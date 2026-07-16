El ciclista colombiano Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia 2026 por fractura de clavícula: el equipo Caja Rural Seguros lo confirmó

A falta de 300 metros para finalizar la jornada, se presentó una caída masiva que involucró al corredor del Caja Rural Seguros-crédito @ESPNCiclismo/X

Se confirmó la salida del ciclista antioqueño Fernando Gaviria de la edición 109 del Tour de Francia, el 16 de julio de 2026.

El antioqueño, de 31 años, que en la jornada del 15 de julio se destacó por su desempeño, sufrió un accidente en los últimos 300 metros antes de la meta, cuando el pelotón principal intentaba luchar por la victoria.

En ese momento, la bicicleta de Gaviria tuvo un roce con el corredor alemán Phil Bauhaus, del Bahrain Victorious, lo que provocó caída masiva en ese momento.

De esta forma, tras el accidente, el equipo español Caja Rural Seguros confirmó a través de su página oficial el abandono del oriundo de La Ceja, Antioquia, de la carrera.

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A través del siguiente comunicado, el cuadro español confirmó la salida del ciclista de 31 años, nacido en La Ceja-crédito Caja Rural Seguros

En el comunicado de prensa se confirmó la fractura de clavícula que en ese momento los periodistas informaron en el final de la etapa 12 del Tour de Francia.

“Las pruebas realizadas nada más concluir la etapa han confirmado las primeras sospechas. Fernando Gaviria debe abandonar el Tour como consecuencia de una fractura en su clavícula izquierda”, explicaron.

Y añadieron: “El velocista colombiano de Caja Rural-Seguros RGA tuvo una fuerte caída en el sprint de la duodécima etapa, después de que otro corredor se cruzara en su camino con la llegada lanzada. Gaviria se fue al suelo, llevándose un duro impacto que le provocó un intenso dolor en toda la zona de esa clavícula izquierda”.

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Así fuerte la etapa 12 del Tour de Francia: el belga Tim Merlier se llevó la victoria y Gaviria sufrió duro accidente

El dedo arriba como señal de victoria para el belga Tim Merlier que conquista su tercera etapa en la edición del Tour de Francia 2026-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El 16 de julio de 2026, el ciclista belga Tim Merlier ganó la etapa 12 del Tour de Francia tras sobrevivir a un final roto por los ataques de Lidl-Trek y una caída múltiple que afectó a Fernando Gaviria, en una jornada de 179 kilómetros entre Magny-Cours y Chalon-sur-Saône que debía resolverse al esprint y terminó convertida en una carrera de eliminación.

El desenlace dejó además un impacto inmediato en la pelea por los puntos: el jurado decidió no descalificar a Mads Pedersen, que conservó los 20 puntos obtenidos en el sprint intermedio. La decisión mantuvo intacto un dato central de una etapa marcada por el intento de Lidl-Trek de endurecer la carrera para alterar el guion de los velocistas.

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El belga logró su tercera victoria parcial del Tour en una llegada desordenada, con varios trenes de lanzamiento ya deshechos por el ritmo de la parte final. El cierre caótico de la etapa fue aprovechado por el corredor del Soudal Quick - Step Merlier fue el corredor que mejor se orientó cuando el pelotón llegó fatigado y sin estructura.

La caída más preocupante del último tramo afectó a Fernando Gaviria y a otros corredores. El parte médico no había sido difundido en ese momento, aunque todo apuntaba a varios abandonos tras el fuerte golpe en el pelotón.

La duodécima jornada había sido presentada como la última gran oportunidad de la segunda semana para los velocistas. La salida desde el circuito de Magny-Cours y el perfil hacia Chalon-sur-Saône invitaban a pensar en otra llegada masiva, aunque la cota de Montagny-lès-Buxy, situada a 20 kilómetros de meta, ofrecía terreno para una emboscada.

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Eso fue lo que intentó Lidl-Trek. Quinn Simmons lanzó un ataque que terminó por romper la etapa y obligó a trabajar a los equipos de los velocistas, mientras la ventaja de los hombres de cabeza se estabilizaba alrededor de 18 segundos a 29 kilómetros de meta.

Antes de ese movimiento, la carrera ya había transitado una primera mitad agitada. Hubo ataques constantes desde la salida real, un sprint intermedio en los primeros 25 kilómetros y varios cambios en la fuga del día, con Baptiste Veistroffer primero en solitario y luego acompañado por perseguidores antes de volver a quedarse solo.

La lluvia también alteró el desarrollo. A 83 kilómetros de meta cayó con fuerza sobre la carrera, en un momento en que Veistroffer marchaba con 1:05 de ventaja sobre el pelotón, después de una jornada de altas temperaturas.

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En el tramo medio, Jonas Vingegaard sufrió un pinchazo. El equipo resolvió la incidencia sin que el danés perdiera demasiado tiempo, y regresó al pelotón acompañado por Victor Campenaerts tras un cambio de bicicleta en el ecuador de la etapa.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 12 del Tour de Francia

Tadej Pogačar sigue como líder del Tour de Francia-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

1.Tadej Pogačar (Eslovenia - UAE Team Emirates - XRG): 43 horas; 4 minutos y 1 segundo.

2. Jonas Vingegaard (Dinamarca - Team Visma | Lease a Bike): a 3 minutos y 36 segundos.

3. Remco Evenepoel (Bélgica - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 6 segundos.

4. Juan Ayuso (España - Lidl-Trek): a 4 minutos y 22 segundos

5. Paul Seixas (Francia - Decathlon CMA): a 4 minutos y 35 segundos

6. Florian Lipowitz (Alemania - Red Bull Bora - Hansgrohe): a 4 minutos y 44 segundos.

7. Isaac del Toro (México- UAE Team Emirates - XRG): a 5 minutos y 8 segundos.

8. Mattias Skjelmose (Dinamarca - Lidl-Trek): a 5 minutos y 45 segundos.

9. Lenny Martínez (Francia - Bahrain Victorious): a 6 minutos y 34 segundos.

10. Tom Pidcock (Gran Bretaña - Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team): a 11 minutos y 49 segundos.

11. Egan Bernal (Colombia - Netcompany INEOS): a 12 minutos y 15 segundos.

30. Harold Tejada (Colombia - XDS Astana Team): a 50 minutos y 49 segundos.

39. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 1 hora, 11 minutos y 44 segundos.

40. Sergio Higuita (Colombia - XDS Astana Team): a 1 hora, 12 minutos y 3 segundos.