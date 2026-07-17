Colombia

Shakira sorprendió en las calles Times Square junto a los Ghetto Kids: los bailarines de Uganda la acompañarán en la final del Mundial 2026

La artista barranquillera sumará al grupo de baile infantil de Uganda a su show en Nueva Jersey, en una presentación en la que coincidirán figuras de la música internacional y millones de espectadores seguirán el evento

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La presencia de la artista colombiana junto a los bailarines de Uganda sorprendió a neoyorquinos y turistas, anticipando el espectáculo que ofrecerán en la clausura del torneo más importante del fútbol - crédito @shakira / Instagram

La cantante colombiana Shakira se prepara para encabezar el espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa Mundial 2026, un evento que unirá a grandes figuras de la música internacional en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En esta edición, la artista ha anunciado que compartirá el escenario con los Ghetto Kids, un grupo infantil originario de Uganda, quienes ya la acompañaron en recientes presentaciones en Norteamérica.

La relación entre Shakira y los Ghetto Kids se gestó a través de las redes sociales, después de que el grupo africano publicara una coreografía de Dai Dai, tema oficial del mundial. El video, en el que los niños bailaban frente a las banderas de las naciones participantes, atrajo la atención de la cantante.

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“¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como esos. Chicos, ¿quieren venir a presentarse conmigo en la final?”, escribió la artista en su cuenta de Instagram, mensaje que marcó el inicio de la colaboración que ahora se materializa en uno de los escenarios más importantes del deporte global.

Shakira y los Ghetto Kids desatan entusiasmo en Times Square antes de la final del Mundial - crédito @Shakira / Instagram
Shakira y los Ghetto Kids desatan entusiasmo en Times Square antes de la final del Mundial - crédito @Shakira / Instagram

Durante la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la intérprete organizó un concierto en el Prudential Center de Newark, donde los Ghetto Kids participaron en la tradicional “Caminata de la Loba”, acompañando a la colombiana en su paso desde el backstage hasta el escenario. La aparición de los niños, vestidos con atuendos plateados, fue uno de los momentos más comentados de la noche y anticipó su presencia en la final del torneo más visto del mundo.

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Días antes de la final, Shakira fue vista en las calles de Times Square, Nueva York, junto a sus hijos Sasha y Milan y los propios Ghetto Kids. En una secuencia espontánea registrada por transeúntes y compartida en redes sociales, los niños bailaron canciones de Bad Bunny en pleno corazón de la ciudad, rodeados de seguidores y curiosos. “El @ghettokids_tfug de Uganda ha cambiado nuestras vidas. ¡Pasar tiempo con ellos ha sido mágico y nos ha enseñado mucho! ¡¡Estoy tan feliz de finalmente tenerlos aquí en NY para bailar conmigo en la final de la Copa Mundial!!”, expresó la cantante en una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

Shakira se prepara para el show de medio tiempo en la final de la Copa Mundial 2026, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos - crédito @shakira / Instagram
Shakira se prepara para el show de medio tiempo en la final de la Copa Mundial 2026, que tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos - crédito @shakira / Instagram

En el carrusel de fotos compartido por la colombiana, se le ve junto a los niños bailarines no solo en las calles de Nueva York, sino también en un espacio que parece ser el lugar donde se están llevando a cabo los ensayos para la final de la Copa del Mundo que se llevará a cabo el domingo 19 de julio. Además, los seguidores de Shakira también notaron que hasta los hijos de la cantante han logrado construir una relación de amistad con los Ghetto Kids.

Un recorrido lleno de baile y música reunió a la cantante, sus hijos y los niños ugandeses en el corazón de Nueva York, días antes de su esperada participación en el show de medio tiempo - crédito @shakira / Instagram

“Shakira es feliz haciendo feliz a la gente❤️“, ”Por un mundo con más mujeres como tú“, ”Es que te amo . Sos la mejor siempre, la más humana y talentosa. Esos niños nunca se van a olvidar de lo que hiciste por ellos y sobre todo del amor que les diste", “Hasta los hijos de Shak están encantados con ellos”, “Qué hermoso corazón tienes, Shakira. ❤️ te amamos", “Les cambio la vida 😭“, (Sic) son algunos de los comentarios en el post de Shakira.

La inclusión del grupo infantil en la ceremonia representa un hito para los Ghetto Kids y para la visibilidad de proyectos sociales con impacto en comunidades vulnerables. Originarios de Katwe, en Kampala, la mayoría de sus integrantes son huérfanos y forman parte de una organización fundada en 2007 por Dauda Kavuma, quien buscó alternativas de apoyo para niños en situación de precariedad.

El carrusel de fotos compartido por Shakira mostró momentos con los niños tanto en las calles de Nueva York como en los ensayos para la final, donde los hijos de la artista también se integraron - crédito @shakira / Instagram
El carrusel de fotos compartido por Shakira mostró momentos con los niños tanto en las calles de Nueva York como en los ensayos para la final, donde los hijos de la artista también se integraron - crédito @shakira / Instagram

El espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial 2026 contará con una duración de 11 minutos. Además de Shakira y los Ghetto Kids, participarán artistas como Madonna, Justin Bieber, Gustavo Dudamel, Coldplay junto al coro PS22, Burna Boy y los personajes de Sesame Street y The Muppets. Este formato es inédito, ya que la FIFA ubicará el show durante el entretiempo del partido, a diferencia de ediciones anteriores donde se realizaba antes del inicio del encuentro.

El partido que definirá al nuevo campeón del mundo comenzará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y el espectáculo está programado para iniciar a las 3:00 p.m., luego de los primeros 45 minutos de juego. La ceremonia de clausura se llevará a cabo 90 minutos antes del pitazo inicial.

La participación de los Ghetto Kids en la ceremonia de la final da visibilidad a proyectos sociales en comunidades vulnerables como Katwe, Kampala, donde nació la agrupación - crédito @shakira / Instagram
La participación de los Ghetto Kids en la ceremonia de la final da visibilidad a proyectos sociales en comunidades vulnerables como Katwe, Kampala, donde nació la agrupación - crédito @shakira / Instagram

La expectativa crece en torno a la presentación de Shakira y los Ghetto Kids, quienes compartirán escenario con artistas de talla mundial ante millones de espectadores. La presencia de la artista barranquillera, considerada “reina de los Mundiales de Fútbol”, y la integración de talentos infantiles de África marcan un nuevo capítulo en la historia de los espectáculos deportivos globales.

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