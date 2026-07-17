Mujer denunció cobro de $80.000 por una carrera de taxi: cuando se negó a pagar, el conductor la intimidó con un arma

La ciudadana accedió a pagar $80.000 por la carrera para evitar ser agredida - crédito @madeleine_1513/IG

Una ciudadana de Bogotá denunció un cobro excesivo por parte de un taxista que prestó sus servicios de transporte y la presunta intimidación que el conductor habría ejercido sobre ella y su hijo menor de edad ante su negativa de pagar el valor de la carrera.

De acuerdo con la denunciante, los hechos se presentaron cuando se dirigía a su casa, ubicada en el norte de la capital. Según detalló, cuando ya estaba finalizando el recorrido, verificó lo que estaba marcando el taxímetro para tener claro el costo que tendría el servicio de transporte que tomó.

Sin embargo, cuando finalmente llegó a su vivienda y preguntó al conductor el valor a pagar por el recorrido, el costo terminó siendo el doble de lo que figuraba en el taxímetro.

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La ciudadana aseguró que el recorrido que hizo en el taxi suele valer $40.000 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

“Este taxi lo tomo yo en la calle frente a la embajada y yo me dirigía a mi residencia en Chicó Norte. Al yo llegar a mi residencia, noto que el taxímetro está marcando $35.800. Estoy esperando que el señor finalice el taxímetro para que me diga cuánto es y le pregunto: ‘Señor, ¿cuánto le debo?’ A lo que él, en vez de finalizar, lo que hace es que saca su tarjetón donde tiene los precios y me dice que son $80.000″, precisó.

Su reacción inmediata fue indicarle al trabajador que, posiblemente, había un error en el cobro. Argumentó que el valor reportado en el taxímetro era mucho más bajo, pero el conductor negó que ese fuera el precio real por la carrera. “Me dice que no, que él me está cobrando es un servicio del aeropuerto porque él trabaja en el aeropuerto y que antes de que yo tomara el taxi, él había dejado a una señora que había traído del aeropuerto y la había dejado en la embajada”, detalló la denunciante.

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En consecuencia, la ciudadana informó que no pagaría ese valor porque ella no tomó el servicio desde el aeropuerto. Además, insistió en que ese recorrido no vale $80.000; generalmente, el cobro máximo que se hace es de $40.000, según aclaró.

El taxista, al parecer, cobró el doble de lo que marcaba el taxímetro - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA ScribNews

Ante esta respuesta, el taxista, al parecer, se enojó y empezó a intimidarla. De acuerdo con su relato, el sujeto iba armado: “Me muestra un arma de fuego”. Esa situación le generó temor y “quedó en shock”. Por eso, accedió a pagar los $80.000 que el conductor exigió por el servicio de transporte que prestó.

La ciudadana aseguró que prefirió entregar el dinero para no poner en riesgo su vida y la de su hijo. Sin embargo, hizo la denuncia pública, con el objetivo de alertar a la ciudadanía y evitar que casos como ese continúen presentándose en la ciudad. “Este tipo de situaciones no puede seguir pasando”, señaló.

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Su relato causó indignación en redes sociales, donde los internautas instaron a la mujer a recurrir a la Fiscalía General de la Nación para denunciar formalmente al conductor del taxi por la tarifa que aplicó por su recorrido, por la intimidación que presuntamente ejerció y por el porte del arma de fuego.

El taxista, al parecer, portaba un arma de fuego. La mostró cuando la ciudadana se negó a pagar la carrera - crédito Colprensa

Algunas de las personas que reaccionaron aseguraron haber pasado por situaciones similares, en las que, por un recorrido corto, se les ha cobrado montos muy altos.

“Haga la denuncia también por las entidades, tanto por consumo, por fiscalía, por amenaza con menor de edad involucrado, para que coja escarmiento de estar amenazando, porque mínimo ni permiso del arma tendrá”; ”Tiene que hacer el denuncio, porque de lo contrario las autoridades no pueden hacer nada“; “Que miedo!! Que horror Dios mío (sic)”; “No hay derecho que se pasen en los precios, que cobren lo justo”; señalaron algunos usuarios de Instagram.

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