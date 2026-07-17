Colombia

Abelardo de la Espriella dio por cerrada la campaña y anunció que comienza el gobierno de la “Patria Milagro”: “Cumplirle a Colombia con hechos”

El mensaje publicado por el presidente electo en X por el primer aniversario de su candidatura incluyó agradecimientos a simpatizantes y la promesa de convertir sus propuestas en hechos, tras una victoria que describió como un movimiento ciudadano

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El mensaje en X por el primer aniversario de su candidatura incluyó agradecimientos a simpatizantes y la promesa de convertir sus propuestas en hechos, tras una victoria que describió como un movimiento ciudadano - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo Abelardo de la Espriella recordó el primer aniversario del lanzamiento de su candidatura con un mensaje en X en el que agradeció a quienes lo acompañaron durante la campaña y sostuvo que, tras la victoria en las urnas, comienza la fase de gobierno y el cumplimiento de sus promesas para Colombia.

El mensaje acompañado por fotografías y un video de sus recorridos de campaña por distintas regiones del país: abrazos con ciudadanos, encuentros en plazas públicas, caminatas por carreteras y reuniones con comunidades. Allí evocó el inicio de una aspiración presidencial que, según escribió, muchos consideraban imposible.

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“Hace un año, lancé mi candidatura y dimos el primer paso de un camino que muchos creían imposible”, expresó el mandatario electo.

En la misma publicación añadió que esas imágenes representan “cada abrazo, cada plaza, cada carretera recorrida, cada conversación y a los millones de colombianos que decidieron creer que era posible recuperar el rumbo de nuestra patria”.

El presidente electo presentó su campaña como un movimiento ciudadano que, según su mensaje, unió a un pueblo en torno a una idea de cambio para Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente electo presentó su campaña como un movimiento ciudadano que, según su mensaje, unió a un pueblo en torno a una idea de cambio para Colombia - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El presidente electo presentó el proceso electoral como algo que excedió su figura personal y lo describió como un movimiento impulsado por ciudadanos que compartían una idea de cambio.

“No fue la historia de una sola candidatura. Fue la historia de un pueblo que se unió con esperanza, determinación y amor por Colombia para demostrar que sí era posible”, sostuvo De la Espriella.

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Uno de los apartes centrales de su publicación fue el agradecimiento a simpatizantes, voluntarios y ciudadanos que lo acompañaron desde el inicio de la contienda. “Gracias a quienes caminaron conmigo desde el primer día. Esta victoria también les pertenece a ustedes”, escribió.

El mandatario electo utilizó esa fecha (16 de julio) para repasar el trayecto político que, un año después, lo llevó a convertirse en el próximo jefe de Estado de Colombia.

Cepeda reconoció que hubo errores en su campaña y asumió la responsabilidad tras la derrota en la segunda vuelta de elecciones del domingo 21 de junio de 2026 - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
Abelardo de la Espriella recordó en X el primer aniversario del lanzamiento de su candidatura y afirmó que, tras la victoria en las urnas, comienza la etapa de gobierno en Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En esa publicación, reiteró que una de sus prioridades será desarrollar el proyecto que ha denominado Patria Milagro, una de las principales banderas de su programa de gobierno.

“Ya estamos en la etapa más importante: cumplirle a Colombia con hechos, honrar la confianza que depositaron en nosotros y trabajar sin descanso para hacer realidad la Patria Milagro. La campaña terminó. El compromiso con Colombia apenas comienza”, afirmó.

Horas después de esa publicación, también se pronunció sobre el atentado con carro bomba contra una base militar en zona rural de Tibú, en Norte de Santander, un hecho que dejó al menos una menor de edad herida, según el reporte del Ejército Nacional.

De acuerdo con la institución, el ataque fue cometido por un grupo armado ilegal que opera en la zona, aunque hasta el momento no ha sido identificado.

En esa región mantienen presencia el ELN y disidencias del Estado Mayor Central, organizaciones que desde hace cerca de dos años disputan el control territorial en el Catatumbo.

Sobre ese episodio, De la Espriella afirmó: “Estos hechos demuestran el grave deterioro de la seguridad que vive el país y evidencian la urgencia de restablecer plenamente la autoridad del Estado en las regiones más golpeadas por la violencia”.

De La Espriella condenó el atentado con carro bomba contra una base militar en Tibú, Norte de Santander, y lo vinculó con el deterioro de la seguridad en el país - crédito @defensoresco/X
De la Espriella condenó el atentado con carro bomba contra una base militar en Tibú, Norte de Santander, y lo vinculó con el deterioro de la seguridad en el país - crédito @defensoresco/X

“El mandatario electo expresó su solidaridad con los soldados, sus familias y con la población civil afectada por este nuevo ataque criminal, al tiempo que manifestó su preocupación por la información preliminar sobre una menor de edad que habría resultado herida”, dice el comunicado emitido por De la Espriella.

En su reacción al atentado en Norte de Santander, el mandatario electo dijo que la seguridad será una prioridad de su gobierno y lanzó un mensaje contra las organizaciones armadas ilegales.

Ni el terrorismo, ni el narcotráfico, ni los grupos armados ilegales podrán seguir intimidando a la Fuerza Pública ni sometiendo a los colombianos mediante el miedo. La protección de la vida, la seguridad y el orden serán prioridades absolutas de nuestro gobierno”, expresó.

El ataque también fue rechazado por el gobernador de Norte de Santander William Villamizar, quien lo calificó como un “atentado terrorista” y sostuvo que “la violencia no puede seguir siendo el camino”.

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