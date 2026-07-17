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Mabel Cartagena explicó por qué es bueno o malo usar traperos en el hogar y cuál alternativa escoge ella para mantener los pisos limpios

La creadora de contenido respondió a las dudas de sus seguidores sobre la limpieza en las casas y el cuidado del cabello durante la temporada de altas temperaturas

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Mabel Cartagena se pronunció sobre las ‘tradwifes’ y dejó clara su postura: “Mi voto no lo pienso ceder” - crédito @flakycartagena/IG
La recomendación de Mabel Cartagena para alargar la vida útil del trapeador - crédito @flakycartagena/IG

La creadora de contenido Mabel Cartagena volvió a interactuar con sus seguidores a través de la tradicional dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, donde esta vez compartió algunos de los hábitos que aplica en su hogar para la limpieza y el cuidado personal.

La barranquillera explicó por qué decidió dejar de usar los tradicionales traperos para limpiar los pisos de su casa, cuál fue la alternativa que, según ella, transformó esa tarea y también aprovechó para contar qué método utiliza para conservar el cabello hidratado durante las temporadas de altas temperaturas.

Las respuestas surgieron luego de que varios usuarios le pidieran recomendaciones relacionadas con las labores del hogar y las rutinas de belleza.

Fiel a su estilo, Cartagena respondió desde su experiencia personal, aclarando que sus preferencias no buscan convertirse en una regla para todos, sino en consejos que a ella le han dado buenos resultados.

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Mabel Cartagena confesó que ha sentido envidia tras anuncio de viaje a Corea - crédito @flakycartagena/IG
Mabel Cartagena contó por qué dejó los traperos - crédito @flakycartagena/IG

Una de las preguntas que más llamó la atención fue sobre la manera correcta de limpiar los pisos. Una seguidora quiso conocer cuál consideraba que era el paso a paso de un buen trapeado, lo que llevó a la influenciadora a explicar por qué nunca logró sentirse cómoda utilizando traperos tradicionales.

“Ustedes no saben lo que sufría con los traperos. Para mí siempre fueron la cuna de las bacterias. Jamás pude amigarme con ellos. Lejos de querer que sea publicidad, la vida me cambió con aspiradora que también trapea. ¡Me fascina! Sin embargo, usé traperos toda la vida y la única forma de mantenerlo blanco impecable era dejándolo en remojo con vinagre. También solía cambiarlo muy seguido, al ser un producto cero costoso, lo cambiaba aproximadamente cada mes. Las mopas me parecen más higiénicas y podía cambiar los repuestos muy seguido”, explicó la creadora de contenido.

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Mabel aseguró que, aunque durante muchos años utilizó el trapeador convencional, siempre sintió que era un elemento difícil de mantener completamente limpio. Por esa razón, cuando encontró una aspiradora con función de trapeado decidió incorporarla a su rutina doméstica, pues considera que facilita el proceso de limpieza y reduce el contacto con implementos que, a su juicio, pueden acumular suciedad y microorganismos.

Vinagre, mopas y repuestos: las claves de Mabel Cartagena para que la limpieza del hogar sea más higiénica - crédito @flakycartagena/IG
Vinagre, mopas y repuestos: las claves de Mabel Cartagena para que la limpieza del hogar sea más higiénica - crédito @flakycartagena/IG

No obstante, Cartagena también reconoció que quienes aún utilizan traperos pueden prolongar su vida útil con algunos cuidados básicos. Entre ellos destacó dejarlos en remojo con vinagre para ayudar a eliminar malos olores y conservar su color, además de reemplazarlos periódicamente debido a su bajo costo.

Según explicó, otra opción que le genera mayor confianza son las mopas con repuestos intercambiables, ya que permiten renovar la superficie de limpieza con mayor frecuencia y, desde su experiencia, ofrecen una sensación de mayor higiene para el hogar.

El truco para mantener el cabello hidratado durante el calor, según Mabel Cartagena

Las recomendaciones de Mabel Cartagena no terminaron en la limpieza del hogar, pues durante la misma dinámica, otra usuaria le preguntó cuál era su rutina rápida para cuidar el cabello en medio de las altas temperaturas que se han registrado en varias regiones del país.

La creadora de contenido aseguró que encontró una fórmula sencilla que le ha permitido mantener su melena hidratada y controlar el aspecto del peinado sin invertir demasiado tiempo.

La creadora explicó qué producto usa en días de altas temperaturas, cómo lo aplica sobre el cuero cabelludo y de qué manera le ayudó a mejorar la apariencia de su melena - crédito @flakycartagena/IG
La creadora explicó qué producto usa en días de altas temperaturas, cómo lo aplica sobre el cuero cabelludo y de qué manera le ayudó a mejorar la apariencia de su melena - crédito @flakycartagena/IG

¡Clean look sin pensarlo! Aplícate un buen masaje, aceite capilar y listo. Esto me ayudó a recuperarme full el pelo porque lo mantenía súper hidratado”, respondió.

De acuerdo con Cartagena, el uso constante de aceite capilar acompañado de un masaje en el cuero cabelludo contribuyó a mejorar notablemente la apariencia de su cabello, especialmente después de haber sufrido resequedad ocasionada por el clima cálido y la exposición al sol.

El denominado “clean look”, tendencia que continúa ganando popularidad en redes sociales, consiste en recoger el cabello de forma pulida y con acabado brillante, un estilo que, según explicó, puede lograrse fácilmente gracias a este tipo de productos hidratantes.

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