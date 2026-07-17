Luis Carlos Reyes sorprendió al apoyar radical reforma tributaria del Gobierno De la Espriella: “Las buenas ideas hay que reconocerlas”

El proyecto del gobierno de Abelardo de la Espriella contempla mantener el impuesto de renta, el IVA y el denominado IVA externo - crédito Colprensa

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio del Gobierno de Gustavo Petro, compartió su apoyo a la propuesta de simplificación tributaria anunciada por la administración entrante del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

El exfuncionario, conocido en redes sociales como “Mr. Taxes”, señaló que la unificación de los tributos nacionales constituye una medida acertada que merece el respaldo de los diferentes sectores políticos, más allá de las diferencias ideológicas que mantenga con el nuevo ejecutivo.

La propuesta en discusión fue presentada por el ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, que planteó una reestructuración de fondo para reducir los gravámenes administrados por la Dian de quince a solo tres impuestos principales.

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Miguel Gómez Martínez propone una reestructuración tributaria que busca concentrar el recaudo nacional en renta, IVA e IVA externo para reducir trámites y costos - crédito @EconUrosario/X

La iniciativa legislativa busca concentrar todo el recaudo nacional en el impuesto sobre la renta, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el denominado IVA externo, con el propósito de facilitar los trámites y disminuir los costos de operación del sistema fiscal.

A través de un pronunciamiento detallado en su perfil profesional de LinkedIn, el exdirector de la Dian compartió su análisis técnico y político sobre la viabilidad del proyecto de reforma.

Reyes enfatizó la importancia de deponer las tensiones electorales recientes ante iniciativas que impactan positivamente la estructura económica de la nación.

“No estoy de acuerdo con el nuevo gobierno en muchas cosas, pero las buenas ideas hay que reconocerlas vengan de donde vengan. La propuesta de Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado, de reducir el número de impuestos que administra la Dian a unos pocos tributos principales es una de ellas”, escribió en la red social.

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Luis Carlos Reyes afirmó que las buenas ideas deben apoyarse sin importar el gobierno que las impulse - crédito Luis Carlos Reyes/LinkedIn

El reto de mantener las metas de recaudo fiscal

La reducción de la complejidad tributaria abre de inmediato el debate técnico sobre el impacto en los ingresos de la Nación, un aspecto que Luis Carlos Reyes abordó al señalar que la mayor parte del recaudo actual del país ya depende de las figuras que la nueva administración planea conservar.

Al analizar las posibilidades de éxito de este esquema de simplificación para las finanzas estatales, el exministro explicó: “La pregunta obvia es cómo mantener el recaudo. Ese es el reto de cualquier simplificación, pero no parece una meta imposible: el IVA y renta —de personas naturales y jurídicas— concentran la inmensa mayoría de lo que recauda la DIAN. El resto son impuestos de bajo peso relativo que cuestan mucho administrar”.

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“Mr. Taxes” argumentó que la existencia de múltiples gravámenes menores dispersa los esfuerzos de la entidad de control, genera costos innecesarios que al final son asumidos por los contribuyentes y desincentiva el tránsito de los pequeños comerciantes hacia la economía formal debido a las exigencias regulatorias.

Luis Carlos Reyes afirmó que la reforma que propone el gobierno de Abelardo de la Espriella podría beneficiar tanto a los grandes empresarios como a la economía popular - crédito Colprensa

La perspectiva presentada por el exfuncionario del Gobierno Petro sitúa la reforma como un punto de encuentro potencial entre los grandes generadores de empleo y los programas de desarrollo de la economía popular.

Al eliminar las barreras de cumplimiento que dificultan el crecimiento de las microempresas, el nuevo estatuto tributario podría dinamizar el mercado laboral y unificar agendas que históricamente han estado en disputa.

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“Esta debería ser una reforma capaz de sumar apoyos de orillas muy distintas. Los grandes empresarios formales ganan. La economía popular —prioridad del gobierno Petro— también”, señaló Reyes en su análisis.

Pese a los beneficios señalados, la reestructuración del estatuto tributario enfrentará debates políticos y presiones de gremios que se benefician de las exenciones actuales y de las destinaciones específicas de ciertos impuestos existentes.

Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, recomendó que cualquier transición se haga de manera gradual para proteger las finanzas públicas - crédito Colprensa

Reyes advirtió sobre la aparición de oposiciones sectoriales y recomendó estructurar una transición ordenada que cuide la estabilidad de las finanzas de la Nación: “Habrá resistencias, claro: inercia institucional y beneficiarios de tributos específicos que van a defender lo suyo. En un país donde sobran los motivos para pelear, no desperdiciemos los pocos temas donde todavía se puede construir consenso”.

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La iniciativa de simplificación tributaria del ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, iniciará su trámite en el Congreso de la República luego de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.