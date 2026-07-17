Vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se reunió con el secretario de Energía de EE. UU., Chris Wright

La reunión de Restrepo con Wright se llevó a cabo en medio de la agenda internacional de José Manuel Restrepo en Estados Unidos - crédito @jmrestp/X

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, sostuvo un encuentro en Washington con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

Así lo confirmó Restrepo en sus redes sociales, por medio de un balance sobre la agenda internacional que llevó a cabo el jueves 16 de julio de 2026.

“En representación del presidente electo, sostuvimos encuentros de trabajo con el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Energía, Chris Wright; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer; el director ejecutivo de la DFC, Ben Black; el presidente del Exim Bank, John Jovanovic; y directivos de la Ustda”, dijo.

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Estas fueron las reuniones de Restrepo con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos - crédito @jmrestp/X

Dicha reunión habría sido fundamental para la agenda del Gobierno entrante, debido a la alerta que Restrepo emitió sobre un posible apagón energético. Por eso, en cuanto a la agenda desplegada en relación al sector energético de Colombia, la reunión con Wright se ejecutó con el objetivo de “abrir una nueva etapa de cooperación, confianza e inversión en materia energética entre ambos países”, según conoció Caracol Radio.

Durante el encuentro, ambas delegaciones abordaron la parálisis de proyectos energéticos y de inversión en Colombia, así como la urgencia de avanzar hacia una transición energética responsable y fortalecer la seguridad energética nacional.

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Por parte del Gobierno entrante colombiano, se estableció el compromiso de “reactivar la exploración de gas y atraer inversión estadounidense que contribuya a garantizar un suministro confiable y el crecimiento económico del país”.

José Manuel Restrepo también se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio en Washington - crédito Alex WROBLEWSKI/AFP

Restrepo comunicó que estos encuentros demuestran la disposición de Estados Unidos para construir una relación bilateral sólida con Colombia, enfocada en la confianza, la seguridad, la inversión, el comercio y la generación de oportunidades.

“Cada conversación dejó un mensaje claro: Colombia cuenta con interlocutores al más alto nivel y la #PatriaMilagro del presidente Abelardo de la Espriella llega con las puertas abiertas para trabajar de la mano con nuestros aliados internacionales”, afirmó.

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El próximo vicepresidente concluyó que el país seguirá construyendo puentes para atraer inversión, fortalecer las instituciones y abrir más oportunidades “para millones de colombianos”.

El panorama energético nacional, según José Manuel Restrepo

No obstante, días atrás, el vicepresidente electo alertó sobre el riesgo de un posible apagón nacional que podría costar 204.000 millones de pesos por cada hora de suspensión del suministro eléctrico.

Restrepo señaló en su cuenta de X que la seguridad energética y el abastecimiento eléctrico han sido elevados a asuntos de máxima prioridad para la administración entrante. “Un apagón tendría un impacto de 204.000 millones por hora para la economía nacional”, afirmó.

“El fenómeno de El Niño ya empezó. Eso significa, que, en caso de un eventual apagón, cada hora de la coyuntura le costaría al país alrededor de 204 mil millones de pesos. Por esto, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, es consciente del desafío que enfrentamos, pero que asumiremos a través de salidas conjuntas entre sector público y privado”, dijo.

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José Manuel Restrepo advirtió sobre el riesgo de apagón eléctrico en Colombia por el Fenómeno de El Niño - crédito @jrestrp/X

El anuncio continuó a una reunión estratégica que Restrepo sostuvo con líderes y actores destacados del sector de generación eléctrica en Colombia.

“Lo hacemos porque este es un tema absolutamente central en el futuro del país. Lo hacemos también con expertos con quienes hemos identificado una realidad de Colombia y es un riesgo real de un apagón eléctrico”, agregó el vicepresidente durante un balance del encuentro.

La hoja de ruta planteada por el nuevo gobierno para enfrentar este desafío se basará en la articulación, el diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas entre el Estado y el sector privado, con el respaldo a la inversión privada como eje central para fortalecer el sistema eléctrico.

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