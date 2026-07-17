⁠La crisis por desplazamiento forzado en Colombia es una de las más graves y permanece invisible para el mundo, destacó medio oficial del Vaticano

El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) ubicó a Colombia en el tercer lugar de las crisis de desplazamiento más olvidadas del mundo - crédito Colprensa

La crisis de desplazamiento forzado que enfrenta Colombia continúa siendo una de las emergencias humanitarias más complejas y menos visibles a nivel internacional. Así lo expuso Vatican News, el medio oficial del Vaticano, en un reportaje firmado por Francesco Citterich, en el que retoma el más reciente informe del Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) sobre las crisis de desplazamiento olvidadas en el mundo.

De acuerdo con la publicación, Colombia ocupa el tercer lugar en la clasificación elaborada por el NRC, un listado que identifica aquellas crisis en las que millones de personas desplazadas reciben escasa cobertura mediática, financiación insuficiente y un compromiso político internacional limitado.

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El informe sostiene que, pese a la magnitud del problema, la situación permanece prácticamente invisible para buena parte de la comunidad internacional.

Más de seis décadas de conflicto y nuevas dinámicas de violencia

Aunque el Acuerdo de Paz de 2016 redujo algunos escenarios de violencia, el reportaje destaca que nuevas dinámicas armadas han mantenido los desplazamientos y las restricciones a la movilidad de comunidades rurales -crédito Colprensa

El reportaje recuerda que Colombia ha vivido más de sesenta años de conflicto armado interno, una situación que, según explica, no terminó con la firma del Acuerdo de Paz de 2016 entre el Estado y las extintas Farc. En ese sentido, Vatican News señala que grupos armados residuales, disidencias y organizaciones criminales continúan disputándose el control de amplias zonas rurales, especialmente en regiones donde la presencia estatal sigue siendo limitada.

Como consecuencia, millones de personas han debido abandonar sus hogares y permanecen en condición de desplazamiento interno, muchas de ellas sin perspectivas de un retorno seguro. A esta situación se suma el hecho de que Colombia también es un país de tránsito y acogida para un elevado número de migrantes y refugiados venezolanos, lo que incrementa la presión sobre los servicios públicos, las comunidades receptoras y los mecanismos de asistencia humanitaria.

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El informe también destaca el fenómeno del “confinamiento forzado”, una situación que afecta a numerosas comunidades rurales donde los grupos armados controlan las vías de acceso y restringen la movilidad de la población.

“Las personas no solo se ven desplazadas, sino que, en algunos casos, también quedan ‘atrapadas’ en esos territorios, privadas de libertad de movimiento, acceso a alimentos, atención médica y educación”, señala la publicación. Según el medio oficial del Vaticano, los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas figuran entre las poblaciones más afectadas debido a que muchas habitan territorios estratégicos por sus recursos naturales o por ser corredores utilizados para actividades ilegales.

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Una crisis humanitaria con necesidades que superan los recursos

La emergencia humanitaria colombiana combina factores como el conflicto armado, el crimen organizado, las desigualdades históricas y la limitada presencia institucional en zonas periféricas - crédito Colprensa

El informe citado por Vatican News sostiene que la situación colombiana combina conflicto armado, crimen organizado, desigualdades históricas y una débil presencia institucional en diversas regiones, lo que convierte la emergencia en un conjunto de crisis locales que se superponen entre sí.

Además, advierte que la fragmentación de los grupos armados dificulta la consolidación de procesos de negociación estables, mientras continúan produciéndose nuevos desplazamientos y restricciones a la población civil.

En el ámbito humanitario, la publicación señala que las necesidades abarcan vivienda segura, acceso al agua potable, atención médica, apoyo psicológico y protección jurídica para las personas desplazadas; y aunque el Consejo Noruego para los Refugiados desarrolla programas de educación para niños desplazados, apoyo a medios de subsistencia, distribución de ayuda de emergencia y asistencia legal en distintas regiones del país; el propio informe advierte que la magnitud de las necesidades supera ampliamente los recursos actualmente disponibles.

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La falta de atención internacional a la crisis en Colombia

El reportaje concluye que los periodos de reducción temporal de los desplazamientos no han logrado una estabilización definitiva, debido a nuevas disputas territoriales que continúan generando afectaciones sobre la población civil - crédito captura de pantalla Vatican News/Página web

Uno de los principales factores que explica por qué la emergencia colombiana integra la lista de crisis olvidadas es, según el NRC, la limitada atención internacional. El informe explica que otras emergencias globales concentran la mayor parte de la cobertura informativa y de los recursos humanitarios, dejando a Colombia en una situación de subfinanciamiento estructural que limita la capacidad de respuesta frente al número de personas afectadas.

Asimismo, destaca que muchas de las zonas con mayores niveles de desplazamiento corresponden a regiones amazónicas, costeras del Pacífico o territorios de difícil acceso, donde la presencia de grupos armados también obstaculiza el ingreso de organizaciones humanitarias y la recopilación de información.

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“La combinación de escasa cobertura mediática, apoyo financiero limitado y débil iniciativa diplomática contribuye a mantener a millones de personas en una situación de invisibilidad”, recoge el reportaje al resumir las conclusiones del Consejo Noruego para los Refugiados.

Finalmente, Vatican News señala que, aunque en algunos periodos recientes se registraron reducciones temporales de los desplazamientos asociadas a ceses al fuego o diálogos con actores armados, esas disminuciones no lograron consolidarse. Por el contrario, nuevas disputas por el control territorial provocaron nuevos desplazamientos, reflejando la persistencia de una crisis que, según el medio oficial del Vaticano, continúa teniendo profundas consecuencias sobre la población civil y sigue requiriendo mayor atención de la comunidad internacional.

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