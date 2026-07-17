Iván Cepeda confirmó que no asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella y ratificó la desobediencia civil

Iván Cepeda anunció que no asistirá a la posesión presidencial del 7 de agosto y reiteró que ejercerá la oposición mediante acciones de desobediencia civil - crédito Cristian Bayona

El excandidato presidencial Iván Cepeda anunció este jueves 17 de julio de 2026 que no asistirá al acto de posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, programado para el próximo 7 de agosto, y reiteró que promoverá acciones de desobediencia civil frente al nuevo Gobierno.

Al cierre de una declaración ofrecida a los medios de comunicación, el congresista afirmó que, sin importar el lugar donde se realice la ceremonia de investidura, no hará presencia y posteriormente dará a conocer las actividades que adelantará ese mismo día.

“Anuncio que no asistiré al acto de posesión de Abelardo de la Espriella, sea donde sea, y que oportunamente le anunciaré a la opinión pública qué tipo de acciones pacíficas desarrollaré el día 7 de agosto”, afirmó.

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Cepeda explicó que continuará ejerciendo una oposición “firme, democrática, pacífica, pero también resuelta y decidida”, y aseguró que utilizará herramientas como el debate parlamentario, el control político, las acciones judiciales, la movilización ciudadana y la desobediencia civil.

Ratificó la desobediencia civil

Durante su intervención, el senador Cepeda confirmó que se posesionará como integrante del Senado y ejercerá el Estatuto de la Oposición una vez De la Espriella asuma la Presidencia.

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto, en medio de los cuestionamientos planteados por sectores de la oposición - crédito Fernando Vergara/AP

“Reafirmo mi derecho a posesionarme como senador de la República, a hacer uso del Estatuto de Oposición y declarar la desobediencia civil al señor Abelardo de la Espriella y las decisiones que tome una vez se posesione el 7 de agosto”, señaló.

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Asimismo, sostuvo que, aunque el mandatario electo asumirá formalmente la Presidencia, ello no le otorgará, según él, “legitimidad política y ética”, porque considera que desde antes de posesionarse ha atentado contra la soberanía nacional.

Acusaciones sobre Estados Unidos

Cepeda aseguró que el nuevo Gobierno estaría entregando al Gobierno de Estados Unidos el manejo de asuntos relacionados con la seguridad nacional.

“El señor De la Espriella y su entorno político están traicionando a nuestro país, están traicionando nuestra soberanía y están entregando al Gobierno de Estados Unidos el control de nuestra seguridad nacional”, manifestó.

Como ejemplo, mencionó el caso del activista Beto Coral, quien regresó recientemente a Colombia tras firmar su salida voluntaria de Estados Unidos.

El senador afirmó que un memorando firmado por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, solicitó facilitar la expulsión de Coral al considerar que su permanencia tenía “consecuencias potencialmente graves y adversas” para la política exterior de ese país.

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Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, fue mencionado por Iván Cepeda al referirse a la política de seguridad impulsada por Washington y al caso de Beto Coral - crédito Saul Loeb/Reuters

Con base en ello, Cepeda aseguró, sin presentar pruebas durante su declaración, que esa decisión habría respondido a una solicitud del presidente electo.

También criticó el silencio que, según dijo, ha mantenido De la Espriella frente a la muerte del colombiano Jhoan Sebastián Durán Guerrero durante un procedimiento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Cuestionó la nueva doctrina de seguridad

El congresista también se refirió a una reunión ministerial sobre seguridad realizada recientemente en Washington y encabezada por Marco Rubio, la cual, según afirmó, representa el inicio de una nueva doctrina de seguridad impulsada por Estados Unidos.

A juicio de Cepeda, esa estrategia busca perseguir a sectores de izquierda en América Latina mediante la estigmatización de dirigentes políticos, organizaciones sociales, ONG y movimientos ciudadanos bajo la etiqueta de terrorismo.

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Incluso, comparó esa política con el Plan Cóndor, desarrollado durante las décadas de 1970 y 1980, y advirtió que podría derivar en persecuciones políticas, violaciones masivas de derechos humanos e incluso solicitudes de extradición contra dirigentes de oposición.

El senador aseguró que liderará la oposición desde el Congreso y denunció una presunta injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Colombia - crédito Sergio Acero/Reuters

Habló sobre la visita de José Manuel Restrepo

Otro de los señalamientos estuvo dirigido contra José Manuel Restrepo, quien hace parte de la comisión enviada por el presidente electo a Washington.

Cepeda aseguró que Restrepo se habría comprometido con el Gobierno estadounidense a convertir a Colombia en “el aliado más fuerte” de Estados Unidos en la región para implementar esa nueva política de seguridad.

Asimismo, afirmó que durante esa visita se habría planteado la posibilidad de establecer “bases operativas” con presencia de tropas estadounidenses en zonas rurales del país, lo que, según dijo, podría derivar en violaciones de derechos humanos contra la población civil.

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Hasta el momento, el presidente electo Abelardo de la Espriella no se ha pronunciado sobre los nuevos señalamientos formulados por Iván Cepeda.