Colombia

Hospitales de Antioquia suspenden los servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS Coosalud por falta de pagos

Miles de personas atraviesan obstáculos para acceder a consultas médicas en el departamento debido al atraso en los pagos

Guardar
Google icon
Crisis de la salud en Colombia
La crisis del sistema de salud en Colombia afecta a miles de usuarios en Antioquia - crédito Juan Fernando Cano/Colprensa

Hospitales públicos de Antioquia suspenderán desde el 17 de julio los servicios ambulatorios para afiliados de Coosalud por deudas acumuladas y por la falta de contratos para la vigencia 2026, según informó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa). La medida puede afectar la atención en 44 municipios del departamento.

Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de Aesa, dijo que varias instituciones ya notificaron la decisión y precisó que esta responde a la falta de recursos para sostener la atención sin recibir los pagos correspondientes de la EPS.

Sánchez Montoya pidió a Coosalud normalizar su situación con la red pública hospitalaria, en declaraciones citadas por El Tiempo “Hacemos un llamado a la EPS Coosalud para que se ponga al día con las deudas pendientes con estos hospitales y se pueda normalizar la atención en salud de los usuarios en los 44 municipios de Antioquia donde hace presencia la EPS Coosalud”.

PUBLICIDAD

El deterioro financiero de Coosalud detrás de la suspensión

La decisión se registró en medio de la intervención administrativa que el Gobierno nacional ordenó sobre Coosalud en noviembre de 2024, pero los indicadores financieros y operativos de la EPS empeoraron durante ese proceso.

En 2025, las peticiones, quejas y reclamos subieron 32% y llegaron a 107.252 casos. En ese mismo periodo, las acciones de tutela aumentaron 21% hasta 20.216 procesos promovidos por afiliados para reclamar servicios de salud, según un análisis de El Tiempo.

El costo médico agregado de las EPS llegó a $6,7 billones en el primer trimestre de 2026, frente a ingresos operacionales de $6 billones - crédito Colprensa
Las quejas por el servicio de salud en Colombia aumentó un 32% durante el periodo de 2025 - crédito Colprensa

El patrimonio de las Empresas Prestadoras de Salud pasó de $283.522 millones a un saldo negativo de $859.167 millones. La Procuraduría General de la Nación también advirtió que la siniestralidad subió de 94% en 2022 a 115% en 2025, con un gasto de $115 por cada $100 recibidos.

PUBLICIDAD

La Procuraduría señaló además que Coosalud registró pérdidas de $1,1 billones en 2024 y que sus pasivos crecieron 245%. El organismo abrió una actuación preventiva para verificar denuncias sobre presunta facturación de servicios a usuarios fallecidos y posibles sobrecostos en medicamentos.

Coosalud
Coosalud está en la mira de la Procuraduría por posibles sobrecostos y deudas billonarias - crédito Coosalud

Un hospital en Cartagena también les cerró las puertas

En un caso similar, el Hospital Serena del Mar, operado por la Fundación Santa Fe en Cartagena, también suspenderá servicios a usuarios de la entidad Coosalud, así como de la Nueva EPS y Proteger EPS. La institución mantendrá solo la atención en urgencias vitales.

En un comunicado, el hospital explicó el alcance de esa decisión: “Debido al incumplimiento reiterado de estas entidades en sus obligaciones relacionadas con los servicios de salud efectivamente prestados, el Hospital Serena del Mar ha adoptado la decisión de suspender la prestación de servicios a usuarios de dichas EPS, salvo en los casos de urgencias vitales”.

Hospital Serena del Mar
El Hospital Serena del Mar solo atenderá urgencias vitales a usuarios de la EPS Coosalud - crédito Hospital Serena del Mar

El hospital no detalló el monto de la deuda y las EPS mencionadas no se han pronunciado, pero es otro golpe para los usuarios de Coosalud, los cuales ya sufrían por las decisiones en 44 municipios de Antioquia y ahora ocurre lo mismo en la capital de Bolívar.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reportó que, a diciembre de 2025, las deudas de las EPS y del Estado con 232 instituciones sumaban 25,7 billones de pesos. De ese total, las EPS del régimen contributivo debían 12,9 billones de pesos y, entre los mayores deudores, la ACHC ubicó a Nueva EPS, una de las más afectadas por la crisis, Sanitas, Famisanar y Coosalud.

Las alertas de la Procuraduría apuntan a que el aumento de las acciones de tutela en el sistema de salud mantiene una relación directa con la falta de acceso oportuno a medicamentos. Ese factor añade presión sobre los usuarios mientras hospitales y EPS siguen sin resolver sus pagos.

Temas Relacionados

CoosaludAntioquiaSistema de SaludHospitales públicos de AntioquiaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Excombatientes de las Farc le enviaron mensaje a Abelardo de la Espriella: “La paz no es únicamente el silencio de las armas”

Firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 pidieron que el presidente electo no los juzgue por el comportamiento de los integrantes del último secretariado

Excombatientes de las Farc le enviaron mensaje a Abelardo de la Espriella: “La paz no es únicamente el silencio de las armas”

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

La creadora de contenido y empresaria colombiana estuvo rodeada de amor en el aniversario de su natalicio

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Mujer denunció cobro de $80.000 por una carrera de taxi: cuando se negó a pagar, el conductor la intimidó con un arma

La ciudadana tomó el servicio junto con su hijo menor de edad. Afirmó haber quedado en “shock” al ver que el taxista estaba armado

Mujer denunció cobro de $80.000 por una carrera de taxi: cuando se negó a pagar, el conductor la intimidó con un arma

Luis Carlos Reyes sorprendió al apoyar radical reforma tributaria del Gobierno De la Espriella: “Las buenas ideas hay que reconocerlas”

“Mr. Taxes” respaldó el proyecto de simplificación económica que propone reducir de quince a tres los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)

Luis Carlos Reyes sorprendió al apoyar radical reforma tributaria del Gobierno De la Espriella: “Las buenas ideas hay que reconocerlas”

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

El actor bumangués, que llegó a decirle a la gente que ya no era actor, volvió a las telenovelas con ‘Guardián de mi vida’ en Univision y habló en una entrevista de cómo la fe lo convenció de su don

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Derechos de autor en Colombia: experto aclaró las claves de la demanda de las hijas de Fernando Gaitán

Deportes

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

Jhon Jader Durán está cerca de llegar a Portugal tras dos temporadas a la deriva: ya habría diálogos con el Al-Nassr

Atlético Nacional no está listo para jugar la Liga BetPlay: Lucas González reveló la situación del verde

Un árbitro colombiano aparecerá en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: vea de quién se trata

Gustavo Puerta le empezó a causar problemas al Racing de Santander: “Condiciona toda la planificación deportiva”