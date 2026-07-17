Apareció joven que recibió brutal golpiza en Fusagasugá: había sido reportada como desaparecida

La mujer agredida en Fusagasugá reapareció y declaró ante la Fiscalía - crédito Canva y @PasaenBogota/X

La mujer que fue víctima de una violenta agresión registrada por cámaras de seguridad en Fusagasugá, Cundinamarca, reapareció sana y salva y ya rindió declaración ante la Fiscalía.

Su regreso ocurrió luego de varias horas de incertidumbre, durante las cuales familiares, medios locales y ciudadanos manifestaron su preocupación por desconocer su paradero tras el ataque ocurrido en la madrugada del 15 de julio de 2026.

El caso cobró notoriedad nacional después de que un video de una cámara de seguridad comenzara a circular ampliamente en redes sociales y medios regionales, mostrando el momento en que un hombre la golpea de manera reiterada en plena vía pública, despertando la indignación y haciendo un llamado para que las autoridades localicen al presunto responsable antes de que ocurra una tragedia mayor.

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De acuerdo con la información divulgada por el medio Control Noticias de Fusagasugá, Mónica Pérez llegó a la sede de la Fiscalía en compañía de sus familiares para entregar su versión de los hechos y avanzar en el proceso judicial que busca esclarecer lo ocurrido e identificar plenamente al agresor, quien, según las primeras versiones, sería su pareja sentimental.

Mónica Pérez reapareció en Fusagasugá y ya declaró ante la Fiscalía tras la agresión que quedó en video - crédito Control Noticias Fusagasugá

“Nos encontramos a las afueras de la Fiscalía de Fusagasugá, donde acaba de ingresar Mónica, la mujer que fue golpeada por su pareja la madrugada del 15 de julio. Ella apareció hace pocos minutos, según la información que recogimos, apareció por parte de la familia que se comunicó con ellos para poder dar declaraciones de lo que sucedió y a esta hora se encuentra aquí en la Fiscalía de Fusagasugá. Ya se encuentra dando las declaraciones de lo sucedido”, informó el medio Control Noticias de Fusagasugá.

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La aparición de la joven puso fin a la incertidumbre que se generó luego de que familiares y habitantes del municipio aseguraran que no tenían noticias de ella desde la agresión.

Según la información compartida por el medio mencionado, la mujer permaneció cerca de 24 horas sin comunicación con sus allegados, pues los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de julio y solo volvió a tener contacto con su familia en la noche del 16 de julio.

Mientras la Fiscalía recopila su testimonio, el proceso judicial continúa enfocado en establecer la identidad y ubicación del hombre señalado de protagonizar la agresión.

El caso ha despertado especial preocupación entre organizaciones y ciudadanos que insisten en la necesidad de adoptar medidas de protección para la víctima y evitar que el episodio escale a un posible feminicidio.

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Mónica Pérez reapareció sana y salva en Fusagasugá y rindió declaración ante la Fiscalía General de la Nación tras la agresión del 15 de julio - crédito @PasaenBogota/X

El video de la agresión que conmocionó a los ciudadanos

La situación se conoció por la difusión de un video captado por un sistema de vigilancia del barrio Gaitán, en Fusagasugá, donde quedó registrado el ataque que sufrió la mujer en plena vía pública.

Las imágenes muestran que la víctima acababa de descender de un taxi con una maleta cuando fue sorprendida por un hombre que aparentemente ya la esperaba en el lugar. Sin darle oportunidad de alejarse, el sujeto la tomó violentamente del cabello mientras la insultaba, iniciando una agresión que se prolongó durante varios minutos.

En medio de la confusión, la mujer intentó reclamar por lo sucedido mientras aún se encontraba cerca del vehículo de servicio público.

“Oiga, ¿qué le pasa?”, alcanza a decir la joven al agresor mientras intenta comprender lo que ocurre y espera que la situación se detenga. Sin embargo, el conductor del taxi abandona el lugar y la víctima queda sola frente al atacante.

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El video de una golpiza a una mujer en Fusagasugá desata indignación - crédito @ColombiaOscura/X

El video evidencia cómo el hombre continúa atacándola con puños y patadas mientras ella trata de protegerse. Posteriormente toma un casco de motocicleta y lo utiliza para propinarle repetidos golpes en la espalda y la cabeza, pese a que la mujer intenta cubrirse y refugiarse junto a una grúa estacionada en la vía.

Uno de los momentos que más impacto causó entre quienes observaron la grabación ocurre cuando la víctima, completamente indefensa, pide ayuda mientras llora por el dolor de los golpes recibidos.

“Auxilio”, se escucha gritar a la joven mientras intenta protegerse con los brazos y se toca las zonas donde fue golpeada. A pesar de sus llamados, aparentemente ningún vecino sale a intervenir. En contraste, varios perros callejeros se acercan al sitio y comienzan a ladrarle insistentemente al agresor, que se aleja por momentos.

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De acuerdo con versiones conocidas por medios locales, una de las hipótesis que hace parte de la investigación señala que el ataque habría estado motivado, presuntamente, por un reclamo relacionado con un supuesto beso que la mujer le habría dado a otra persona. No obstante, esa información aún hace parte de las indagaciones y no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Policía mantiene abierta la investigación y reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar cualquier información que permita ubicar al presunto agresor.