Colombia

Luis Carlos Reyes sorprendió al apoyar radical reforma tributaria del Gobierno De la Espriella: “Las buenas ideas hay que reconocerlas”

“Mr. Taxes” respaldó el proyecto de simplificación económica que propone reducir de quince a tres los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)

Guardar
Google icon
Dinero - Colombia
El proyecto del gobierno de Abelardo de la Espriella contempla mantener el impuesto de renta, el IVA y el denominado IVA externo - crédito Colprensa

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio del Gobierno de Gustavo Petro, compartió su apoyo a la propuesta de simplificación tributaria anunciada por la administración entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El exfuncionario, conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”, señaló que la unificación de los tributos nacionales constituye una medida acertada que merece el respaldo de los diferentes sectores políticos, más allá de las diferencias ideológicas que mantenga con el nuevo ejecutivo.

La propuesta en discusión fue presentada por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, que planteó una reestructuración de fondo para reducir los gravámenes administrados por la Dian de quince a solo tres impuestos principales.

PUBLICIDAD

Miguel Gómez Martínez propone una reestructuración tributaria que busca concentrar el recaudo nacional en renta, IVA e IVA externo para reducir trámites y costos - crédito @EconUrosario/X
Miguel Gómez Martínez propone una reestructuración tributaria que busca concentrar el recaudo nacional en renta, IVA e IVA externo para reducir trámites y costos - crédito @EconUrosario/X

La iniciativa legislativa busca concentrar todo el recaudo nacional en el impuesto sobre la renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el denominado IVA externo, con el propósito de facilitar los trámites y disminuir los costos de operación del sistema fiscal.

A través de un pronunciamiento detallado en su perfil profesional de LinkedIn, el exdirector de la Dian compartió su análisis técnico y político sobre la viabilidad del proyecto de reforma.

Reyes enfatizó la importancia de deponer las tensiones electorales recientes ante iniciativas que impactan positivamente la estructura económica de la nación.

“No estoy de acuerdo con el nuevo gobierno en muchas cosas, pero las buenas ideas hay que reconocerlas vengan de donde vengan. La propuesta de Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, de reducir el número de impuestos que administra la Dian a unos pocos tributos principales es una de ellas”, escribió en la red social.

PUBLICIDAD

Luis Carlos Reyes afirmó que las buenas ideas deben apoyarse sin importar el gobierno que las impulse - crédito Luis Carlos Reyes/LinkedIn
Luis Carlos Reyes afirmó que las buenas ideas deben apoyarse sin importar el gobierno que las impulse - crédito Luis Carlos Reyes/LinkedIn

El reto de mantener las metas de recaudo fiscal

La reducción de la complejidad tributaria abre de inmediato el debate técnico sobre el impacto en los ingresos de la Nación, un aspecto que Luis Carlos Reyes abordó al señalar que la mayor parte del recaudo actual del país ya depende de las figuras que la nueva administración planea conservar.

Al analizar las posibilidades de éxito de este esquema de simplificación para las finanzas estatales, el exministro explicó: “La pregunta obvia es cómo mantener el recaudo. Ese es el reto de cualquier simplificación, pero no parece una meta imposible: el IVA y renta —de personas naturales y jurídicas— concentran la inmensa mayoría de lo que recauda la DIAN. El resto son impuestos de bajo peso relativo que cuestan mucho administrar”.

“Mr. Taxes” argumentó que la existencia de múltiples gravámenes menores dispersa los esfuerzos de la entidad de control, genera costos innecesarios que al final son asumidos por los contribuyentes y desincentiva el tránsito de los pequeños comerciantes hacia la economía formal debido a las exigencias regulatorias.

El material probatorio menciona reiteradamente a Luis Carlos Reyes en informes y grabaciones a lo largo de un año de investigación - crédito Colprensa
Luis Carlos Reyes afirmó que la reforma que propone el gobierno de Abelardo de la Espriella podría beneficiar tanto a los grandes empresarios como a la economía popular - crédito Colprensa

La perspectiva presentada por el exfuncionario del Gobierno Petro sitúa la reforma como un punto de encuentro potencial entre los grandes generadores de empleo y los programas de desarrollo de la economía popular.

