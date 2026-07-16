Colombia

Cuánto tiempo se puede guardar el pollo cocinado en la nevera: detalles sobre los límites para evitar intoxicaciones alimentarias

Conservar correctamente los alimentos es clave para prevenir enfermedades, y algunos expertos revelan las advertencias sobre la refrigeración de carnes crudas o cocinadas congeladas

Guardar
Google icon
Hombre con delantal blanco y guantes azules, sujeta un pollo entero en mano izquierda y un corte de res en mano derecha; fondo de bandejas con carne y hielo.
El pollo cocinado tiene una fecha límite en la nevera y pasarla puede salir caro. Aquí los detalles (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar las sobras de una comida para consumirlas al día siguiente es una práctica habitual en muchos hogares colombianos. Sin embargo, cuando se trata del pollo cocinado, conservarlo durante más tiempo del recomendado puede representar un riesgo para la salud, incluso si el alimento mantiene un aspecto y un olor aparentemente normales.

Es por esto que se ha vuelto una de las consultas más comunes en internet y los portales de especialistas en seguridad alimentaria coinciden en que el pollo cocinado puede permanecer refrigerado en forma segura entre tres y cuatro días, siempre que se haya almacenado correctamente desde el momento en que terminó su preparación y superar ese periodo incrementa el riesgo de proliferación de microorganismos capaces de provocar intoxicaciones alimentarias.

PUBLICIDAD

Aunque el proceso de cocción elimina gran parte de las bacterias presentes en la carne, una vez el alimento comienza a enfriarse vuelve a estar expuesto a posibles contaminaciones si no se manipula adecuadamente.

Entre los microorganismos que generan mayor preocupación se encuentra Listeria monocytogenes, una bacteria capaz de desarrollarse lentamente incluso dentro del refrigerador, donde las temperaturas suelen oscilar entre los 0 °C y los 4 °C. A diferencia de otros microorganismos, puede multiplicarse sin que el alimento presente señales visibles de deterioro, por lo que un pollo aparentemente fresco podría representar un riesgo para quien lo consuma.

Ilustración: Mesa de cocina con pollo crudo (pechugas, alas, muslos) en una bandeja, ajo, hierbas, limón, pepinos y tomates picados, cuchillos y una salsa.
El pollo cocinado solo dura 4 días en la nevera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo conservar correctamente el pollo preparado

Para prolongar su vida útil dentro del margen seguro, los expertos recomiendan refrigerar el pollo antes de que transcurran dos horas desde su cocción y si la temperatura ambiente supera los 30 °C, ese tiempo debe reducirse a una hora.

PUBLICIDAD

También aconsejan almacenarlo en un recipiente hermético, con el fin de evitar la contaminación cruzada con otros alimentos y conservar una temperatura estable. La mejor ubicación dentro de la nevera es en los estantes inferiores, donde el frío suele mantenerse con mayor regularidad.

Si no existe la posibilidad de consumirlo durante los cuatro días siguientes, la recomendación es congelarlo cuanto antes.

En un congelador que permanezca a -18 °C o menos, el pollo cocinado puede mantenerse seguro desde el punto de vista microbiológico durante largos periodos, ya que el crecimiento de bacterias se detiene. Sin embargo, para conservar su textura, sabor y jugosidad, lo ideal es consumirlo antes de cuatro meses, según los expertos.

Así debes guardar el pollo para comerlo sin riesgo - crédito Reuters
Así debes guardar el pollo para comerlo sin riesgo - crédito Reuters

¿Cuánto duran las carnes crudas en el refrigerador?

La refrigeración ayuda a retrasar el deterioro de los alimentos, pero no impide completamente el crecimiento de microorganismos. Por esa razón, cada tipo de carne tiene un tiempo máximo recomendado para permanecer en la nevera antes de cocinarse.

De acuerdo con los lineamientos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), estos son los periodos aproximados:

  • Pescado fresco: entre 1 y 2 días.
  • Mariscos: entre 1 y 2 días.
  • Carne de res: entre 3 y 5 días.
  • Carne de cerdo: entre 3 y 5 días.

Los productos del mar son considerados los más perecederos, por lo que deben cocinarse lo antes posible después de su compra. En el caso de las carnes rojas y del cerdo, aunque resisten algunos días más, prolongar su permanencia en el refrigerador aumenta el riesgo de contaminación bacteriana.

Los especialistas recuerdan que estos tiempos pueden variar según factores como la temperatura interna del refrigerador, el tipo de empaque utilizado y las condiciones en las que la carne fue manipulada antes de llegar al hogar.

