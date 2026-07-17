Excombatientes de las Farc le enviaron mensaje a Abelardo de la Espriella: “La paz no es únicamente el silencio de las armas”

Firmantes emitieron carta para ser escuchados por el presidente electo - crédito ONU/AP

A pesar de que expertos han dejado en claro que no es posible que el presidente electo termine con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y anule el Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc-EP en 2016, las polémicas registradas entre Abelardo de la Espriella y excomandantes del extinto grupo armado mantienen en alerta a firmantes en el territorio nacional.

Uno de los hechos más sonados fue la crítica que hizo el mandatario electo contra la salida de Rodrigo Londoño, alias Timochenko, del país, que provocó que Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda, Julián Gallo y otros firmantes enviaran una carta a De la Espriella en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final, pese a las diferencias ideológicas.

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Los exintegrantes del último secretariado de las Farc señalaron que el Estado mantiene obligaciones constitucionales e internacionales frente a lo pactado y solicitaron garantías para la vida, la participación política y la inclusión de los firmantes.

El acuerdo entre el Estado y las Farc-EP se firmó en noviembre de 2016 - crédito EFE

Firmantes en Antioquia le enviaron mensaje a De la Espriella

El 16 de julio, Blu Radio compartió un comunicado en el que un grupo de excombatientes de las Farc le pidieron al presidente electo mantener el diálogo de paz con los grupos armados y seguir implementando lo acordado en La Habana.

Entre los voceros del documento está Enith Moreno Úsuga, firmante que en la actualidad trabaja en labores del campo y procesos de defensoría de derechos humanos en la región, que en el documento resaltó que la paz no solo va ligada a combates en las regiones.

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“Desde los territorios rurales hemos aprendido que la paz no es únicamente el silencio de las armas; es también la presencia efectiva del Estado, el acceso a la tierra, la educación, la salud, la justicia, el trabajo digno y las oportunidades para quienes históricamente hemos sido olvidados”.

Entre 2016 y junio de 2024 se han reportado 421 firmantes de paz asesinados en Colombia - crédito Colprensa

Úsuga afirmó que el valor de un mandatario se valida en cómo logra unir al país, por lo que le pidió a De la Espriella no descartar el diálogo como una opción para terminar con las disputas internas del país.

“Señor presidente electo, gobernar Colombia exige escuchar todas las voces, incluso aquellas que piensan diferente. La grandeza de un gobierno se mide por su capacidad de unir a la nación, proteger los derechos fundamentales y generar confianza entre sus ciudadanos“.

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Otro excombatiente narró cómo ingresó a la guerrilla cuando era menor de edad para buscar soluciones económicas para su familia, mientras que actualmente encontró en la paz un espacio para soñar con ofrecerle una vida diferente a sus hijos.

“Con llanto en mis ojos veo cómo nuestro país se desmorona. Me despido con un gran inconformismo, no solo por los míos, sino por todos los que creímos en los mandatos de Timo (Rodrigo Londoño “Timochenko”). Hoy somos perseguidos como si no hubiéramos cumplido con nuestros deberes como firmantes. Solo pedimos que se dialogue y no se nos trate como a quienes siguen armados”.

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Firmantes piden que no sean juzgados por los actos del último secretariado de las Farc - crédito Colprensa

En el documento también se resaltó la historia de Jhoany Perea Cuesta, hija del excombatiente Erics Córdoba Pérez, que describió a su familia como un grupo de firmantes “de a pie”, que, lejos de los excomandantes del secretariado, comenzó a reconstruir el camino para que las nuevas generaciones no deban tomar las armas como una solución a sus problemas.

“Recuerdo cuando mi padre decidió dejar las armas y reintegrarse a la vida civil. Fue un momento de incertidumbre, pero también de esperanza. Gracias a las asignaciones de pagos que él ha recibido, pudimos empezar a reconstruir nuestra vida. La ayuda económica nos permitió cubrir necesidades básicas y planificar un futuro más estable, pero más allá de todo esto, nos dio la oportunidad de recuperar nuestra dignidad y autoestima”.

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