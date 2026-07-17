Esmeralda Hernández le insistió a Gustavo Petro que sancione ley que penaliza la zoofilia: “Solo falta su firma”

La senadora afirmó que la ley ya cuenta con la luz verde del Congreso de la República - crédito esmehernandezsi/Instagram

La senadora Esmeralda Hernández pidió de manera urgente al presidente saliente, Gustavo Petro, que sancione la ley que penaliza la zoofilia en Colombia, luego de que se conociera una denuncia en video sobre un hombre que fue registrado accediendo carnalmente a una mascota.

Hernández, que es coautora y promotora de la iniciativa —junto con el excandidato presidencial Iván Cepeda, advirtió que la única instancia pendiente para que la norma entre en vigencia es la firma del jefe de Estado.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la senadora fue enfática al exigir “¡cárcel ya!“ para el hombre que fue registrado en video y denunciado en redes sociales.

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Esmeralda Hernández pidió que el presidente Petro considere la penalización de la zoofilia como una prioridad - crédito Equipo de prensa de Esmeralda Hernandez

“Este violador no puede seguir libre. Le pido al presidente Gustavo Petro que, antes de terminar este gobierno, deje sancionada nuestra ley que crea el delito y penaliza la zoofilia para poder judicializar a estos criminales. Su firma es lo único que falta para que entre en vigencia este nuevo delito y hagamos justicia por los animales”, insistió Hernández.

La ley aprobada por el Congreso de la República establece penas de prisión para quienes cometan actos de zoofilia y busca cerrar un vacío legal que impide sancionar penalmente este tipo de crímenes.

El video que publicó la congresista mereció el rechazo generalizado de sus seguidores en redes sociales: “Casi se me sale el corazón 😭😭😭😭😭😭😭 que asco de verdad que porquería 💔💔💔 (sic)“; ”@gustavopetrourrego por favor sanciona esta ley!!!! No dejes a los animales vulnerables ante estos enfermos (sic)“; ”🤦🏽‍♂️hoy en día , vivimos en un mundo de gente muy enferma de la cabeza 🤦🏽‍♂️😡😡“.

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Comentarios sobre video de un hombre abusando carnalmente de una mascota - crédito captura de pantalla Instagram

Esta es la ley con luz verde del Congreso que busca la cárcel para quienes violen mascotas

En junio de 2026, el Congreso de la República de Colombia aprobó de manera definitiva la ley que establece penas de prisión para quienes cometan abuso sexual contra animales, tras la votación favorable en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La iniciativa, liderada por los senadores Iván Cepeda y Esmeralda Hernández, tipifica la zoofilia como delito y fija sanciones penales y administrativas para los responsables de estos hechos.

La medida sanciona con penas de cárcel de 48 a 55 meses a quienes accedan carnalmente a un animal. Además, contempla inhabilidad especial de dos a cuatro años para ejercer profesiones, oficios o actividades relacionadas con animales, prohíbe la adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales, y establece multas de treinta a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes.

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Los autores de la ley que penaliza la zoofilia en Colombia son Iván Cepeda y Esmeralda Hernández - crédito Congreso de la República

El articulado también prevé agravantes si el delito se comete en espacio público o si es grabado con fines pornográficos, lo que aumentará la pena para los responsables.

Para Iván Cepeda, la aprobación de la norma representa “un paso muy importante para el país al enviar un mensaje contundente frente a que no puede admitirse ninguna forma de maltrato ni violencia contra los animales”.

Esmeralda Hernández, por su parte, aseguró que la violación animal es una realidad cotidiana en Colombia, y que la sociedad no debe normalizar estos abusos. “Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia y no lo podemos tolerar”.

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Por tanto, sostuvo que la ley sienta un precedente también en la protección de la niñez, al señalar estudios que relacionan antecedentes de abuso animal con delitos sexuales contra menores.

La aprobación del proyecto responde a un reclamo reiterado de organizaciones defensoras de los derechos animales y de la ciudadanía, que exigían herramientas efectivas para sancionar este tipo de crímenes. Con la entrada en vigor de la ley, Colombia avanza en la protección de los seres sintientes y refuerza el marco legal frente al maltrato animal.