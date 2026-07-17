Colombia

Tribunal Superior de Bogotá zanjó la polémica sobre la postura de Gustavo Petro de no reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella: “Su opinión es irrelevante”

La máxima autoridad judicial advirtió que la multiplicación de tutelas por controversias de toda clase está desplazando el trabajo de jueces y magistrados de su especialidad y provoca una parálisis en otros procesos

Guardar
Google icon
Petro explicó que no irá a la posesión de Abelardo de la Espriella por fraude electoral - crédito Reuters/EFE/Colprensa
Petro no irá a la posesión de Abelardo de la Espriella por presunto fraude electoral - crédito Reuters/EFE/Colprensa

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó este viernes 17 de julio de 2026 una tutela presentada contra el presidente de la República, Gustavo Petro, por sus declaraciones sobre los resultados de las elecciones del 21 de junio de 2026. El órgano sostuvo que, aunque sus palabras pueden tener repercusión política, carecen de efecto jurídico y no vulneran por sí mismas derechos fundamentales.

La decisión también incluyó un llamado directo sobre el uso de ese mecanismo judicial. El tribunal advirtió que la multiplicación de tutelas por controversias de toda clase está desplazando el trabajo de jueces y magistrados de su especialidad y provoca una parálisis en otros procesos.

PUBLICIDAD

Según el fallo, las autoridades electorales ya se pronunciaron de fondo sobre los resultados de la segunda vuelta presidencial. A partir de ese punto, la corporación concluyó que las dudas expresadas por Petro no son un asunto que deba ser resuelto por la jurisdicción constitucional.

El tribunal consideró jurídicamente irrelevantes las opiniones de Gustavo Petro sobre el resultado electoral

El recurso había sido interpuesto por un ciudadano que pedía la protección de los derechos a la confianza legítima y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. El demandante consideraba que esos derechos habían sido vulnerados por la postura pública del mandatario saiente y por sus publicaciones en redes sociales sobre el triunfo de Abelardo de La Espriella.

PUBLICIDAD

La Sala integrada por los magistrados Carlos Héctor Tamayo Medina, Xenia Rocío Trujillo Hernández y Jaime Andrés Velasco Muñoz fue enfática al separar el plano político del jurídico. En ese sentido, afirmó: “(...) lo que significa que la opinión del actual presidente de la República sobre el particular es, jurídicamente hablando, del todo irrelevante; por eso mismo, carente de efecto jurídico alguno y, por ende, incapaz de lesionar derechos constitucionales fundamentales”.

Ese razonamiento fue el núcleo de la decisión. Para el órgano, una manifestación pública del jefe de Estado que cuestione o no reconozca un resultado electoral ya definido por las autoridades competentes puede abrir una discusión en la esfera pública, pero no activa automáticamente un debate judicial de tutela.

La Sala Penal advirtió que el abuso de tutelas está frenando otros procesos

La máxima autoridad judicial advirtió que la multiplicación de tutelas por controversias de toda clase está desplazando el trabajo de jueces y magistrados de su especialidad y provoca una parálisis en otros procesos - crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP
La máxima autoridad judicial advirtió que la multiplicación de tutelas por controversias de toda clase está desplazando el trabajo de jueces y magistrados de su especialidad y provoca una parálisis en otros procesos - crédito @AbelardoPTE/X - Iván Valencia/AP

En otro de los apartados más fuertes del pronunciamiento, el Tribunal Superior de Bogotá señaló que la acumulación de tutelas y la variedad de asuntos que llegan por esa vía obligaron a hacer una advertencia sobre el uso expansivo de esta acción. La corporación indicó que ese fenómeno ha convertido a jueces y magistrados, de manera predominante, en operadores dedicados a resolver tutelas.

El fallo añadió que al juez le corresponde resolver problemas jurídicos y no políticos. Por eso sostuvo: “Por supuesto, cabe que las palabras del actual presidente de la República tengan alguna repercusión en lo político. Puede ser. Sí, pero lo que corresponde al juez es responder problemas jurídicos, no políticos”.

Y agregó: “Puede que las palabras del actual presidente de la República tengan alguna repercusión en lo político. Puede ser. Sí, pero lo que le corresponde al juez es resolver problemas jurídicos, no políticos”.

