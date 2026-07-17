Colombia

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

La colaboración para un video musical del artista llamó la atención del público, pues sus seguidores intentan buscar detalles sobre una relación amorosa

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La exparticipante de 'La casa de los famosos' en su edición 2026 se besó con el ganador de la temporada 2025 y reavivó los rumores de un gusto - crédito Altafulla / Instagram

Altafulla y Yuli Ruiz protagonizaron un nuevo beso que los volvió a poner en el centro de la conversación digital, luego de su aparición en el videoclip de Perrito callejero.

El revuelo surgió porque tienen un antecedente en La casa de los famosos Colombia y su reencuentro en el nuevo lanzamiento musical impulsó la romántica escena que causó rumores sobre una posible relación.

En el nuevo clip, Yuli Ruiz aparece como la modelo principal y comparte con el cantante una escena romántica que llega después del minuto dos. Una de las líneas de la canción dice lo siguiente: “No me mires así, que me enamoro. Si también te gusto a ti, ven perdámonos”. La combinación de la letra y el apasionado beso reforzó la lectura sentimental que varios usuarios hicieron del lanzamiento.

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Altafulla y Yuli Ruiz se han besado en varias oportunidades - crédito Altafulla / Instagram
Altafulla y Yuli Ruiz se han besado en varias oportunidades - crédito Altafulla / Instagram

Rumores tras el estreno

Tras la publicación, parte de los seguidores celebró la colaboración y habló de afinidad entre ambos. Entre los mensajes citados aparecen frases como “Yuli es hermosa y me encanta siempre que le vaya bien” y “Me encantó el video felicidades el vídeo les quedó espectacular y de paso hacen bonita pareja”.

Otras reacciones fueron críticas y atribuyeron el momento a una estrategia para llamar la atención. Entre esos comentarios figuran algunos como: “Están urgidos de sonar es todo”, “Tal para cual los dos, no pegan ni con música ni ella haciendo tiktoks” y “Yuli solo quería fama y que la conocieran y ya lo consiguió”.

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Entre tanto, el creador de contenido conocido como La Liendra grabó el momento en el que los dos famosos estaban coqueteando.

Los famosos fueron captados interactuando muy de cerca mientras que La Liendra no perdió la oportunidad para grabarlos - crédito Rastreando Famosos / Instagram

En varias de las reacciones se habla de un posible vínculo sentimental, puesto que muchos recordaron cómo se miraban en la temporada 2026 del reality, en el que el ganador de la temporada anterior visitó la casa y se besó con la modelo frente a Alejandro Estrada.

En el momento del primer beso que se dieron los dos exconcursantes, el cantante fue aliado de Eidevin, que tenía el liderazgo de la semana. En medio de una dinámica de actuación y penitencias, Altafulla y Yuli Ruiz terminaron dándose un beso que generó conversación entre los seguidores en ese momento.

En redes sociales muchos resaltaron que la situación generó incomodidad en Alejandro Estrada, que fue cercano a Yuli Ruiz durante el programa, ya que tuvo que presenciar la escena. Aunque ella preguntó cuáles serían las consecuencias si no accedía y le respondieron que podría haber un castigo, aceptó dar un pequeño beso entre sonrisas nerviosas.

Alejandro Estrada se mostró afectado por el beso entre Yuli y Altafulla - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram
Alejandro Estrada se mostró afectado por el beso entre Yuli y Altafulla - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Cabe mencionar que Yuli Ruiz ha sido polémica por sus relaciones públicas, pues muchos recuerdan que su relación con Alejandro Estrada avanzó rápido en la casa, pero luego tuvieron fuertes discusiones, por lo que ella decidió terminar para proteger su espacio y concentrarse en la competencia.

En ese momento, la modelo fue cuestionada porque había dicho que era cercana a Karina García, que tuvo un corto noviazgo con el cantante barranquillero.

La conversación en redes se mantiene entre quienes celebran la química de ambos y quienes rechazan esa cercanía y aprovechan para lanzar críticas en contra de Yuli Ruiz atreviéndose a asegurar que “le gustan los sobrados de Karina”.

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