Varios recipientes plásticos transparentes llenos de carne molida cruda y órganos para perros, dispuestos sobre una mesa de acero inoxidable en una cocina.
Las carnes no duran lo mismo: estos son sus plazos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque congelar los alimentos prolonga considerablemente su conservación, hacerlo durante periodos excesivamente largos también afecta su calidad. Las recomendaciones generales indican los siguientes tiempos máximos:

  • Pescado: entre 3 y 8 meses.
  • Carne de res: entre 6 y 12 meses.
  • Carne de cerdo: entre 4 y 12 meses.
  • Mariscos: entre 3 y 6 meses.

Después de esos periodos, aunque muchos alimentos continúan siendo seguros si la cadena de frío no se ha interrumpido, pueden presentar pérdida de humedad, cambios en la textura, disminución del sabor y aparición de quemaduras por congelación.

Cuáles son los riesgos de una mala conservación del pollo y la carne

Las autoridades sanitarias insisten en que mantener las carnes durante más tiempo del recomendado favorece el crecimiento de microorganismos capaces de causar enfermedades transmitidas por alimentos y entre los patógenos que pueden encontrarse en carnes mal conservadas figuran Salmonella, Escherichia coli y Listeria, asociados con síntomas como diarrea, vómito, fiebre, dolor abdominal y, en los casos más graves, complicaciones que requieren atención hospitalaria.

Temas Relacionados

Cuánto dura el pollo cocinado en la neveracómo conservar el pollo cocinadoconservación de alimentosColombia-HogarColombia-SaludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

Con otra jornada llana en la ronda gala, el belga Tim Merlier conquistó su tercera victoria, mientras que el antioqueño del Caja Rural Seguros se accidentó en su llegada a la meta en Chalon-sur-Saône, y el zipaquireño del Netcompany Ineos sigue como mejor ubicado en la ronda francesa

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

Directora del Icfb enfrenta incidente de desacato por caso de menores cuyo paradero sigue sin esclarecerse

La funcionaria tendrá tres días para entregar explicaciones dentro del proceso iniciado por una orden judicial relacionada con dos hermanas que habrían sido trasladadas a México

Directora del Icfb enfrenta incidente de desacato por caso de menores cuyo paradero sigue sin esclarecerse

Otty Patiño negó que los diálogos con grupos armados impliquen impunidad o limiten a la fuerza pública: “No han tenido las manos amarradas”

El alto comisionado de Paz sostuvo que las conversaciones con estructuras ilegales apuntan a reducir violencias locales en regiones con abandono estatal y conflictos no resueltos, y descartó que el plan anule la capacidad operativa estatal

Otty Patiño negó que los diálogos con grupos armados impliquen impunidad o limiten a la fuerza pública: “No han tenido las manos amarradas”

Un nuevo episodio de violencia en Transmilenio en Bogotá fue captado cuando un hombre amenazó a un vigilante con un arma cortopunzante

El hecho se presentó cuando, al parecer, se le pidió al hombre que descendiera del vehículo luego de sorprenderlo durmiendo en el mismo

Un nuevo episodio de violencia en Transmilenio en Bogotá fue captado cuando un hombre amenazó a un vigilante con un arma cortopunzante

Congresistas le enviaron a Abelardo de la Espriella el ‘prontuario’ de investigaciones contra el Gobierno Petro: “Recopila graves irregularidades”

Desde el legislativo solicitaron incorporar nuevas revisiones sobre la administración saliente en temas estratégicos, mientras analizan el alcance y los retos que enfrentará el próximo ciclo presidencial

Congresistas le enviaron a Abelardo de la Espriella el ‘prontuario’ de investigaciones contra el Gobierno Petro: “Recopila graves irregularidades”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Rosalía trae el ‘Lux Tour’ a Colombia: estos son los horarios, recomendaciones y ‘fan actions’ planeados para el concierto

Piter Albeiro habría lanzado pulla a la selección Colombia tras el triunfo de Argentina: “La humildad solo crea conformistas”

Karol G le dijo a su equipo que “cancelaría” la gira para entrar a un ‘reality show’: la verdad detrás de este episodio que terminó en risas

Mabel Cartagena se sumó a la tendencia y dio fuerte opinión sobre las ‘tradwifes’: “Nadie me va a decir que mis derechos van a ser decididos”

Piter Albeiro lanzó pulla a profesor que se negó a comprarle panela a un vendedor que votó por De la Espriella: “Con maestros como ese”

Deportes

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

Etapa 12 del Tour de Francia: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la clasificación general, y Fernando Gaviria sufrió dura caída

El ciclista colombiano Fernando Gaviria abandona el Tour de Francia 2026 por fractura de clavícula: el equipo Caja Rural Seguros lo confirmó

Este es el empresario colombiano que compró un equipo de fútbol en El Salvador: la inversión sería de más de un millón de dólares

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 16 de julio

Así fue la fuerte caída de Fernando Gaviria en la etapa 12 del Tour de Francia 2026: el colombiano abandona la carrera con fractura de clavícula