Un nuevo episodio de violencia en Transmilenio en Bogotá fue captado cuando un hombre amenazó a un vigilante con un arma cortopunzante

Un vigilante de Transmilenio fue amenazado con un objeto cortopunzante por un presunto colado en la estación Suba Calle 95, en un episodio que suma tensión a la serie de agresiones recientes contra el personal de seguridad del sistema de transporte - crédito jor00a1 / TikTok

Un nuevo incidente se sumó a la lista de agresiones contra vigilantes de Transmilenio en Bogotá. El 15 de julio de 2026, en la estación Suba Calle 95, pasajeros registraron cómo un hombre increpó a un funcionario que le pedía descender del bus. El ciudadano, identificado como un presunto colado en el sistema de transporte, respondió con amenazas y un lenguaje ofensivo.

En el video, el sujeto intimidó al empleado, sacando un objeto cortopunzante y exclamando: “Hágale, pues, pirobo. Hágale. Hijo de puta, tengo un poco de homicidios”. Ante la tensión, el vigilante intentó calmarlo: “Yo sé, yo sé. Tranquilo, relájate. ¿Y me va haciendo el favor?”. El hombre persistió: “ Qué favor si estoy durmiendo, pirobo. Yo por usted me levanto. No me voy a bajar, pues, pirobo ”.

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Mientras algunos pasajeros pedían calma, la confrontación continuó con frases como: “¿Quiere un psiquiátrico o qué?” mientras el vehículo siguió detenido en la estación a la espera que el hombre descendiera del articulado.

El hecho se presentó en la troncal Suba el día 15 de julio - crédito jor00a1 / TikTok

En redes sociales, los usuarios expresaron su inquietud: “Ese trabajo no es para vigilantes, la policía son los únicos que deberían estar en esas estaciones”, y también destacaron la actitud del trabajador: “Mis respetos al guarda pa’ tener ese nivel de tolerancia sinceramente” y añadieron “Sinceramente un guarda gana muy poquito para arriesgar la vida”.

La agresión más grave a un vigilante se presentó luego de que un funcionario fuera herido durante un intento de evasión de pago en el Portal Suba, al norte de Bogotá. El hecho ocurrió el 12 de julio, cuando varias personas ingresaron de manera irregular al sistema y, tras ser cuestionadas por el personal, uno de ellos atacó con arma blanca a un vigilante.

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El incidente quedó registrado en video por testigos y se viralizó rápidamente en redes sociales, generando un amplio debate sobre la seguridad en el transporte público y la conducta de los usuarios. Las imágenes muestran el momento en que el funcionario resulta herido, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico para recibir atención de urgencia.

Hay preocupación por la seguridad en el transporte público en Bogotá, pues los funcionarios son atacados frecuentemente por cumplir con su trabajo - crédito Colombia Oscura / X

De acuerdo con Transmilenio, los agresores fueron retenidos por la Policía en el lugar y puestos a disposición de las autoridades para iniciar el procedimiento judicial correspondiente. La empresa activó de inmediato los protocolos de seguridad y atención, y condenó enérgicamente lo ocurrido. En un comunicado oficial, la compañía subrayó: “Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público”.

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Transmilenio reiteró su llamado a la convivencia y al respeto entre los ciudadanos, insistiendo en que “el pago del pasaje es fundamental para la sostenibilidad del transporte público. Evadirlo afecta la calidad del servicio y perjudica a los millones de usuarios que diariamente cumplen con este deber”, según expresó la empresa. Además, invitó a resolver los desacuerdos por medio del diálogo y comportamientos que contribuyan al buen uso del sistema.

El ataque provocó la reacción de Álvaro Castañeda, vocero de la Agremiación de Empresas de Seguridad Privada de Colombia (Ecos), quien manifestó su preocupación en una entrevista con Citytv.

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Agresión vigilante en el portal de Suba - crédito Colombia Oscura / X

Castañeda enfatizó: “Desde la agremiación Ecos expresamos nuestra preocupación y rechazo total con este tipo de agresiones. Debemos tener en cuenta que los vigilantes están prestando un servicio, una labor a la comunidad preventiva y de acompañamiento a la Policía, al fortalecimiento de la seguridad y la prevención ciudadana”.

La agremiación subrayó que esta situación no responde a un hecho aislado, sino que forma parte de una tendencia de agresiones contra el personal de seguridad en la ciudad. El gremio insistió en la urgencia de adoptar medidas que garanticen la integridad de quienes trabajan en la vigilancia del servicio, recordando el riesgo permanente al que se enfrentan en su labor diaria.

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