Al eliminar las barreras de cumplimiento que dificultan el crecimiento de las microempresas, el nuevo estatuto tributario podría dinamizar el mercado laboral y unificar agendas que históricamente han estado en disputa.

“Esta debería ser una reforma capaz de sumar apoyos de orillas muy distintas. Los grandes empresarios formales ganan. La economía popular —prioridad del gobierno Petro— también”, señaló Reyes en su análisis.

Pese a los beneficios señalados, la reestructuración del estatuto tributario enfrentará debates políticos y presiones de gremios que se benefician de las exenciones actuales y de las destinaciones específicas de ciertos impuestos existentes.

reforma tributaria
Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, recomendó que cualquier transición se haga de manera gradual para proteger las finanzas públicas - crédito Colprensa

Reyes advirtió sobre la aparición de oposiciones sectoriales y recomendó estructurar una transición ordenada que cuide la estabilidad de las finanzas de la Nación: “Habrá resistencias, claro: inercia institucional y beneficiarios de tributos específicos que van a defender lo suyo. En un país donde sobran los motivos para pelear, no desperdiciemos los pocos temas donde todavía se puede construir consenso”.

La iniciativa de simplificación tributaria del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, iniciará su trámite en el Congreso de la República luego de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

Temas Relacionados

Luis Carlos ReyesMr TaxesExdirector de la DianMiguel Gómez MartínezMinistro de HaciendaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

El actor bumangués, que llegó a decirle a la gente que ya no era actor, volvió a las telenovelas con ‘Guardián de mi vida’ en Univision y habló en una entrevista de cómo la fe lo convenció de su don

Infobae

Instalación del Congreso: así será la agenda del 20 de julio para el inicio del periodo legislativo, en la última intervención de Gustavo Petro

Será una jornada que concentrará la atención nacional no solo por el inicio formal de las actividades parlamentarias, sino también por cómo será la participación del presidente saliente, que en la antesala convocó a la ciudadanía a movilizaciones y actos públicos en varios puntos del país

Instalación del Congreso: así será la agenda del 20 de julio para el inicio del periodo legislativo, en la última intervención de Gustavo Petro

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

La colaboración para un video musical del artista llamó la atención del público, pues sus seguidores intentan buscar detalles sobre una relación amorosa

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

Abelardo de la Espriella condenó el ataque con drones en base militar en Tibú, Norte de Santander: “No podrán seguir intimidando”

El atentado contra el Ejército Nacional dejó, según el presidente electo, una menor de edad con heridas leves, aunque el balance oficial de afectados continúa en verificación

Abelardo de la Espriella condenó el ataque con drones en base militar en Tibú, Norte de Santander: “No podrán seguir intimidando”

Concejala de Bogotá rechazó agresión que sufrió una mujer en Fusagasugá y criticó al taxista que no la auxilió: “Decidió ignorar”

Hay reportes no oficiales sobre la presunta desaparición de la ciudadana. La cabildante Heidy Sánchez Barreto hizo un llamado para que la víctima sea ubicada de manera inmediata

Concejala de Bogotá rechazó agresión que sufrió una mujer en Fusagasugá y criticó al taxista que no la auxilió: “Decidió ignorar”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Derechos de autor en Colombia: experto aclaró las claves de la demanda de las hijas de Fernando Gaitán

Murió “El Gurú del Sabor”, el locutor que le abrió la puerta del reguetón a Medellín

Valerie Domínguez reveló que tuvo depresión posparto durante dos años sin saberlo: “Me miraba al espejo y no me reconocía”

Deportes

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

Jhon Jader Durán está cerca de llegar a Portugal tras dos temporadas a la deriva: ya habría diálogos con el Al-Nassr

Atlético Nacional no está listo para jugar la Liga BetPlay: Lucas González reveló la situación del verde

Un árbitro colombiano aparecerá en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: vea de quién se trata

Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”