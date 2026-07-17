Colombia

Esmeralda Hernández le insistió a Gustavo Petro que sancione ley que penaliza la zoofilia: “Solo falta su firma”

La senadora animalista acudió al jefe de Estado saliente, luego de la viralización de un nuevo caso de violación animal en Colombia

Guardar
Google icon

La senadora afirmó que la ley ya cuenta con la luz verde del Congreso de la República - crédito esmehernandezsi/Instagram

La senadora Esmeralda Hernández pidió de manera urgente al presidente saliente, Gustavo Petro, que sancione la ley que penaliza la zoofilia en Colombia, luego de que se conociera una denuncia en video sobre un hombre que fue registrado accediendo carnalmente a una mascota.

Hernández, que es coautora y promotora de la iniciativa —junto con el excandidato presidencial Iván Cepeda, advirtió que la única instancia pendiente para que la norma entre en vigencia es la firma del jefe de Estado.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la senadora fue enfática al exigir “¡cárcel ya!“ para el hombre que fue registrado en video y denunciado en redes sociales.

PUBLICIDAD

El reciente encuentro sumó esfuerzos para analizar distintas rutas técnicas y sociales en el futuro de la especie invasora, profundizando la cooperación con el centro Vantara y reforzando la participación de comunidades - crédito Equipo de prensa de Esmeralda Hernandez
Esmeralda Hernández pidió que el presidente Petro considere la penalización de la zoofilia como una prioridad - crédito Equipo de prensa de Esmeralda Hernandez

“Este violador no puede seguir libre. Le pido al presidente Gustavo Petro que, antes de terminar este gobierno, deje sancionada nuestra ley que crea el delito y penaliza la zoofilia para poder judicializar a estos criminales. Su firma es lo único que falta para que entre en vigencia este nuevo delito y hagamos justicia por los animales”, insistió Hernández.

La ley aprobada por el Congreso de la República establece penas de prisión para quienes cometan actos de zoofilia y busca cerrar un vacío legal que impide sancionar penalmente este tipo de crímenes.

El video que publicó la congresista mereció el rechazo generalizado de sus seguidores en redes sociales: “Casi se me sale el corazón 😭😭😭😭😭😭😭 que asco de verdad que porquería 💔💔💔 (sic)“; ”@gustavopetrourrego por favor sanciona esta ley!!!! No dejes a los animales vulnerables ante estos enfermos (sic)“; ”🤦🏽‍♂️hoy en día , vivimos en un mundo de gente muy enferma de la cabeza 🤦🏽‍♂️😡😡“.

PUBLICIDAD

Comentarios sobre video de un hombre abusando carnalmente de una mascota - crédito captura de pantalla Instagram
Comentarios sobre video de un hombre abusando carnalmente de una mascota - crédito captura de pantalla Instagram

Esta es la ley con luz verde del Congreso que busca la cárcel para quienes violen mascotas

En junio de 2026, el Congreso de la República de Colombia aprobó de manera definitiva la ley que establece penas de prisión para quienes cometan abuso sexual contra animales, tras la votación favorable en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La iniciativa, liderada por los senadores Iván Cepeda y Esmeralda Hernández, tipifica la zoofilia como delito y fija sanciones penales y administrativas para los responsables de estos hechos.

La medida sanciona con penas de cárcel de 48 a 55 meses a quienes accedan carnalmente a un animal. Además, contempla inhabilidad especial de dos a cuatro años para ejercer profesiones, oficios o actividades relacionadas con animales, prohíbe la adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales, y establece multas de treinta a cincuenta salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Los autores de la ley que penaliza la zoofilia en Colombia son Iván Cepeda y Esmeralda Hernández - crédito Congreso de la República
Los autores de la ley que penaliza la zoofilia en Colombia son Iván Cepeda y Esmeralda Hernández - crédito Congreso de la República

El articulado también prevé agravantes si el delito se comete en espacio público o si es grabado con fines pornográficos, lo que aumentará la pena para los responsables.

Para Iván Cepeda, la aprobación de la norma representa “un paso muy importante para el país al enviar un mensaje contundente frente a que no puede admitirse ninguna forma de maltrato ni violencia contra los animales”.

Esmeralda Hernández, por su parte, aseguró que la violación animal es una realidad cotidiana en Colombia, y que la sociedad no debe normalizar estos abusos. “Perros, gatos, gallinas, burras y todo tipo de animales están siendo víctimas todos los días en Colombia y no lo podemos tolerar”.

Por tanto, sostuvo que la ley sienta un precedente también en la protección de la niñez, al señalar estudios que relacionan antecedentes de abuso animal con delitos sexuales contra menores.

La aprobación del proyecto responde a un reclamo reiterado de organizaciones defensoras de los derechos animales y de la ciudadanía, que exigían herramientas efectivas para sancionar este tipo de crímenes. Con la entrada en vigor de la ley, Colombia avanza en la protección de los seres sintientes y refuerza el marco legal frente al maltrato animal.

Temas Relacionados

Zoofilia ColombiaEsmeralda HernándezLeyGustavo PetroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Hospitales de Antioquia suspenden los servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS Coosalud por falta de pagos

Miles de personas atraviesan obstáculos para acceder a consultas médicas en el departamento debido al atraso en los pagos

Hospitales de Antioquia suspenden los servicios ambulatorios para los afiliados de la EPS Coosalud por falta de pagos

Exesposa del agente de ICE que está detrás de la muerte de Joan Sebastián Durán reveló que le pidió mentir tras el tiroteo

La mujer acudió a los medios de comunicación del estado de Maine, en el que se desarrolló el operativo, y reportó las palabras que, según ella, le dijo el agente, que reconoció que disparó en contra del colombiano de 26 años

Exesposa del agente de ICE que está detrás de la muerte de Joan Sebastián Durán reveló que le pidió mentir tras el tiroteo

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 16 de julio de 2026

Conoce cuáles fueron los últimos números sorteados de este juego en su modalidad de la noche

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 16 de julio de 2026

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Independiente Medellín y Deportivo Cali confirmaron la llegada de nuevos jugadores para su plantel, en una nueva temporada donde Junior FC, bicampeón de Colombia, se pinta como el rival a vencer

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Excombatientes de las Farc le enviaron mensaje a Abelardo de la Espriella: “La paz no es únicamente el silencio de las armas”

Firmantes del Acuerdo de Paz de 2016 pidieron que el presidente electo no los juzgue por el comportamiento de los integrantes del último secretariado

Excombatientes de las Farc le enviaron mensaje a Abelardo de la Espriella: “La paz no es únicamente el silencio de las armas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Derechos de autor en Colombia: experto aclaró las claves de la demanda de las hijas de Fernando Gaitán

Deportes

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

Jhon Jader Durán está cerca de llegar a Portugal tras dos temporadas a la deriva: ya habría diálogos con el Al-Nassr

Atlético Nacional no está listo para jugar la Liga BetPlay: Lucas González reveló la situación del verde

Un árbitro colombiano aparecerá en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: vea de quién se trata