Colombia

Mujer estuvo a punto de ser víctima de feminicidio en Fusagasugá: cámaras captaron brutal golpiza y piden intervención urgente

La grabación de una cámara de seguridad mostró el ataque contra una joven en el barrio Gaitán y encendió el reclamo ciudadano para que la Policía actúe cuanto antes para evitar una tragedia

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El video de una golpiza a una mujer desata indignación - crédito @ColombiaOscura/X

Una profunda indignación ha provocado en redes sociales y entre los habitantes de Fusagasugá (Cundinamarca) la difusión de un video captado por una cámara de seguridad que muestra la violenta agresión de la que fue víctima una mujer durante la madrugada del 15 de julio DE 2026 en el barrio Gaitán.

Las imágenes, que comenzaron a circular ampliamente en plataformas digitales y medios locales, evidencian un ataque a puños, patadas y con un casco de motocicleta, situación que desató un llamado urgente para que las autoridades identifiquen, capturen y judicialicen al responsable antes de que ocurra una tragedia mayor.

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El caso ha generado especial preocupación debido a la extrema violencia registrada por el sistema de videovigilancia, por eso, ciudadanos y organizaciones han advertido sobre el riesgo que correría la víctima, mientras exigen medidas de protección inmediatas y una respuesta rápida de las autoridades competentes.

De acuerdo con las imágenes que se hicieron virales, la mujer acababa de llegar al lugar en un taxi y descendía del vehículo con una maleta en la mano cuando fue sorprendida por el hombre que, al parecer, ya la estaba esperando y sin darle tiempo para alejarse del automóvil, el sujeto la tomó del cabello de manera violenta mientras la insultaba.

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La mujer sufrió golpes en varias partes del cuerpo. (Canva)
Brutal golpiza contra una mujer en Fusagasugá quedó grabada en video: ciudadanos piden ayuda urgente para evitar un feminicidio -rédito Canva

En medio del ataque, la víctima alcanzó a reclamarle a su agresor por lo sucedido: “Oiga ¿Qué le pasa?”, se escucha decir a la mujer mientras intenta comprender la reacción del hombre y espera que se detenga, incluso teniendo en cuenta la presencia del conductor. Sin embargo, la situación no mejoró y, lejos de intervenir, el taxista emprende la marcha y abandona el lugar, dejando a la joven sola frente a su atacante.

A partir de ese momento, la agresión escala rápidamente. El hombre comienza a golpearla con puños y patadas, mientras ella intenta cubrirse y retroceder para protegerse. Según se aprecia en el video, la víctima busca refugiarse junto a una grúa estacionada en la vía, pero el agresor continúa persiguiéndola para seguir atacándola.

Uno de los momentos que más rechazo ha provocado entre quienes observaron el video ocurre cuando el sujeto toma un casco de motocicleta y empieza a golpear repetidamente a la mujer en la espalda y la cabeza con ese objeto. A pesar de que ella intenta cubrirse con los brazos y mantenerse de pie, el hombre continúa arremetiendo contra ella en varias oportunidades.

Las imágenes también registran los llamados de auxilio de la víctima. Mientras llora y se toca las zonas donde ha recibido los golpes, la mujer alcanza a pedir ayuda sin que, aparentemente, ningún vecino salga a intervenir.

El video de una brutal agresión en Fusagasugá desata un clamor urgente para capturar al responsable - crédito redes sociales
El video de una brutal agresión en Fusagasugá desata un clamor urgente para capturar al responsable - crédito redes sociales

“Auxilio”, grita la joven en medio del ataque, mientras intenta protegerse de los golpes y soporta el dolor provocado por la agresión. En contraste con la ausencia de personas que acudieran en su ayuda, varios perros callejeros se acercan al lugar y comienzan a ladrarle insistentemente al agresor, como si intentaran ahuyentarlo, pero el hombre se aleja solo por algunos segundos y vuelve repetidamente para continuar golpeándola hasta que finalmente decide abandonar el sitio.

De acuerdo con las primeras versiones que han trascendido en medios locales, el ataque habría estado motivado, presuntamente, porque el agresor le reclamaba a la mujer por haberse besado con otro hombre. No obstante, esa hipótesis hace parte de las indagaciones y deberá ser confirmada por las autoridades encargadas del caso.

La difusión del video ha generado una ola de rechazo e indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios han pedido una rápida actuación de las autoridades para evitar que el caso termine convirtiéndose en un feminicidio. Mientras tanto, la Policía adelanta las investigaciones e hizo un llamado a la comunidad para aportar cualquier información que permita identificar y ubicar al presunto responsable.

Las autoridades recordaron que la colaboración ciudadana puede ser determinante para esclarecer lo ocurrido, por lo que solicitaron que cualquier persona que tenga datos sobre la identidad o el paradero del agresor se comunique con la Policía Nacional o con los organismos competentes.

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