estado emocional que atravesaba en ese entonces.

Luisa Fernanda W responde críticas y defiende su apoyo a Pipe Bueno tras la pérdida de Yeison Jiménez - crédito @luisafernandaw/IG
La pareja sigue siendo una de las más famosas en redes sociales - crédito @luisafernandaw/IG

La influenciadora aclaró que la situación no duró demasiado tiempo, debido a que, con el paso de los meses, los dos entendieron lo que ocurría y lograron superar esa etapa dentro de la relación.

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