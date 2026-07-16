Colombia

Directora del Icfb enfrenta incidente de desacato por menores que fueron sacados del país por su padre: no se conoce su paradero

La funcionaria tendrá tres días para entregar explicaciones dentro del proceso iniciado por una orden judicial relacionada con dos hermanas que habrían sido trasladadas a México

Guardar
Google icon
- crédito Icbf
Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, directora del Icfb, quedó vinculada a un incidente de desacato por el presunto incumplimiento de una orden judicial relacionada con el caso de dos menores - crédito Icbf

El Tribunal Superior de Pereira declaró en desacato a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Astrid Eliana Cáceres Cárdenas, dentro del proceso relacionado con dos menores de edad que salieron de Colombia en febrero de 2025 junto a su padre, un empresario mexicano, y cuyo paradero aún no ha sido establecido con certeza.

La determinación judicial también cobija al Consejo Directivo del Icbf, debido a su condición de superior jerárquico de la funcionaria. El tribunal le concedió a Cáceres un plazo de tres días para entregar explicaciones y aportar las pruebas que considere pertinentes dentro del trámite incidental, en garantía de su derecho de defensa y contradicción, de acuerdo con El Tiempo.

PUBLICIDAD

Como parte del proceso, el despacho judicial solicitó a la oficina de Gestión Humana del instituto información sobre la directora, entre ella su número de identificación y el acto administrativo mediante el cual fue nombrada, con el objetivo de individualizar correctamente a la funcionaria dentro de la actuación.

Además, según información conocida por el medio citado, el Tribunal ordenó remitir copias a la Procuraduría General de la Nación para que, en su papel de autoridad disciplinaria, analice el posible incumplimiento de la decisión judicial.

Madre denuncia salida irregular de las menores

Melissa Zuluaga, madre de las dos menores, ha pedido a las autoridades avanzar en la búsqueda de sus hijas y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con su custodia - crédito estaesmihistoriadevida/X
Melissa Zuluaga, madre de las dos menores, ha pedido a las autoridades avanzar en la búsqueda de sus hijas y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con su custodia - crédito estaesmihistoriadevida/X

El caso involucra a dos niñas de cinco y 11 años, quienes fueron trasladadas fuera del territorio colombiano junto a su padre, Eduardo Javier Natividad Maqueda, un empresario mexicano. La madre de las menores, Melissa Zuluaga Castro, sostiene que la salida del país ocurrió pese a una orden judicial que impedía separar a las niñas de ella y que garantizaba su derecho de visita.

PUBLICIDAD

La abogada Luz Amanda Avella, representante de Zuluaga, ha señalado que las menores estarían en México y que el caso corresponde a una presunta sustracción internacional de menores. La familia de las niñas ha calificado la situación como un posible secuestro y reclama que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y permitan el regreso de las menores a Pereira.

La defensa asegura que el padre habría sacado a las niñas del país sin autorización y que el traslado se habría realizado incumpliendo las restricciones establecidas dentro del proceso de custodia. Según la versión entregada por la abogada, las menores habrían pasado por otros territorios antes de llegar a México.

La familia también convocó un plantón frente al Palacio de Justicia de Pereira para exigir respuestas de las autoridades y pedir avances en la investigación.

Tutela frenó decisión de cerrar investigación

Denuncia - Contrato - Icbf
El Icfb afirmó que ha cumplido las actuaciones correspondientes dentro del proceso de restitución internacional de las menores y que sus competencias están limitadas por la ley - crédito Icbf

La controversia aumentó luego de que la Fiscalía Primera Seccional de Pereira decidiera precluir la investigación que adelantaba por los delitos denunciados por la madre, entre ellos secuestro, sustracción internacional de menores, ejercicio arbitrario de la custodia y fraude a resolución judicial o administrativa.

Ante esa decisión, la defensa de Melissa Zuluaga presentó una acción de tutela argumentando una posible vulneración de derechos fundamentales. La solicitud fue admitida y, como consecuencia, quedó suspendida la audiencia en la que se buscaba avanzar con el cierre del proceso mientras un juez constitucional analiza la actuación de la Fiscalía.

La abogada Avella afirmó que la disputa ha tenido diferentes etapas: inicialmente buscaban demostrar que las niñas debían permanecer bajo el cuidado de su madre en Pereira; posteriormente intentaron impedir que fueran trasladadas fuera del país y, finalmente, han buscado frenar cualquier decisión de custodia en México que, según la defensa, podría estar sustentada en elementos cuestionables.

