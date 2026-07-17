Por puja por la presidencia del Senado, Álvaro Uribe reveló lo que ofrece el Centro Democrático al Congreso: “Tendrán sus garantías”

El expresidente Uribe aseguró que el Centro Democrático no perseguirá a ningún congresista - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos

El expresidente Álvaro Uribe Vélez y los integrantes del partido Centro Democrático esperan que el congresista Honorio Henríquez sea elegido como presidente del Senado de la República el 20 de julio, día en el que se instalará el nuevo Congreso y en el que se conformarán las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes.

Aunque el Centro Democrático es la bancada de gobierno con más curules en el Congreso (17), su candidato no cuenta con el respaldo de la administración entrante de Abelardo de la Espriella. Su apoyo está dirigido al senador electo del partido de la U Alfredo Deluque, que cuenta también con el beneplácito de partidos como La U, Cambio Radical y Salvación Nacional.

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Honorio Henríquez, senador de la República, se pelea la Presidencia del Senado con Alfredo Deluque - crédito Prensa Senado

Lo que ofrece el Centro Democrático, ante la puja por la Presidencia del Senado

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se unió al debate que surgió sobre el tema y expuso lo que ofrece su partido político a todas las bancadas del Congreso de la República. Por un lado, aseguró que la colectividad se abstendrá de perseguir a quienes piensan diferente, indicó que el movimiento político se centra en garantizar el cumplimiento de la ley. “Sabemos qué es persecución”, precisó.

Por otra parte, afirmó que todas las bancadas gozarán de garantías constitucionales y legales para cumplir con sus funciones y ejercer sus derechos en el Legislativo.

De igual manera, indicó que el partido estará abierto a discutir las iniciativas que presenten los demás congresistas para su respectivo trámite e informó que respaldará las propuestas oficialistas.

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“Apoyaremos los proyectos del gobierno que correspondan a sus propuestas; los de nuestro Partido sometidos al análisis del gobierno y de todas las bancadas; y se discutirán con respeto los de bancadas diferentes”, detalló.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez expuso los aportes del Centro Democrático para las bancadas del Congreso - crédito @AlvaroUribeVel/X

En una publicación anterior, el ex jefe de Estado resaltó la trayectoria de Honorio Henríquez en el Legislativo. Afirmó que, además de haber pasado por varios cargos en el Senado, ha sido coherente con sus ideas y convicciones.

“Es una persona de diálogo, con una carrera probada en coherencia, transparencia y garantías para los demás. Ha sido primero y segundo vicepresidente del Senado, presidente y vicepresidente de la Comisión Séptima, sin que contra él haya quejas”, añadió.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez resaltó la trayectoria de Honorio Herníquez - crédito @AlvaroUribeVel/X

Varios congresistas ya expusieron su postura con respecto a la elección del presidente del Senado, entre ellos, Jaime Arizabaleta, que informó que su voto irá para Henríquez. De acuerdo con la explicación que dio, el partido Centro Democrático tiene el derecho de ubicar a alguien en el cargo, debido a la labor de oposición que ejerció en los cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro.

“El Centro Democrático fue el partido más coherente en la lucha antipetrista, en el congreso y en las calles. Centro Democrático se merece la presidencia del Senado con Honorio Henríquez. Todo el apoyo”, indicó.

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El congresista Jaime Arizabaleta anunció su respaldo a Honorio Henríquez para la Presidencia del Senado - crédito @jarizabaletaf/X

El congresista José Jaime Uscátegui adoptó la misma posición y anunció su apoyo a Henríquez. A su juicio, el legislador ha demostrado ser coherente y defiende los principios que considera relevantes para el país.

“Mi respaldo para @honohenriquez. Durante años ha defendido con coherencia los principios de la seguridad, la legalidad, la libertad y el fortalecimiento de nuestras instituciones. Estoy convencido de que hará una gran labor al frente del Congreso, en un momento decisivo para el país”, señaló.

El representante José Jaime Uscátegui anunció su respaldo a Honorio Enríquez para la Presidencia del Senado - crédito @jjUscategui/X

Ante la lucha que hay por la Presidencia del Senado, la excongresista del Centro Democrático y excandidata presidencial Paloma Valencia también se pronunció en sus redes sociales. Aseguró que la colectividad se ganó el derecho de asumir el puesto que hoy ocupa Lidio García.

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“Es una tradición de demasiados años, donde quien queda de presidente es quien tiene las mayorías como partido de gobierno. En este caso es el Centro Democrático, que obtuvo más de tres millones de votos de colombianos que lo escogieron como la fuerza política más importante de Colombia. Por eso es natural que el partido esté buscando esa presidencia y lo que corresponde es que se la respeten”, indicó la excandidata en un video publicado en sus redes.