Duvalier Sánchez fijó la posición de Alianza Verde para la elección de presidente del Congreso y apuntó contra Uribe: “Que su extorsión al Gobierno...”

El senador Duvalier Sánchez, de Alianza Verde, aprovechó para lanzar fuertes pullas al expresidente Álvaro Uribe - crédito Canal Congreso - EFE

La elección del nuevo presidente del Congreso de la República, para el periodo 2026-2027, continúa generando fuertes reacciones entre los miembros del Legislativo. Entre ellos los de Alianza Verde, partido que enfrenta divisiones internas de cara a la votación prevista para el 20 de julio, pues los once integrantes de la bancada no votarán en bloque, a raíz de la adelantada decisión de Jota Pe Hernández de desmarcarse.

En efecto, luego de que Hernández hiciera pública su intención de apoyar la candidatura de Honorio Henríquez, que hace parte del Centro Democrático, otro de los compromisarios de la colectividad, Duvalier Sánchez, fijó una postura más crítica que la de su compañero y marcó distancia frente a la estrategia del partido de derecha y, en especial, de las gestiones del expresidente Álvaro Uribe Vélez para consolidar apoyos.

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Con este mensaje, el congresista Duvalier Sánchez fijó su posición frente a la elección del presidente del Congreso y calificó como "extorsión" la posición del Centro Democrático con el tema de Alfredo Deluque - crédito @DuvalierSanchez/X

“Las mayorías no las tenemos, generalmente hay un consenso en la elección de mesa directiva, si hay disputa a voto limpio no votaremos por el CD. Que su extorsión al gobierno la haga Uribe sin nuestra ayuda, problema de derechas, nuestros asuntos son la defensa de los derechos”, fue una de las consignas del congresista, cercano a los movimientos progresistas y que apoyó en la segunda vuelta a Iván Cepeda.

La reacción de Sánchez se conoció tras hacerse viral en las redes sociales su aparición en una fotografía junto a Alfredo Deluque, el otro de los candidatos a ocupar esta dignidad, como parte de las negociaciones que adelanta el parlamentario del partido de la U con los integrantes de otras colectividades. Y que ya lo llevaron a asegurar el apoyo de los conservadores, Cambio Radical y Salvación Nacional para la decisiva jornada.

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Duvalier Sánchez intervino en fuerte puja por la presidencia del Congreso

Mientras, por un lado, el Centro Democrático cuenta con 18 respaldos por Henríquez, incluido el del senador Hernández, Deluque cuenta con al menos 29 respaldos, en una disputa que requeriría, al menos, de 53 votos para su escogencia; en la que todavía no se conoce cuál será la estrategia de la bancada más grande, la del Pacto Histórico, que votará en bloque y cuenta con 25 senadores en su lista para 2026-2030.

Con sus declaraciones, el senador Duvalier Sánchez dejó abierta la posibilidad de que el respaldo de la mayoría en Alianza Verde sea para Alfredo Deluque (foto) - crédito Colprensa

“Descubrieron que soy compromisario del partido Alianza Verde, designación que hice pública hace dos días y que tengo la misión de buscar un acuerdo que nos permita estar en las comisiones donde se darán los debates más importantes del país”, dijo con cierta ironía el senador Duvalier Sánchez, frente a la fotografía en la que se le ve junto a Deluque, como parte de las tratativas previas a la elección del nuevo titular.

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En la misma línea, el legislador remarcó su papel en la búsqueda de consensos y acuerdos, y destacó la naturaleza deliberativa del Congreso. “Es el espacio de los diálogos, los consensos y los acuerdos. Los periodistas de opinión están en su tarea, los comentaristas políticos en la suya y yo haciendo mis deberes”, reafirmó el parlamentario, que dejó claro entonces que la intención no es apoyar a Honorio Henríquez.

En su respaldo a Honorio Henríquez, el senador Jota Pe Hernández reconoció al Centro Democrático como el primer y más importante partido de oposición al presidente Gustavo Petro - crédito @JotaPeHernandez/X

Lo anterior, en contraste con Jota Pe, que sí se la jugó con el congresista del Centro Democrático. “Como senador de la República y compromisario designado del partido Alianza Verde, teniendo en cuenta la elección del próximo 20 de julio de elegir nuevo presidente del Senado, anuncio que mi voto será por el candidato del primer partido (Centro Democrático) que se declaró en oposición al nefasto y perjudicial gobierno Petro”.

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En este debate, el expresidente Uribe ha cumplido un papel protagónico para la promoción de su congresista. “Honorio Henríquez, candidato a la presidencia del Senado por el Centro Democrático, es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás” y agregó que Henríquez ha ocupado cargos directivos en el Senado y la Comisión Séptima, “sin que contra él haya quejas”.