Dentro del proceso también se ha discutido la existencia de alertas amarillas de Interpol para intentar ubicar a las menores. La defensa de la madre cuestionó la decisión de cancelar dichas alertas y pidió que se mantengan las acciones encaminadas a establecer dónde se encuentran las niñas.

Icbf defendió sus actuaciones

Astrid Eliana Cáceres había asumido el puesto de subdirectora del ICBF en enero de 2023
La directora del Icfb deberá presentar explicaciones y pruebas ante el Tribunal Superior de Pereira dentro del trámite que también involucra al Consejo Directivo de la entidad - crédito Icbf

Frente al proceso de desacato, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aseguró que ha actuado dentro de las competencias que le corresponden como Autoridad Central para la aplicación del Convenio de La Haya de 1980 sobre restitución internacional de menores.

La entidad explicó que, mediante la Subdirección de Adopciones, ha informado a Melissa Zuluaga sobre el estado del trámite de restitución internacional y aseguró que el pasado 8 de julio respondió al requerimiento previo realizado dentro del incidente de desacato.

Sobre la salida de las niñas del país, el icbf indicó que no es la autoridad encargada de establecer las circunstancias en las que ocurrió el traslado ni de determinar si hubo fallas en los controles migratorios.

Temas Relacionados

Astrid Eliana Cáceres CárdenasDesacato directora IcbfInstituto Colombiano de Bienestar FamiliarMenores de edad MéxicoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Pacto Histórico estaría contemplando apoyar la candidatura de Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado, según Álvaro Uribe

El exmandatario colombiano denunció que los compromisarios de la colectividad progresista habrían sostenido un encuentro con el senador del Partido de la U para respaldar su aspiración

El Pacto Histórico estaría contemplando apoyar la candidatura de Alfredo Deluque para la Presidencia del Senado, según Álvaro Uribe

Cuánto tiempo se puede guardar el pollo cocinado en la nevera: detalles sobre los límites para evitar intoxicaciones alimentarias

Conservar correctamente los alimentos es clave para prevenir enfermedades, y algunos expertos revelan las advertencias sobre la refrigeración de carnes crudas o cocinadas congeladas

Cuánto tiempo se puede guardar el pollo cocinado en la nevera: detalles sobre los límites para evitar intoxicaciones alimentarias

Abogada de Epa Colombia reaccionó a los comentarios que recibe por ayudar a la empresaria a salir de la cárcel: “Déjeme a mí hacer mi tarea”

Wendy Herrera aseguró que hará todo lo posible para restituir los derechos de la bogotana, debido a la condena que purga. La ‘influencer’ ha estado envuelta en escándalos por su comportamiento en el centro penitenciario

Abogada de Epa Colombia reaccionó a los comentarios que recibe por ayudar a la empresaria a salir de la cárcel: “Déjeme a mí hacer mi tarea”

Este es el ingrediente casero con el que puede eliminar las manchas de sus dientes sin pagar blanqueamiento

Un médico colombiano compartió una rutina de siete noches con un producto sencillo y económico y detalló lo que podría mejorar el brillo dental, pero también advirtió cuándo toca visitar al odontólogo

Este es el ingrediente casero con el que puede eliminar las manchas de sus dientes sin pagar blanqueamiento

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

Con otra jornada llana en la ronda gala, el belga Tim Merlier conquistó su tercera victoria, mientras que el antioqueño del Caja Rural Seguros se accidentó en su llegada a la meta en Chalon-sur-Saône, y el zipaquireño del Netcompany Ineos sigue como mejor ubicado en la ronda francesa

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Abogada de Epa Colombia reaccionó a los comentarios que recibe por ayudar a la empresaria a salir de la cárcel: “Déjeme a mí hacer mi tarea”

Abogada de Epa Colombia reaccionó a los comentarios que recibe por ayudar a la empresaria a salir de la cárcel: “Déjeme a mí hacer mi tarea”

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Piter Albeiro habría lanzado pulla a la selección Colombia tras el triunfo de Argentina: “La humildad solo crea conformistas”

Karol G le dijo a su equipo que “cancelaría” la gira para entrar a un ‘reality show’: la verdad detrás de este episodio que terminó en risas

Mabel Cartagena se sumó a la tendencia y dio fuerte opinión sobre las ‘tradwifes’: “Nadie me va a decir que mis derechos van a ser decididos”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

El ciclista colombiano Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia 2026 por fractura de clavícula: el equipo Caja Rural Seguros lo confirmó

Este es el empresario colombiano que compró un equipo de fútbol en El Salvador: la inversión sería de más de un millón de dólares

Así fue la fuerte caída de Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia 2026: el colombiano abandona la carrera con fractura de clavícula