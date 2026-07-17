Colombia

Pico y Placa Medellín: evita multas este viernes 17 de julio

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de auto que se tiene, así como último número de la placa

Guardar
Google icon
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)
El Pico y Placa no aplica los domingos y en días fesitivos (Infobae)

Estos son los automóviles que no pueden transitar en Medellín hoy 17 de julio, según el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa.

El día de la semana, la hora, el tipo de automóvil y la terminación de la placa son los factores que determinan qué autos no transitan este viernes.

Cabe mencionar que esta restricción vehicular cambia todos los días por lo que es de suma importancia mantenerse informado de acuerdo a su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También es importante recordar que este programa funciona diferente por ciudad.

PUBLICIDAD

El fin de limitar el tránsito de automóviles por la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los accidentes automovilísticos y los niveles de contaminación.

Aquí están los lineamientos de la prohibición vehicular del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 5, 9,.

Motos:, ,.

Taxis: 1,, .

Transporte de carga: no aplica,, .

El horario de esta restricción vehicular es de lunes a viernes y comienza a las 5:00 horas por la mañana y termina hasta las 20:00 horas por la noche.

Pico y Placa en Medellín este 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (Colprensa)

La Alcaldía de Medellín publicó las pautas sobre cómo funcionará el Pico y Placa en la ciudad durante el primer semestre del año.

La nueva rotación de la restricción vehicular seguirá dependiendo del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

Para vehículos particulares, la aplicación será la siguiente:

Lunes: 1 y 7

Martes: 0 y 3

Miércoles: 4 y 6

Jueves: 5 y 9

Viernes: 2 y 8

En el caso de las motocicletas, la rotación será la misma con una pequeña pero importante diferencia: es con el primer número de la placa, en lugar del último.

PUBLICIDAD

El horario de aplicación del Pico y Placa es de lunes a viernes de 5:00 horas a 20:00 horas para los vehículos particulares y motocicletas. Mientras que para Taxis comienza a las 6:00 horas y termina también a las 20:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir el Pico y Placa, algunos tienen el beneficio de estar exentos de esta prohibición. Son los siguientes:

De emergencia.

Destinado a la atención médica.

Que utilicen gas natural como combustible.

De servicio de transporte terrestre.

De transporte de alimentos.

De carga.

Destinado a la ejecución de actividades relacionadas al servicio público.

De medios de comunicación.

De seguridad.

Destinado al transporte de personas con movilidad reducida o en condición de discapacidad.

De valores.

Fúnebres.

Oficiales.

Diplomáticos.

Todos los autorizados por la Secretaría de Movilidad.

Es importante mencionar que los automovilistas no tendrán que solicitar nuevamente la autorización escrita para la exoneración ya que la Secretaría de Movilidad tiene conexión con el Registro Único de Tránsito (RUNT).

¿Qué sanciones hay por violar el Pico y Placa?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Medellín, la multa por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

Temas Relacionados

Pico y Placa en MedellínPico y Placa en Medellín hoyPico y Placa en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alcalde de Tuluá pide al gobierno de De la Espriella reforzar seguridad en zona rural

Gustavo Vélez pidió apoyo nacional tras el ataque contra la estación de Policía de Barragán y advirtió presencia de disidencias en la zona alta

Alcalde de Tuluá pide al gobierno de De la Espriella reforzar seguridad en zona rural

Hospital Serena del Mar suspende servicios a tres EPS por cartera cercana a $35.000 millones

El centro de alta complejidad atenderá solo urgencias vitales de usuarios de Coosalud, Nueva EPS y Proteger tras denunciar deudas y presión en urgencias

Hospital Serena del Mar suspende servicios a tres EPS por cartera cercana a $35.000 millones

Chance ilegal en Bucaramanga movería hasta $10.000 millones y financiaría bandas criminales

Autoridades investigan si ‘Los del Sur’ y el ‘Tren de Aragua’ estarían detrás de esta red ilegal de apuestas en el área metropolitana

Chance ilegal en Bucaramanga movería hasta $10.000 millones y financiaría bandas criminales

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

Cuáles son los vehículos que que no pueden transitar este viernes, chécalo y evita una multa

Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Cartagena sin infringir la ley?

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este viernes 17 de julio

El Pico y Placa cambia constantemente por lo que es necesario mantenerse informado

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Villavicencio este viernes 17 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Ejército frustró intento de asonada en Cauca: un menor de edad fue aprehendido y cuatro civiles resultaron heridos

Atacan con drones explosivos y carro bomba la base militar de Tibú, Norte de Santander: esto se sabe

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

ENTRETENIMIENTO

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Luisa Fernanda W recibió emotivo mensaje por parte de la mamá de Pipe Bueno en su cumpleaños

Daniel Arenas habló de su regreso a la actuación y su experiencia en el set: “Yo sé que estoy aquí porque Dios me puso acá”

Altafulla y Yuli Ruiz se besaron apasionadamente por segunda vez y La Liendra los grabó muy coquetos

El futbolista paraguayo que eliminó a Alemania del Mundial eligió a Cartagena como destino para descansar

Derechos de autor en Colombia: experto aclaró las claves de la demanda de las hijas de Fernando Gaitán

Deportes

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

La Juventus encontró la fórmula para quedarse con Jhon Lucumí, pero debe moverse rápido

Jhon Jader Durán está cerca de llegar a Portugal tras dos temporadas a la deriva: ya habría diálogos con el Al-Nassr

Atlético Nacional no está listo para jugar la Liga BetPlay: Lucas González reveló la situación del verde

Un árbitro colombiano aparecerá en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: vea de quién se trata