Isabella Ladera mostró su recuperación de posparto y el estado de su cuerpo tras dar a luz a Koa: “Loquísimo todo”

La modelo Isabella Ladera revela su proceso físico tras dar a luz y recibe elogios por su transparencia - crédito @isabella.ladera/ Instagram

La modelo venezolana Isabella Ladera compartió recientemente con sus seguidores su experiencia tras convertirse en madre por segunda vez.

Luego del nacimiento de Koa, su hijo con Hugo García, la creadora de contenido decidió mostrar de manera abierta el proceso físico y emocional que vive durante el posparto, alejándose de los filtros y presentando imágenes auténticas de su cuerpo.

A pocos días de dar a luz, Ladera publicó en sus redes sociales fotografías en las que se puede apreciar el estado actual de su abdomen, evidenciando los cambios naturales que se producen en el cuerpo femenino después del parto. La venezolana relató cómo eligió un parto en agua para recibir a su hijo y, desde entonces, ha utilizado sus plataformas para documentar tanto los momentos cotidianos junto a Koa como los retos personales de la recuperación.

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La venezolana decidió mostrar sin filtros los cambios físicos y emocionales vividos en el posparto, apostando por la transparencia en sus plataformas digitales - crédito @isabella.ladera/ Instagram

Además de las imágenes, Isabella Ladera ha respondido a inquietudes de sus seguidores sobre su bienestar y el tiempo que espera antes de retomar la actividad física. La modelo señaló que, aunque antes del embarazo solía compartir contenidos sobre rutinas de ejercicio, ahora su prioridad es darle a su organismo el espacio necesario para sanar. “Voy a esperar entre seis y siete semanas para recuperarme antes de volver a entrenar, y cuando lo haga será con rutinas adaptadas al posparto y sin peso”, comentó en una de sus historias de Instagram.

La sinceridad con la que ha abordado el tema ha provocado una oleada de mensajes positivos. Muchas mujeres valoran la transparencia de Ladera al exponer los cambios corporales y emocionales que implica la maternidad, resaltando la importancia de aceptar y abrazar cada etapa de este proceso. Este enfoque ha permitido que su comunidad se identifique y sienta respaldo en sus propias experiencias.

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En esta nueva etapa, Isabella Ladera ha compartido detalles sobre las sensaciones y transformaciones que ha experimentado su cuerpo, destacando la fortaleza de las mujeres - @isabella.ladera/ Instagram

Aunque no es el primer parto de la modelo, Isabella ha sido detallada con cada situación nueva que ha experimentado su cuerpo, desde corrientazos en los senos y dolores en diferentes partes del cuerpo. “Loquísimo todo lo que hace y pasa el cuerpo de una mujer. Me explota la cabeza lo que somos. Nos amo”, escribió la venezolana.

La modelo ha insistido en la necesidad de tener paciencia y practicar el autocuidado durante el posparto, alejándose de expectativas poco realistas. Su apertura ha fortalecido la conexión con su audiencia, generando conversaciones sobre la importancia del respeto y la comprensión hacia los procesos de recuperación después del nacimiento de un hijo.

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Parto en agua y placentofagia: Isabella Ladera responde a sus seguidoras sobre su experiencia en casa

La experiencia de Isabella Ladera durante el nacimiento de su hijo Koa ha provocado una ola de preguntas entre sus seguidores en redes sociales. Reconocida por compartir detalles de su vida personal, la modelo venezolana decidió aclarar dudas sobre su “parto en agua”, realizado en casa.

En una reciente dinámica de preguntas en Instagram, una usuaria le consultó sobre el riesgo de que los bebés puedan ahogarse durante este tipo de nacimientos. Ladera respondió de manera directa: “No, mi amor; los bebés están en una bolsa de agua, de hecho, Koa nació en su bolsa, o sea, yo nunca rompí fuente sino hasta que nació”. De este modo, la modelo explicó que los recién nacidos permanecen protegidos por la bolsa amniótica hasta el momento de salir al exterior, lo que evita el riesgo de asfixia en el agua. Este detalle, poco frecuente en relatos de parto, generó interés y motivó una conversación sobre las diferentes experiencias en nacimientos acuáticos.

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Junto a Hugo García, compartió momentos de sus primeros días como padres y habló de su decisión sobre la placentofagia - crédito @isabella.ladera/ Instagram

El nacimiento de Koa tuvo lugar el 11 de julio y, desde entonces, tanto Isabella Ladera como Hugo García han compartido fragmentos de sus primeros días como padres, mostrando imágenes y reflexiones sobre esta nueva etapa. En medio de estas interacciones, Ladera también abordó su decisión de consumir la placenta tras el parto. Informó a sus seguidores que optará por “ingerirla en forma de pastillas y batidos”, una práctica conocida como placentofagia, que en sus palabras realizará “apenas dos días después de haber dado a luz a Koa”.

Otra pregunta frecuente entre sus seguidoras se refirió a la intensidad de las contracciones durante el parto. Ladera no eludió el tema: “Fueron duras, pero la mentalidad y respiración lo son todo. Yo agradecía a cada una porque una más, en realidad, era una menos y todas me acercaban a mi bebé. También me la pasaba con audífonos con audios de frecuencias e hice muchas afirmaciones. Oré cada segundo, cada hora”.

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Isabella relató la intensidad de las contracciones y cómo la fortaleza mental la ayudó en el trabajo de parto - crédito @isabella.ladera/ Instagram

La modelo detalló que el trabajo de parto se extendió durante “más de 26 horas de contracciones intensas” y que, aunque estuvo cerca de rendirse, “el amor que me rodea no me lo permitió”.