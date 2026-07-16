Álvaro Uribe Vélez explicó por qué no apoya al candidato del abelardismo a la presidencia del Senado: “Recibió beneficios del Gobierno Petro”

Álvaro Uribe Vélez señaló contradicciones y critica respaldo a Alfredo Deluque en la presidencia del Senado - crédito Juan David Duque/REUTERS

La elección de la nueva mesa directiva del Senado se ha transformado en un foco de discordia entre el Centro Democrático y sectores afines al presidente electo Abelardo de la Espriella, según reveló El Reporte Coronell en Caracol Radio.

La controversia surge en torno a la definición del presidente del Senado, una posición que, conforme a la tradición, suele recaer en el partido del mandatario o en la bancada mayoritaria de la coalición gubernamental durante el primer año de gobierno.

Si se respetara esa costumbre, el Centro Democrático, con 17 congresistas, debería ocupar el puesto. Sin embargo, el respaldo del equipo de De la Espriella al senador Alfredo Deluque, del Partido de la U y Cambio Radical, provocó un giro inesperado.

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El ministro del Interior designado Rodrigo Lara confirmó el apoyo, generando una lectura de exclusión para el uribismo y una posible revisión de los pactos informales que han regido la distribución de cargos legislativos.

Sigue la polémica entre sectores afines a Abelardo de la Espriella y el Centro Democrático por postulación de Alfredo Deluque el Senado - crédito Colprensa - Alfredo Deluque/Facebook

El Reporte Coronell detalló que la candidatura de Honorio Henríquez representaba la aspiración del Centro Democrático. Además, expuso el supuesto malestar en el entorno de Álvaro Uribe por la influencia de Carlos Suárez, asesor de De la Espriella, en el proceso.

Un acuerdo sellado la noche del martes 14 de julio de 2026 consolidó la postulación de Deluque, marcando el primer revés político para el uribismo en la nueva coalición oficialista.

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Tras lo anterior, el expresidente Álvaro Uribe Vélez expresó su inconformidad en X sobre el apoyo político al senador Alfredo Deluque para la presidencia del Senado y sobre recientes nombramientos del Gobierno.

Uribe afirmó que el senador Deluque “votó varias reformas y recibió beneficios del Gbno Petro, incluida la ley de Paz Total”, señalando contradicciones en la alianza que respalda actualmente al legislador.

Álvaro Uribe Vélez criticó alianzas y señaló beneficios otorgados a Alfredo Deluque por el gobierno saliente - crédito @AlvaroUribeVel/X

El exmandatario recordó que, durante un podcast, el presidente electo le consultó sobre las acusaciones de extrema derecha hacia su grupo político, a lo que Uribe respondió con “extrema coherencia”.

Uribe también denunció que la selección de una gobernadora reciente estuvo mediada por el saliente ministro Alfonso Prada, quien habría favorecido la recomendación de Deluque.

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Según el exjefe de Estado, “era una terna de varios partidos y el Ministro del saliente Gobierno nombró la recomendada por D’Luque”. Además, criticó que “el ministro Prada le cedió a Deluque y nombró como gobernadora a una inexperta funcionaria de su UTL”.

Lo anterior, haciendo referencia a Diala Wilches, abogada vinculada al senador de La U, quien asumió la gobernación de La Guajira tras la salida de Nemesio Roys en 2023 por presunta doble militancia.

Álvaro Uribe Vélez denunció influencia de Alfredo Deluque en designaciones del gobierno saliente de Gustavo Petro - crédito @AlvaroUribeVel/X

Tras las declaraciones del expresidente, el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, respondió a los cuestionamientos provenientes de Álvaro Uribe Vélez y sectores del Centro Democrático, quienes objetan su posible llegada a la presidencia del Senado por supuesto respaldo a políticas del gobierno de Gustavo Petro.

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Deluque, en entrevista con Mañanas Blu, subrayó su independencia y negó afinidad con el petrismo.

El congresista explicó que su apoyo inicial a la propuesta de Paz total respondió a la obligación de permitir que un gobierno electo ejecutara su programa, pero remarcó: “no he sido petrista en ningún momento, he sido oposición”. Deluque enfatizó la diferencia entre respaldar una iniciativa puntual y adherir a la administración saliente.

También rechazó haber recibido favores burocráticos o contractuales, afirmando: “eso no significa en ningún momento que hayamos estado beneficiados del gobierno de Petro, ni mucho menos”.

Deluque defendió su trayectoria y la relación de confianza con el presidente electo Abelardo de la Espriella, mientras avanzan las negociaciones para definir la nueva mesa directiva del Congreso.

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Alfredo Deluque rechazó señalamientos y defendió independencia política ante críticas del uribismo - crédito @deluque/X

Esto dijo el presidente del Centro Democrático Gabriel Vallejo sobre polémica con Alfredo Deluque

El presidente del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, explicó que postularse a la Presidencia del Senado responde a un derecho histórico, respaldado tanto por la Ley 5 como por la costumbre en el Congreso.

En diálogo con La FM, Vallejo afirmó que la colectividad respaldará la candidatura del senador Honorio Enríquez y que la decisión no implica ningún acuerdo previo con el Ejecutivo ni con sectores de la oposición.

Vallejo subrayó que el apoyo expresado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, fue público desde el 31 de mayo y que, tras confirmarse el resultado electoral, el partido se declaró de gobierno sin condiciones restrictivas.

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Aclaró que esta postura no afecta la autonomía política de la colectividad ni los derechos que considera legítimos dentro de la organización del Legislativo. “Ser partido de gobierno no significa perder autonomía ni ceder derechos en el Congreso”, indicó Vallejo.

Gabriel Vallejo defendió la aspiración del Centro Democrático a la Presidencia del Senado - crédito Centro Democrático

El dirigente justificó la aspiración a la presidencia del Senado como un criterio aritmético, basado en la representatividad de las bancadas.

Según Vallejo, el Centro Democrático, que ha mantenido una postura de oposición frente al gobierno saliente y se opuso a la Paz total y a distintas reformas, tiene argumentos sólidos para liderar la mesa directiva.

Respecto al respaldo que varios sectores, incluido el Partido Conservador, han dado a la candidatura de Alfredo de Luque, Vallejo lamentó esa decisión y pidió respetar lo que denominó un “código de honor” congresional.

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Reiteró que el partido busca mantener la tradición en la distribución de dignidades legislativas y que la discusión debe centrarse en el respeto a la autonomía del Congreso, sin vetos ni imposiciones externas.