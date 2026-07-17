Colombia

Demuestran que congresista Alfredo Mondragón tampoco presentó servicio militar tras criticar a Abelardo de la Espriella por esa razón

El representante a la Cámara del Pacto Histórico alegó que el presidente electo es “un hipócrita” por su polémica iniciativa de establecer servicio militar obligatorio

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Mondragón alegó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no puede establecer el servicio militar obligatorio - crédito @AlfreMondragon/X

El concejal de Cali Juan Martín Bravo presentó en sus redes sociales una certificación oficial que ratifica que el congresista Alfredo Mondragón no prestó el servicio militar, luego de que este último acusara públicamente al presidente electo, Abelardo de la Espriella, de “decir bobadas y mentiras” y calificarlo de “hipócrita” por no haber cumplido con dicho requisito.

La propuesta de Abelardo de la Espriella surgió en el evento con el que se inició el proceso de empalme, en el que el presidente electo comentó que en Colombia “necesitamos gente comprometida, gente doctrinaria. Necesitamos gente que se ponga las botas por el país. Cuando la patria llama a sus buenos hijos, tenemos que dar un paso al frente“.

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Al respecto, Mondragón dijo que De la Espriella “es un hipócrita”, porque “no prestó servicio militar y está hablando de que todos tienen que prestar servicio militar por ser defensores de la patria”.

"Pide a todo el país que se ponga las botas, que así se demuestra el patriotismo, pero cuando le tocó a él ponérselas, no lo hizo. Abelardo fue un declarado no apto el 6 de agosto de 1994 y aquí está el documento que lo prueba″, dijo el congresista del Pacto Histórico, en un video que publicó en su perfil de X.

Lo que llamó la atención es que en un documento expedido por el Comando de Reclutamiento y Control de Reservas del Ejército Nacional, publicado por Juan Martín Bravo, constató que Alfredo Mondragón figura como reservista de segunda clase, lo que significa que no cumplió con el servicio de filas, igual condición que la que había señalado sobre De la Espriella.

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Juan Martín Bravo, concejal de Cali, demostró que Alfredo Mondragón tampoco prestó el servicio militar - crédito @juanmartinbc/X
Juan Martín Bravo, concejal de Cali, demostró que Alfredo Mondragón tampoco prestó el servicio militar - crédito @juanmartinbc/X

Mondragón había afirmado previamente que “quien nunca se puso las botas no tiene la autoridad moral para pedirle a nadie que lo haga. Ellos que chicanean, que prestan servicio militar, hay que acabar la guerra, no mandar más jóvenes humildes como carne de cañón”.

En respuesta, el concejal le pidió al congresista que dejara de “ser hipócrita” y le solicitó: “Póngase a trabajar, porque nunca se le vio un debate al gobierno de Petro y Jorge Iván Ospina, donde trabaja su cónyuge. Ahí sí guardó silencio”.

Alfredo Mondragón insistió en hipótesis de fraude en las elecciones presidenciales

Una semana atrás, tanto Mondragón como Wilson Arias, integrantes del Pacto Histórico, denunciaron la existencia de presuntas irregularidades en los formularios E-14 utilizados durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, del 21 de junio de 2026.

Según los legisladores, expertos informáticos identificaron hallazgos “supremamente delicados” que serán objeto de denuncias formales ante las autoridades electorales y judiciales.

Los congresistas Alfredo Mondragón y Wilson Arias aseguraron que se harán las denuncias respectivas sobre las anomalías que encontraron los expertos en las actas E-14 - crédito @AlfreMondragon/X

En una reunión realizada en la Casa de Nariño y encabezada por el presidente Gustavo Petro, la bancada del Pacto Histórico analizó las presuntas anomalías detectadas en los documentos de escrutinio.

De acuerdo con Mondragón, “expertos informáticos nos han manifestado las huellas que han encontrado de posible fraude en las elecciones presidenciales. Al parecer, se han identificado páginas de E-14 en las cuales unas quedaban vacías para luego poder manipularlas y de esa manera colocar las cifras que ellos quisieran”, afirmó el congresista.

Por su parte, Wilson Arias anunció que se están preparando debates de control político y denuncias sobre las supuestas irregularidades. El legislador subrayó que todas las acciones se realizarán por las vías institucionales y formales.

“Se trata de hallazgos supremamente delicados, que aún inclusive está siendo consolidada una parte de ellos, pero ya dan cuenta de estos gravísimos hechos”, sostuvo Arias.

La polémica también es eco de otras denuncias del presidente Gustavo Petro, que se negó a reconocer a De la Espriella como presidente electo y advirtió sobre posibles irregularidades adicionales.

El presidente afirmó que el fraude electoral se efectuó en Los Ángeles, California - crédito @petrogustavo/X
El presidente afirmó que el fraude electoral se efectuó en Los Ángeles, California - crédito @petrogustavo/X

El mandatario señaló que en mesas de votación del exterior, donde el abogado obtuvo la mayor cantidad de votos, participaron jurados provenientes de Colombia y no residentes en los países donde se ubicaban las mesas, lo que según el presidente sería ilegal.

Petro también denunció que hubo personas que votaron más de una vez y que la empresa BlackCube habría suministrado algoritmos “viciados” para la manipulación de resultados.

El jefe de Estado sostuvo que “el presidente de Colombia actual está ante las evidencias de un fraude electoral por vía algorítmica y con financiación extranjera prohibida en nuestra Constitución”. Petro aseguró que no reconoce la legitimidad del nuevo gobierno y convocó movilizaciones para el 20 de julio, fecha en la que se instalará el nuevo Congreso.

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