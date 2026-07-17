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Juliana Velázquez fue la invitada especial de Rosalía en el “confesionario”: reveló historia de amor con famoso actor que criticaba su físico

La cantante colombiana participó en la primera jornada del ‘Lux Tour’, donde conversó con Rosalía acerca de una relación sentimental que comenzó durante las grabaciones de una producción audiovisual

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La cantante bogotana fue ovacionada en el Movistar Arena durante el Lux Tour, donde relató una experiencia personal que vivió junto a un reconocido actor colombiano durante una producción televisiva - crédito @69David_Lopez/ X

La cantante bogotana Juliana Velásquez se volvió tendencia en redes sociales la noche del 16 de julio de 2026, después de sorprender al público como invitada especial de Rosalía durante el concierto de la artista española en Bogotá.

Velásquez formó parte del selecto grupo de artistas sorpresa que Rosalía suele invitar a sus presentaciones alrededor del mundo, lo que generó gran expectativa entre los asistentes y seguidores de ambas cantantes.

La aparición de la artista colombiana ocurrió en el marco del Lux Tour de Rosalía, que tuvo como escenario el Movistar Arena de la capital colombiana, donde la española programó dos fechas ante un público que agotó localidades. La presencia de artistas invitados es una tradición en los conciertos de Rosalía, quien busca generar momentos únicos y conectar con la escena local de cada país que visita.

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Juliana estuvo en el confesionario de Rosalía y reveló detalles de un romance con un actor que le criticó su apariencia - crédito @julianaaa/ Instagram
Juliana estuvo en el confesionario de Rosalía y reveló detalles de un romance con un actor que le criticó su apariencia - crédito @julianaaa/ Instagram

Durante el desarrollo del espectáculo, Rosalía hizo una pausa en medio del show para dar paso a su invitada sorpresa. Ante el público bogotano, la artista española dedicó unas palabras de presentación: “Hoy tenemos una invitada de lujo al confesionario (...) Ella es cantante, compositora y actriz. Una mujer talentosa, que en realidad no necesita introducción. Bogotá: Dale mucho amor y mucho ruido para Juliana”, expresó Rosalía, provocando una ovación entre los asistentes.

Juliana apareció en el escenario donde de inmediato dio las gracias a Rosalía con un abrazo que duró algunos segundos, para después llevarla al Confesionario, donde le pidió hablar de alguna “perla” que hubiera vivido en alguna relación con un hombre.

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La cantante colombiana empezó diciendo en el confesionario que ha tenido varias “joyitas” con algunos hombres con los que ha salido. “Son esos hombres que se van por la puerta de atrás, pero tengo una en particular que me marcó mucho y que nunca había sido capaz de contar en público (...) Se trata de un actor colombiano, muy famoso, protagonista de series nacionales e internacionales, es muy guapo”, recordó Juliana.

La también actriz reveló que tuvo la oportunidad de conectar con el actor durante un rodaje de una serie, momento en que tuvieron un acercamiento que dio paso para empezar una relación aún más comprometedora sin llegar a ser un noviazgo. “Nos enredamos, empezamos a salir, fuimos a cine, restaurantes (...) Yo no lo podía creer, no podía creer que se hubiera fijado en mí y es que yo dudaba mucho de mi apariencia y esas cosas. El caso es que era un romance escondido”, detalló.

La cantante de La Colombiana reveló que la situación dejó de ser lo que esperaba en la fiesta que organizaron por el fin de las grabaciones en la producción que compartían. “Llegó la fiesta del fin de rodaje, empezamos a tomar y pedimos el pudor y empezamos a darnos besos delante de todo el mundo, todo el mundo comentaba, yo estaba viviendo la noche de mi vida, Rosi. Estábamos besándonos en un balcón y él me agarra la cara, me mira a los ojos y me dice: ‘Contigo me pasa algo, que nunca antés me había pasado (...) Contigo me pasa que no me importa el físico, no me importa que no seas la más linda’”, reveló Juliana dejando sorprendida a Rosalía. “Qué ser tan horrible este, que seguro parecía un dibujo hecho con la mano izquierda. ¿Quién se cree este?“, dijo la española.

Juliana aseguró que en ese momento, pese a las inseguridades que tenía, decidió tomar cartas en el asunto y cortar de raíz con el romance que tenía. “Contrario a sentirme humillada o triste, lo miré a los ojos, me reí y le dije: ‘Gracias, porque después de ti y después de esta noche, te juro por Dios que nunca en mi vida vuelvo a perder un segundo de mi vida con quien no me considere una mujer guapa y no solo por el físico, sino guapa de poder”, añadió Juliana. “Yo creo que la inteligencia le perseguía, pero él era más rápido (...) Dices que aquí le llaman joyita, pero en mi país le llamamos perla”, le contestó Rosalía.

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