El Tribunal Superior de Bogotá condena a la exfiscal María Teresa Suárez Ochoa por prevaricato agravado en caso de narcotráfico - crédito Colprensa
Los apartados más fuertes del pronunciamiento, el Tribunal Superior de Bogotá señaló que la acumulación de tutelas y la variedad de asuntos que llegan por esa vía obligaron a hacer una advertencia sobre el uso expansivo de esta acción - crédito Colprensa

Con ese criterio, la sala negó las pretensiones del accionante. En la parte final, dejó una reflexión institucional sobre la carga que enfrenta la jurisdicción: “Sea la oportunidad para visibilizar que las acciones de tutela están abarcando desde la situación de la persona a la que no se le resuelve una petición hasta las controversias en torno a la elección presidencial, pasando por toda clase de dramas y dificultades que cotidianamente vive la gente, lo cual nos ha convertido, predominantemente, en jueces y magistrados de tutela, con la consecuente parálisis de los casos correspondientes a nuestra especialidad”.

Temas Relacionados

Tribunal Superior de BogotáGustavo PetroAbelardo de la EspriellaFraude electoralColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Dorado Mañana resultados de hoy viernes 17 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este viernes de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy viernes 17 de julio: ganadores del último sorteo

Andrés Forero afirmó que no buscan un conflicto con De la Espriella tras la polémica elección del presidente del Senado

El representante destacó nombramientos como el de Minas y Energía y dijo que espera perfiles competentes en las demás carteras, mientras expresó preocupación por el sector sanitario y pidió un designado con experiencia

Andrés Forero afirmó que no buscan un conflicto con De la Espriella tras la polémica elección del presidente del Senado

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

El cuadro “Verdolaga” contará con la presencia de Lucas González en el banquillo técnico, siendo su primera experiencia en uno de los equipos más grandes del país

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Etapa 13 del Tour de Francia: el colombiano Harold Tejada llegó segundo en la carrera, y Egan Bernal bajó una casilla en la general

Tras dos jornadas con terreno llano, el corredor del XDS Astana Team tuvo una gran actuación en su llegada a Belfort, en un trayecto que contó con 205,8 kilómetros de recorrido, mientras que el ciclista del Netcompany Ineos espera por las carreras con montaña

Etapa 13 del Tour de Francia: el colombiano Harold Tejada llegó segundo en la carrera, y Egan Bernal bajó una casilla en la general

Gustavo Petro calificó como una “aberración” el freno a la reducción del salario de congresistas por parte del Consejo de Estado

La suspensión temporal fue ordenada el jueves 16 de julio de 2026 y deja en pausa un recorte que debía empezar a regir el 20 de julio, fecha en la que se posesiona el legislativo para el próximo período de cuatro años

Gustavo Petro calificó como una “aberración” el freno a la reducción del salario de congresistas por parte del Consejo de Estado
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera mostró su recuperación de posparto y el estado de su cuerpo tras dar a luz a Koa: “Loquísimo todo”

Isabella Ladera mostró su recuperación de posparto y el estado de su cuerpo tras dar a luz a Koa: “Loquísimo todo”

Así fue “confesionario” de Rosalía con la cantante colombiana Juliana Velázquez en Bogotá: una historia de amor con famoso actor que criticaba su físico

Shakira sorprendió con paseo en Times Square en Nueva York junto a los Ghetto Kids: estarán en la final del Mundial 2026

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

Deportes

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Mercado de fichajes de la Liga BetPlay EN VIVO: Atlético Nacional confirmó la llegada de Franco Armani

Etapa 13 del Tour de Francia: el colombiano Harold Tejada llegó segundo en la carrera, y Egan Bernal bajó una casilla en la general

Este sería el sorpresivo destino que tendría Radamel Falcao García en el fútbol internacional tras su salida de Millonarios

La prensa portuguesa da por hecho el acuerdo de cesión entre Jhon Jáder Durán y el Benfica: estos son los detalles

Jhon Durán interesa al Benfica pero también al Barcelona FC: el delantero habría sido ofrecido al cuadro español