La prensa portuguesa da por hecho el acuerdo de cesión entre Jhon Jáder Durán y el Benfica: estos son los detalles

La prensa de Portugal da como hecho el acuerdo para fichar al delantero de la selección Colombia-crédito @jaderduran9/Instagram

El 17 de julio de 2026 se conoció que el delantero colombiano Jhon Durán quedará prácticamente cerrado en el Benfica en condición de préstamo, a falta de acordar los últimos detalles vinculados al reparto de su salario, según informó el diario portugués Record.

La negociación con Al Nassr entró en su tramo final después de varios días de conversaciones y el principal punto pendiente es el salario, ya que el futbolista percibe un ingreso considerado inasumible para la estructura del club portugués.

De acuerdo con la publicación, el equipo saudí asumiría una porción relevante del sueldo para destrabar el negocio.

Durán sumó pocos minutos en el fútbol de Rusia-crédito @jaderduran9/Instagram

El medio señaló que Mário Branco, director del deportivo de Benfica, viajó para conducir el proceso en persona y acercó posiciones entre las partes, con la intención de cerrar el trato lo antes posible.

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En ese escenario, el atacante podría incorporarse ya al inicio de la próxima semana. Para el Benfica, la operación es una oportunidad de mercado para la SAD encabezada por Rui Costa.

“Todas las partes desean cerrar el acuerdo cuanto antes. El Benfica ve en Durán el refuerzo ideal para su ataque, y Mário Branco, que viajó para supervisar personalmente el proceso, logró acercar posturas”, citó el medio.

El atacante no tuvo un paso destacado por el fútbol de Rusia, y llegaría como compañero de Richard Ríos en el cuadro lisboeta-crédito Récord Portugal

Estos son los detalles de la negociación entre Benfica y Jhon Durán: así nació el interés

A partir de la salida del atacante Franjo Ivanović al fútbol de Italia y Bélgica, los lisboetas se fijaron en Durán-crédito Rodrigo Antunes/REUTERS

El 16 de julio de 2026, Récord informó que el interés del Benfica en Jhon Durán seguía vivo.

Las conversaciones ya habían comenzado. Se recuerda que el delantero colombiano estaba siendo negociado, con Mário Branco viajando para reunirse con el Al Nassr e intentar cerrar el préstamo del jugador al club turco.

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Cuando parecía que el proceso de negociaciones estaba concluido, ya que la institución de defensa saudí había aceptado la propuesta presentada y la SAD benfiquista volvió a creer que la esperanza de llegar a un acuerdo estaba registrada y Lisboa con el dossier cerrado. Y con más un refuerzo para los trabajos de la próxima semana.

Este proceso conoció desarrollos en las últimas horas, pues aunque el nombre se mantenía –el de Durán representaba al enamorado y ya se mantenía– desde entonces no hubo novedades. Aún así, con lo que fue posible saber, los representantes del jugador estuvieron en los últimos días en Lisboa, donde discutieron con el club para hacer algunos esclarecimientos sobre una posible negociación.

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De las reuniones salió que una transferencia del jugador al Al Nassr será a través de un préstamo. Durán, que Mário Branco conoce desde el Fenerbahçe, decidió dos clubes hasta enero, altura en que el rumbo al Zenit. El Al Nassr negocia actualmente el futbolista, por el que desembolsó 77 millones de euros junto al Aston Villa a comienzos de 2025.

Los moldes de una eventual transferencia comienzan a quedar claros, pero otros elementos importantes serán discutidos, como el salario del jugador de 22 años, considerablemente alto para la realidad encarnada.

El objetivo de un fichaje por traspaso a tiempo del jugador para integrar los trabajos del equipo en la próxima semana.

En contrapartida, una llegada para el ataque significará que alguien está más próximo a la salida. El delantero croata Franjo Ivanović, se dice, se ha convertido en varias abordajes, concretamente de clubes españoles e italianos, y la SAD encarnada no descarta una venta. El avanzado croata, ex-Saint-Gilloise, costó más de 20 millones de euros el verano pasado.

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Estadísticas de Jhon Jáder Durán en el fútbol de Rusia

Jhon Jáder Durán tuvo otra mala presentación con el Zenit y le costó la eliminación en la Copa de Rusia - crédito FC Zenit

El atacante de 22 años disputó 9 partidos tanto en la Liga Premier de Rusia como en la copa de dicho país en 321 minutos, y apenas pudo marcar dos goles.

A continuación, estos son los detalles de sus anotaciones:

14 de marzo de 2026 - Liga de Rusia: 14 minutos y gol en el Zenit San Petersburgo 2-0 Spartak de Moscú

18 de marzo de 2026 - Copa de Rusia: 66 minutos y gol en el Zenit de San Petersburgo 1-0 Dinamo Majachkalá

Jhon Jáder Durán, nacido en Colombia en 2004, es un delantero que inició su carrera en Envigado FC antes de pasar al Chicago Fire de la MLS. En enero de 2023, fichó por el Aston Villa y destacó con 20 goles en 78 partidos bajo las órdenes de Unai Emery. Su rendimiento llamó la atención del Al-Nassr de Arabia Saudí, que pagó 77 millones de euros por su traspaso en enero de 2025. Sin embargo, no logró consolidarse y fue cedido al Fenerbahçe de Turquía y luego al Zenit de San Petersburgo, acumulando seis goles en 27 partidos entre ambos clubes.

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