Exesposa del agente de ICE que está detrás de la muerte de Joan Sebastián Durán reveló que le pidió mentir tras el tiroteo

El joven bumangués de 26 años recordó el nacimiento de su hija de 3 años a través de redes sociales - crédito Scope Report | red social Facebook

Ya fue identificado el agente federal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que abrió fuego y mató al colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, durante un operativo en Biddeford, Maine, el 13 de julio.

De acuerdo con información emitida por la prensa norteamericana, se trata de David Michael Brouillette, un veterano del Ejército de los Estados Unidos. Mientras continúan el duelo y la indignación por la muerte del colombiano frente a su hija de tres años, la investigación del violento operativo de control migratorio avanza y recoge nuevos detalles a su paso.

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De hecho, según publicó el medio estadounidense Portland Press Herald, que sigue de cerca todas las novedades sobre la muerte del bumangués, Ashley Brouillette, exesposa del agente, acudió al portal informativo para testificar que el uniformado la llamó para admitir que fue quien disparó contra Durán Guerrero y le pidió que mintiera para proteger su reputación.

Según publicó el medio, la mujer dijo expresamente que “él me estaba pidiendo que mintiera por él y que encubriera su conducta”, en una entrevista telefónica.

El presidente Gustavo Petro solicitó al consulado de Colombia en Estados Unidos presentar una acusación formal por la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero - crédito @petrogustavo/X

De hecho, la mujer aseguró que el agente insistió en que el tiroteo estuvo justificado, aunque su versión sobre las imágenes y videos del episodio no mostraba que Durán Guerrero hubiese embestido con su vehículo, como en un principio se reportó.

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“Le dije que no iba a mentir por él. Y entonces trató de decir que el tiroteo estaba justificado porque el tipo intentó atropellarlo con su auto”, señaló la mujer al medio citado.

Ashley Brouillette también relató que ya había reportado previamente preocupaciones sobre la salud mental de su exmarido a sus superiores en el Ejército. Además, denunció que durante su relación fue víctima de abuso por parte de él y que, tras hacerse pública su vinculación con el caso, recibió amenazas dirigidas a ella y su familia.

De acuerdo con la información conocida por el medio estadounidense, la trayectoria de David Brouillette incluye varios cargos en cuerpos de seguridad y servicios públicos en el estado de Maine, así como trabajos breves en el sistema penitenciario y en el Departamento de Salud del estado.

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Además, cuenta con experiencia militar como veterano del Ejército, donde estuvo desplegado en Afganistán, y también prestó servicio voluntario en cuerpos de bomberos.

El colombiano Joan Sebastián Durán fue asesinado durante un operativo del ICE, en Estados Unidos - créditos Reuters - Facebook

“Tenía muchos sueños por cumplir”: la esposa de Joan Sebastián Durán Guerrero habló tras su muerte

Martha Carolina Rojas Álvarez, esposa de Joan Sebastián Durán Guerrero, se pronunció tras el fallecimiento de su pareja y recordó la historia que construyeron juntos. La joven de 23 años relató el impacto que la pérdida causó en su familia y habló sobre la vida que compartían después de haber dejado Colombia junto a su hija.

De hecho, sobre la menor, dijo que no tiene fuerzas “para decirle que su papá no va a regresar, que ya no podrá abrazarlo ni decirle ‘Papi, te amo’”, expresó Rojas Álvarez durante un pronunciamiento público citado por el Portland Press Herald. “Él tenía muchos sueños por cumplir”, añadió Álvarez.

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Y es que Joan Sebastián Durán llegó a Estados Unidos en 2023 y tenía un caso de asilo activo que le permitía trabajar legalmente en el país, según explicó al medio el abogado de la familia, Benjamin Gideon.

El joven trabajaba como repartidor en una reconocida plataforma de domicilios en Estados Unidos, y con los ingresos sostenía a su familia: su pareja y su hija - crédito Facebook

Sus amigos y familiares lo describieron como un hombre dedicado a su hogar y comprometido con el bienestar de su hija. “Todas las mañanas, mi hija se despertaba y llamaba a su papá para decirle que había dormido bien”, relató Rojas Álvarez en sus declaraciones públicas.

El día de su muerte, Durán fue alcanzado por al menos cuatro disparos efectuados a través del parabrisas del vehículo que conducía junto a su hija, según confirmaron las autoridades estadounidenses, por parte del agente del ICE.

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Las cámaras de seguridad y testigos captaron los momentos posteriores al tiroteo, que ocurrió cuando los uniformados realizaban una acción de control migratorio para ejecutar una orden de arresto que, al parecer, estaba destinada a otro inmigrante.