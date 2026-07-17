Colombia

Consejo de Estado le devolvió prima de $18 millones a congresistas y Gustavo Petro arremetió contra los magistrados: “Se protegen entre sí”

La suspensión temporal fue ordenada el jueves 16 de julio de 2026 y deja en pausa un recorte que debía empezar a regir el 20 de julio, fecha en la que se posesiona el legislativo para el próximo período de cuatro años

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El presidente Gustavo Petro cuestionó que se pusiera freno a la reducción de salarios de los congtresistas - crédito Luisa González/REUTERS
El presidente Gustavo Petro cuestionó que se pusiera freno a la reducción de salarios de los congtresistas - crédito Luisa González/REUTERS

El presidente Gustavo Petro calificó como una “aberración” la suspensión de la reducción del salario de los congresistas en Colombia, después de que el Consejo de Estado frenara el decreto que eliminaba la prima de servicios para senadores y representantes, lo que debía recortar en cerca de $18 millones el ingreso de los nuevos parlamentarios.

Para el mandatario, cuando un juez decide sobre ese tipo de medidas “está juzgando en causa propia y eso está prohibido”.

La suspensión temporal fue ordenada el jueves 16 de julio de 2026 y deja en pausa un recorte que debía empezar a regir el 20 de julio, fecha en la que se posesiona el legislativo para el próximo período de cuatro años.

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En su pronunciamiento, el jefe de Estado, planteó una pregunta sobre el destino de los decretos que buscan reducir los ingresos parlamentarios: “¿Por qué caen siempre los decretos que reducen el salario de un congresista en manos de un magistrado?”. Luego respondió: “Porque los sueldos de todos los más altos salarios de los funcionarios públicos se protegen entre sí”.

El presidente Gustavo Petro calificó como una “aberración” la suspensión de la reducción del salario de los congresistas en Colombia - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro calificó como una “aberración” la suspensión de la reducción del salario de los congresistas en Colombia - crédito @petrogustavo/X

Petro vinculó el episodio con una separación económica entre altos cargos y la ciudadanía: “Se configura una élite completamente separada económica y socialmente de la ciudadanía”.

La decisión fue adoptada por el conjuez Héctor Santaella Quintero, profesor de derecho administrativo de la Universidad Externado, y tuvo como efecto impedir la aplicación del decreto presidencial mientras se resuelve el fondo del asunto.

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El presidente insistió en que el problema está en la condición de quien decide: “El magistrado que tumba la reducción de los salarios de los congresistas parte de una aberración”.

El proceso quedó en manos de un conjuez después de que los magistrados de la sección segunda se declararan impedidos, tras alegar que la decisión los afectaba. Sobre ese punto, Petro afirmó: “Al juzgar los salarios de los congresistas, está juzgando en causa propia y eso está prohibido”.

Iván Cepeda reaccionó tras decisión del Consejo de Estado de suspender reducción de salario de los congresistas

Iván Cepeda sobre reducción del sueldo de congresistas
El senador Iván Cepeda, excandidato presidencial, expresó su rechazo a la decisión del Consejo de Estado, de suspender de manera cautelar la reducción del salario de congresistas - crédito @IvanCepedaCast/X

El Consejo de Estado de Colombia decidió suspender provisionalmente el recorte al salario de los congresistas, una medida que había sido promovida por el Gobierno de Gustavo Petro y respaldada por figuras como el senador Iván Cepeda. La reacción de Cepeda no tardó en llegar: a través de sus redes sociales, el excandidato presidencial calificó la suspensión como un “retroceso en materia de equidad y gasto público”.

Cepeda insistió en que “se debe acabar la prima especial de 18 millones de pesos para congresistas”, resaltando la necesidad de redirigir esos fondos hacia el gasto social. Según el senador, “como lo dispuso el presidente Petro, ese dinero debe ir al gasto social. No aceptaremos ningún retroceso en esta materia”.

La suspensión de la medida fue recibida por Cepeda como un obstáculo para avanzar hacia un sistema más justo en el régimen salarial del Congreso. Al respecto, enfatizó: “El salario de congresistas debe reducirse sustancialmente”.

La frustración del senador se vincula también a su intento fallido de impulsar una iniciativa legislativa para recortar los salarios parlamentarios. Su postura, reiterada en distintos mensajes públicos, apunta a que la eliminación de la prima especial responde a una demanda histórica de la sociedad colombiana.

La senadora María José Pizarro aseguró que el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas se ha caído 24 veces - crédito Luisa González/Reuters y Colprensa
La senadora María José Pizarro aseguró que el proyecto que busca reducir el salario de los congresistas se ha caído 24 veces - crédito Luisa González/Reuters y Colprensa

El debate sobre la reducción salarial de los congresistas en Colombia refleja tensiones persistentes entre los órganos de gobierno, la justicia y la percepción ciudadana sobre la equidad en el manejo de los recursos públicos.

Las posiciones expresadas por el presidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda evidencian la controversia que genera cualquier intento de modificar los beneficios de los altos funcionarios, en medio de un reclamo social por mayor justicia y transparencia en la administración estatal.

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