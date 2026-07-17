Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

'Guardián de mi corazón' es la producción que marcó el regreso de Daniel Arenas a la actuación - crédito @danarenas/Instagram

Daniel Arenas, actor y presentador originario de Bucaramanga que saltó a la fama con el reality Protagonistas de Novela para luego consolidarse como uno de los galanes más reconocidos de Colombia, dio el salto con éxito como galán en producciones en México y Estados Unidos.

Tras cinco años de ausencia en los que reorientó su carrera como presentador de Hoy Día de Telemundo, regresó a las telenovelas como protagonista de Guardián de mi vida, el nuevo melodrama de Univision en el que comparte pantalla con la actriz Silvia Navarro.

En una entrevista con People en Español, Arenas explicó que su alejamiento de las telenovelas se relacionó, al menos en parte, con sus valores personales. “Soy una persona muy familiar, muy espiritual; amo mi trabajo, lo valoro mucho, pero no es lo primero en mi vida”, declaró. “En esta vorágine de las grabaciones de este oficio que tenemos como que se nos olvida un poco vivir”, añadió.

PUBLICIDAD

El bumangués fue confirmado como protagonista en 'Guardian de mi corazón' - crédito @guardiandemicorazonof/Instagram

Arenas fue enfático al aclarar que su pausa no tuvo un origen negativo. “Ni yo mismo lo sé. No es por nada malo”, aseguró. Durante su alejamiento de la interpretación se dedicó a la conducción en Hoy Día y, según relató, llegó a asumir que su etapa como actor había concluido de forma definitiva: “De las novelas paré hace cinco años, te prometo que pensé que no iba a volver”.

El regreso tampoco fue una decisión que el actor tomase de inmediato. Cuando Juan Osorio, productor de Guardián de mi vida lo llamó para ofrecerle el proyecto, Arenas pidió tiempo para pensarlo. “Me llamó un jueves y le dije que me diera hasta el lunes para pensarlo”, reveló. Lo que terminó de inclinar la balanza fue, según describió, una convicción de orden espiritual: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá. Yo no busqué volver a actuar, yo no llamé a Juan, no llamé a Televisa, no llamé a Telemundo”.

PUBLICIDAD

El actor recurrió a una metáfora para explicar su filosofía ante los dones recibidos. “Cuando uno recibe talentos, uno no los puede despreciar. Cuando tú recibes abundancia, cuando tú recibes riqueza no la puedes malgastar. Hay cosas que vienen de otra parte que uno no entiende y cuando tú las desprecias, cuando tú no las sabes administrar te las quitan”, sostuvo.

Fue esa lógica la que interpretó como una señal al recibir la propuesta: “La llamada venía de otro lado y me decía: ‘¿Vas a despreciar los dones que te di? ¿Vas a despreciar la oportunidad que te he dado y el lugar que te pertenece?’”.

PUBLICIDAD

Sobre su coprotagonista Silvia Navarro, Arenas no dudó en destacar una cualidad por encima de todas. “Sin pensarlo dos veces, su pasión. Le apasiona enormemente su oficio, es demasiado comprometida, yo creo que hasta más de la cuenta”, afirmó. El colombiano reconoció que esa intensidad contrasta con su propia forma de asumir el trabajo: “Yo no soy tan apasionado, créanme. Yo amo mi oficio y vengo todos los días y lo hago, pero no tengo eso que a ella en la sangre le hierve por lo que hace. Todos los días la admiraba y le aprendía tanto”.

Los rumores de separación con Daniella Álvarez

La pareja viene protagonizando rumores de separación, pero se han abstenido de hacer comentarios al respecto en público - crédito @danielaalvareztv/Instagram

Mientras Arenas acapara la atención con su regreso a la pantalla chica, su vida sentimental también ocupa un lugar central en la conversación mediática. Desde 2021, el actor mantuvo un noviazgo con la exreina de belleza y presentadora barranquillera Daniella Álvarez, en una relación que ambos procuraron mantener en la mayor discreción posible pese al interés constante del público colombiano.

PUBLICIDAD

Con el paso de los meses, la ausencia de apariciones conjuntas en redes sociales y la asistencia por separado a eventos públicos encendieron las alarmas entre sus seguidores.

La situación tomó mayor fuerza cuando, en un encuentro con la prensa durante el lanzamiento de Guardián de mi vida, varios periodistas le preguntaron directamente a Arenas por el estado de su relación. La respuesta del actor fue tajante: “No hablo de eso, chicos y menos en entrevistas, pero gracias por valorarlo”, una declaración que, lejos de apaciguar los rumores, los intensificó.

A la distancia física —Arenas desarrolla su carrera entre México y Estados Unidos, mientras Álvarez permanece en Colombia— se sumaron versiones más concretas. El programa Lo Sé Todo del Canal Uno aseguró que el actor habría iniciado una nueva relación con María Fernanda Cuéllar, modelo y creadora de contenido radicada en Miami, con quien llevaría varios meses. Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre esas versiones.

PUBLICIDAD

Daniella Álvarez fue vista junto a su expareja durante un concierto en Bogotá, disparando especulaciones sobre una posible reconciliación - crédito @danielaalvareztv/Instagram

Por su parte, el programa La Red, de Caracol Televisión, difundió imágenes de Daniella Álvarez en un concierto junto a su expareja, el actor español Lenard Vanderaa, quien la acompañó durante el proceso que derivó en la amputación de su pierna izquierda en 2020. Las imágenes mostraron muestras de cercanía entre ambos, lo que reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación. Hasta la fecha, ni Arenas ni Álvarez han confirmado oficialmente el fin de su relación.