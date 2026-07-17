Jhon Durán interesa al Barcelona FC y al Benfica como refuerzo para el ataque: el delantero habría sido ofrecido al cuadro español

Jhon Jáder Durán estaría en el radar del Benfica y Barcelona-crédito @Fenerbahce/X

El mercado de fichajes del fútbol europeo se comienza a intensificar: a pocos días de que el Mundial de la FIFA de Norteamérica termine, los principales equipos comienzan a trabajar para reforzar a los equipos en la temporada 2026-2027.

El 17 de julio de 2026 se conoció que el delantero colombiano Jhon Durán fue ofrecido al Barcelona como alternativa para reforzar el ataque, en un mercado en el que el club busca un delantero tras la salida de Robert Lewandowski, según informó el medio catalán Sport.

Tras la salida de Robert Lewandowski y la negativa de venta del Atlético de Madrid del argentino Julián Álvarez, Durán apareció como una alternativa para el campeón de España-crédito Pablo Morano/REUTERS

Tras conocerse, en paralelo, que el delantero argentino Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, no será vendido (este jugador había despertado interés del equipo español en un principio), el diario catalán informó que Durán había figurado en la lista de ofrecimientos.

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También aclaró que, más allá de esa posibilidad, el interés del Benfica de Portugal —primer equipo que consultó por el atacante— es el club que tiene ventaja para fichar al delantero colombiano en el mercado de fichajes:

“Uno de los nombres que ha sido ofrecido en los últimos días es el colombiano Jhon Durán, goleador que pertenece al Al-Nassr y delantero que estaba en el radar del Barça hace algo más de un año. El Benfica tiene avanzada su contratación y en el club blaugrana, por ahora, no se ha ido más allá”, dijeron.

En la misma información que entregó Sport, detallaron que los directivos del cuadro luso estarían más cerca de cerrar el fichaje, equipo en el cual se encuentra el volante Richard Ríos:

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“Uno de ellos ha sido el Barça, por la relación que han tenido en los últimos años. El Benfica también ha recibido la propuesta y, en este caso, están sondeando la posibilidad del fichaje. De hecho, sus ejecutivos viajarán a Saudí para intentar cerrar la operación en un préstamo con opción de compra si se ajusta el salario", detallaron.

Además explicaron que el atacante no ha tenido tanto ritmo de juego desde su salida del Aston Villa, y recordaron la ocasión en la cual Deco (director deportivo del Barcelona FC)

“Durán va a salir de Arabia Saudí porque no se ha adaptado. El Al Nassr le fichó en el mercado de enero del 2025 por casi 80 millones de euros procedente del Aston Villa, dónde el colombiano causó un impacto importante. Tanto que Deco llegó a reunirse con su representante para sondear la opción de firmarle, aunque finalmente se decantaron por la propuesta de Arabia. El colombiano no ha jugado en el Al-Nassr, y encadena dos cesiones, el Zenit de San Petersburgo y el Fenerbahce turco, dónde ha podido mostrar su talento”, explicaron.

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Estadísticas de Jhon Jáder Durán en la temporada 2025-2026

Jhon Jáder Durán continúa con su mal momento con el Zenit, que le costó ahora la eliminación en la Copa de Rusia y solo le queda la Liga Premier - crédito FC Zenit

El atacante de 22 años disputó 9 partidos tanto en la Liga Premier de Rusia como en la copa de dicho país en 321 minutos, y apenas pudo marcar dos goles.

A continuación, estos son los detalles de sus anotaciones:

14 de marzo de 2026 - Liga de Rusia: 14 minutos y gol en el Zenit San Petersburgo 2-0 Spartak de Moscú

18 de marzo de 2026 - Copa de Rusia: 66 minutos y gol en el Zenit de San Petersburgo 1-0 Dinamo Majachkalá

Jhon Jáder Durán, nacido en Colombia en 2004, es un delantero que inició su carrera en Envigado FC antes de pasar al Chicago Fire de la MLS. En enero de 2023, fichó por el Aston Villa y destacó con 20 goles en 78 partidos bajo las órdenes de Unai Emery. Su rendimiento llamó la atención del Al-Nassr de Arabia Saudí, que pagó 77 millones de euros por su traspaso en enero de 2025. Sin embargo, no logró consolidarse y fue cedido al Fenerbahçe de Turquía y luego al Zenit de San Petersburgo, acumulando seis goles en 27 partidos entre ambos clubes.

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Durán ha sido internacional con la selección de Colombia, aunque no participó en el Mundial 2026. En julio de 2026, el Benfica de Portugal negocia su incorporación en calidad de préstamo, buscando que el delantero retome el nivel que mostró en Inglaterra.