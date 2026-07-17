Hospitales de Antioquia suspenden los servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS Coosalud por falta de pagos

La crisis del sistema de salud en Colombia afecta a miles de usuarios en Antioquia - crédito Juan Fernando Cano/Colprensa

Hospitales públicos de Antioquia suspenderán desde el 17 de julio los servicios ambulatorios para afiliados de Coosalud por deudas acumuladas y por la falta de contratos para la vigencia 2026, según informó la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (Aesa). La medida puede afectar la atención en 44 municipios del departamento.

Luis Hernán Sánchez Montoya, director ejecutivo de Aesa, dijo que varias instituciones ya notificaron la decisión y precisó que esta responde a la falta de recursos para sostener la atención sin recibir los pagos correspondientes de la EPS.

Sánchez Montoya pidió a Coosalud normalizar su situación con la red pública hospitalaria, en declaraciones citadas por El Tiempo “Hacemos un llamado a la EPS Coosalud para que se ponga al día con las deudas pendientes con estos hospitales y se pueda normalizar la atención en salud de los usuarios en los 44 municipios de Antioquia donde hace presencia la EPS Coosalud”.

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El deterioro financiero de Coosalud detrás de la suspensión

La decisión se registró en medio de la intervención administrativa que el Gobierno nacional ordenó sobre Coosalud en noviembre de 2024, pero los indicadores financieros y operativos de la EPS empeoraron durante ese proceso.

En 2025, las peticiones, quejas y reclamos subieron 32% y llegaron a 107.252 casos. En ese mismo periodo, las acciones de tutela aumentaron 21% hasta 20.216 procesos promovidos por afiliados para reclamar servicios de salud, según un análisis de El Tiempo.

Las quejas por el servicio de salud en Colombia aumentó un 32% durante el periodo de 2025 - crédito Colprensa

El patrimonio de las Empresas Prestadoras de Salud pasó de $283.522 millones a un saldo negativo de $859.167 millones. La Procuraduría General de la Nación también advirtió que la siniestralidad subió de 94% en 2022 a 115% en 2025, con un gasto de $115 por cada $100 recibidos.

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La Procuraduría señaló además que Coosalud registró pérdidas de $1,1 billones en 2024 y que sus pasivos crecieron 245%. El organismo abrió una actuación preventiva para verificar denuncias sobre presunta facturación de servicios a usuarios fallecidos y posibles sobrecostos en medicamentos.

Coosalud está en la mira de la Procuraduría por posibles sobrecostos y deudas billonarias - crédito Coosalud

Un hospital en Cartagena también les cerró las puertas

En un caso similar, el Hospital Serena del Mar, operado por la Fundación Santa Fe en Cartagena, también suspenderá servicios a usuarios de la entidad Coosalud, así como de la Nueva EPS y Proteger EPS. La institución mantendrá solo la atención en urgencias vitales.

En un comunicado, el hospital explicó el alcance de esa decisión: “Debido al incumplimiento reiterado de estas entidades en sus obligaciones relacionadas con los servicios de salud efectivamente prestados, el Hospital Serena del Mar ha adoptado la decisión de suspender la prestación de servicios a usuarios de dichas EPS, salvo en los casos de urgencias vitales”.

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El Hospital Serena del Mar solo atenderá urgencias vitales a usuarios de la EPS Coosalud - crédito Hospital Serena del Mar

El hospital no detalló el monto de la deuda y las EPS mencionadas no se han pronunciado, pero es otro golpe para los usuarios de Coosalud, los cuales ya sufrían por las decisiones en 44 municipios de Antioquia y ahora ocurre lo mismo en la capital de Bolívar.

La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) reportó que, a diciembre de 2025, las deudas de las EPS y del Estado con 232 instituciones sumaban 25,7 billones de pesos. De ese total, las EPS del régimen contributivo debían 12,9 billones de pesos y, entre los mayores deudores, la ACHC ubicó a Nueva EPS, una de las más afectadas por la crisis, Sanitas, Famisanar y Coosalud.

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Las alertas de la Procuraduría apuntan a que el aumento de las acciones de tutela en el sistema de salud mantiene una relación directa con la falta de acceso oportuno a medicamentos. Ese factor añade presión sobre los usuarios mientras hospitales y EPS siguen sin resolver sus pagos.