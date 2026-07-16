Este es el empresario colombiano que compró un equipo de fútbol en El Salvador: la inversión sería de más de un millón de dólares

Luis Cuao adquirió el CD Cruzeiro de El Salvador y anunció una inversión de USD 1,2 millones - crédito Independiente San Vicente

El empresario colombiano Luis Cuao adquirió el CD Cruzeiro de El Salvador y anunció una inversión de USD 1,2 millones en cinco años para relanzarlo como Independiente San Vicente, con la meta de llevarlo a la Primera División salvadoreña y convertirlo en una plataforma de negocios y formación de talento entre ambos países.

La operación comenzó con un desembolso de USD 250.000 y sumará otros USD 150.000 para infraestructura técnica, captación de jugadores jóvenes, mercadeo y cambio de identidad del club. El proyecto también reserva USD 80.000 para un esquema de intercambio con clubes y academias de Colombia.

Cuao señaló que el valor total de la adquisición estuvo en el orden de USD 1 millón. El empresario agregó que su grupo controló inicialmente el 100% del equipo, pero luego se asoció con inversionistas de Manizales y hoy conserva una participación del 50%.

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La nueva administración proyecta además 45 empleos directos y más de 120 indirectos en la región de San Vicente. En el plano comercial, calcula un crecimiento del 180% en ingresos por patrocinios y derechos comerciales para el cierre de 2027.

Cuao nació en La Guajira, es licenciado con maestría por la Universidad de Phoenix y cursa un doctorado en Business Management. También es CEO de Gallo Azteca, una marca de tequila 100 % de agave azul producido y envasado en México, y lidera LC Cigars dentro de la industria de los puros.

El club cambiará de nombre y buscará recuperar el vínculo con San Vicente

Independiente San Vicente será el nuevo nombre del equipo, buscando retomar la identidad con la ciudad en donde juega como local - crédito Independiente San Vicente

El cambio de CD Cruzeiro a Independiente San Vicente apunta a recuperar una identidad ya conocida en la zona. La ciudad tuvo antes un equipo llamado Independiente, que dejó de competir por dificultades económicas.

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Cuao explicó en el comunicado de prensa del club que la decisión busca devolverle al proyecto arraigo comunitario y sentido de pertenencia. Al diario económico también le dijo: “Quisimos honrarles con el nombre de Independiente San Vicente para que la hinchada se sintiera representada y darle sentido de pertenencia”.

La reorganización interna contempla una auditoría administrativa, financiera y operativa, una redefinición de los procesos de gobierno corporativo y la implementación de un modelo de gestión basado en objetivos. Esas medidas forman parte de la reestructuración con la que los inversores esperan consolidar la institución y competir por el ascenso.

Cuao sostuvo que la compra respondió a una estrategia de diversificación dentro de la industria del deporte y el entretenimiento. En el comunicado afirmó: “Vimos en El Salvador un entorno favorable marcado por la estabilidad, el orden y una notable confianza jurídica para la atracción de inversión extranjera. El fútbol moderno ya no se limita a lo que ocurre en la cancha; requiere una disciplina financiera rigurosa”.

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La vinculación del talento colombiano en el CD Cruzeiro de El Salvador

Andrés Ríos y Jaime Giraldo serán dos entrenadores colombianos que estarán prestando sus servicios al equipo salvadoreño - crédito Independiente San Vicente

El presupuesto inicial de USD 1,2 millones crecerá con la incorporación de terrenos entregados por autoridades locales de San Vicente para construir un complejo deportivo. Ese aporte fue valorado en cerca de USD 1 millón.

La publicación detalló que, con ese activo y otros USD 800.000 destinados al sostenimiento de la operación, el equipo humano y los jugadores, los recursos previstos para el primer año ascenderían a USD 1,8 millones. Para los años siguientes, el grupo estima un gasto promedio cercano a USD 600.000 anuales.

Actualmente, CD Cruzeiro juega en la segunda división del fútbol de El Salvador - crédito Independiente San Vicente

Uno de los primeros cambios deportivos fue la incorporación de un asistente técnico y un preparador físico colombianos. El entrenador principal salvadoreño continuará en el cargo para conservar el conocimiento del entorno local, mientras el nuevo cuerpo de trabajo aportará metodologías utilizadas en Colombia.

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El proyecto prevé un intercambio bidireccional con el fútbol colombiano para transferir métodos de entrenamiento, procesos de captación y preparación de futbolistas salvadoreños con proyección internacional. Cuao dijo que ya existen alianzas con Flamenco Fútbol Club, de La Guajira, y Manizales Fútbol Club, además de vínculos con organizaciones deportivas de Portugal y España.