Partido Conservador postuló oficialmente a Nicolás Barguil como candidato a la Presidencia de la Cámara para el periodo legislativo 2026-2027

Nicolás Barguil es principal candidato a la presidencia de la Cámara para el periodo legislativo de 2026-2027 - crédito Partido Conservador/Colprensa

Los miembros de la bancada del Partido Conservador Colombiano en la Cámara de Representantes presentaron la postulación del representante Nicolás Antonio Barguil Cubillos para presidir esa corporación en el período 2026–2027. Según comunicado oficial, su nombre se sustenta en “el reconocimiento de su trayectoria, liderazgo y compromiso con los principios que orientan a nuestra colectividad”.

En el documento, los congresistas afirmaron que, durante su labor legislativa, Barguil “se ha destacado como un congresista ejemplar, responsable y cercano a las necesidades de las regiones”, y agregaron que esa gestión mostró “una sólida capacidad para promover el diálogo, construir consensos y representar con altura los intereses de nuestra bancada”.

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La bancada destacó las cualidades políticas, humanas e institucionales del representante en el ciclo anterior necesarias para asumir el cargo - crédito Partido Conservador

La bancada también vinculó la candidatura del representante con el desempeño en el ciclo anterior, señalando que “durante el período legislativo anterior evidenció las cualidades políticas, humanas e institucionales necesarias” para asumir la Presidencia de la Cámara.

Sobre los criterios de conducción de la Corporación, los firmantes indicaron que “su experiencia, capacidad de concertación y conocimiento del funcionamiento del Congreso de la República constituyen garantías para ejercer la Presidencia de la Cámara con equilibrio, transparencia y respeto por las distintas fuerzas políticas que integran la corporación”.

Al formalizar el pedido, los legisladores señalaron: “Manifestamos nuestro respaldo a esta postulación y solicitamos respetuosamente que sea tenida en cuenta dentro de las decisiones que adopte el Partido Conservador Colombiano para la conformación de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes en el período legislativo 2026–2027”.

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El perfil político de Nicolás Barguil, candidato a la presidencia de la Cámara

Antes de llegar al Congreso de la República, desarrolló buena parte de su trayectoria en el sector privado. Trabajó durante más de 14 años en el sector agroindustrial como gerente, asesor y consultor de distintas empresas - crédito Congreso Visible

La eventual elección de Nicolás Barguil forma parte de los entendimientos entre los partidos de gobierno y las fuerzas que respaldarán al presidente electo, Abelardo de La Espriella. En ese bloque se consolidó la decisión de entregar el primer año de la Cámara al Partido Conservador.

El movimiento cobró fuerza cuando el Centro Democrático resolvió concentrarse en la Presidencia del Senado con Honorio Henríquez. Esa decisión desplazó la opción de impulsar a Daniel Briceño para la Cámara.

La disputa por el Senado tampoco quedó encaminada para el uribismo. Con el apoyo de Cambio Radical y de los conservadores al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, las mayorías terminaron orientándose hacia una alternativa distinta.

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Barguil nació el 2 de febrero de 1984 en Montería, Córdoba. Es profesional en Marketing y Negocios Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda, especialista en Gerencia Pública y tiene un MBA de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Antes de llegar al Congreso de la República desarrolló buena parte de su trayectoria en el sector privado. Trabajó durante más de 14 años en el sector agroindustrial como gerente, asesor y consultor de distintas empresas. También representó al gremio ante la Federación Nacional de Cerealistas y la Confederación Nacional de Algodoneros. Esa experiencia marcó una parte central de su agenda legislativa.

David Barguil es primo de Nicolás Barguil prózimo presidente de la Cámara de Representantes - crédito @soyconservador/X

En 2022 llegó a la Cámara de Representantes por el departamento de Córdoba con 88.937 votos, avalado por el Partido Conservador y con el respaldo político de su primo, el excandidato presidencial David Barguil.

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Desde su ingreso al Congreso integra la Comisión Quinta, que tramita asuntos vinculados con el sector agropecuario, los recursos naturales, el ambiente, la minería y la energía. En ese escenario ha promovido iniciativas enfocadas en el fortalecimiento de la producción agropecuaria y el desarrollo del campo.

Además, hace parte de la Comisión Legal de Cuentas y de la Comisión Accidental del Frente Parlamentario contra el Hambre. Su actividad legislativa se ha concentrado en temas rurales y productivos.

Entre sus principales proyectos figura una iniciativa para promover la economía del hidrógeno en Colombia. La propuesta busca impulsar esa industria como alternativa dentro de la transición energética y de la diversificación de la matriz energética del país.

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