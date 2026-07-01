Desde julio ya no se podrá usar esta tarjeta en el metro de Medellín: la razón y qué alternativas hay

Jaime Andrés Ortiz, gerente Social y de Servicio al Cliente contó que a partir del 1 de julio, las tarjetas Cívica Classic emitidas entre 2007 y 2014 dejaron de funcionar en la red del Metro de Medellín - crédito Metro de Medellín

El metro de Medellín ha iniciado una etapa crucial en la modernización de su sistema de recaudo. Desde el 1 de julio, las tarjetas Cívica Classic expedidas entre 2007 y 2014 dejaron de ser válidas para acceder a trenes, cables, tranvía y buses integrados, como resultado de una actualización tecnológica que busca mejorar la experiencia de los usuarios y ofrecer nuevas funcionalidades.

La decisión se produce tras un periodo de transición que se extendió durante ocho meses, al que se sumó una prórroga adicional de tres meses. Con este cambio, los validadores del sistema dejaron de reconocer estas tarjetas, que ya presentaban obsolescencia y limitaciones tecnológicas, como la imposibilidad de recargar saldo mediante canales virtuales.

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A lo largo del proceso, el Metro implementó una serie de estrategias para facilitar la renovación gratuita de la Cívica Classic. Entre las acciones fue la apertura de un punto exclusivo de atención en Sabaneta, la realización de tres jornadas especiales de renovación los sábados y la instalación de puntos temporales en estaciones estratégicas como Sabaneta, Cisneros y Acevedo.

El cambio de la tarjeta clásica se realizó durante un periodo de más de ocho meses - crédito @metrodemedellin / X

Gracias a estas medidas, la entidad logró renovar 88.400 tarjetas, aunque todavía quedan cerca de 140.000 plásticos que han registrado al menos un uso durante el último año y requieren ser actualizados. Por ello, la empresa insistió en el llamado a quienes aún no han realizado el cambio, para que lo hagan a la brevedad posible y eviten contratiempos en su movilidad.

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La actualización del sistema de recaudo responde a la necesidad de incorporar tecnología NFC (Near Field Communication), que permitirá a los usuarios activar automáticamente el saldo tras una recarga digital, sin necesidad de acudir a un validador físico. Este avance representa una mejora significativa en la agilidad y comodidad del servicio.

El cambio de la tarjeta sigue siendo completamente gratuito y puede gestionarse en los Puntos de Atención al Cliente (PAC) ubicados en Niquía, Acevedo, San Antonio (oriente y occidente), Itagüí y San Javier. Estos puntos operan de lunes a viernes entre las 9:30 a. m. y las 6:30 p. m. en jornada continua.

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Las nuevas tarjetas del Metro se pueden recargar por la app - crédito Metro de Medellín / X

Además, continúa en funcionamiento el punto exclusivo para cambios en Sabaneta, con horario de 6:15 a. m. a 3:45 p. m., y un punto móvil recientemente habilitado en la estación Poblado, que atiende en ese mismo horario.

Si una persona posee una Cívica azul con fotografía, expedida entre 2007 y 2014, que no ha sido cambiada en la última década y no permite recargas digitales, debe proceder a la renovación. El Metro ha puesto a disposición una herramienta digital para que los usuarios consulten si necesitan efectuar este trámite, ingresando el número de documento del titular en la página del Metro.

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Estas son las tarjetas que sirven en el Metro: la Tarjeta Cívica Personal del Metro almacena datos del usuario y su primera emisión no tiene costo. Para obtenerla, es necesario acudir a los puntos autorizados y aceptar las condiciones establecidas por la empresa. Este mecanismo permite acceder a perfiles tarifarios y al beneficio de viaje a crédito, según lo dispuesto por la autoridad de transporte.

El sistema tiene tarjetas ocasionales para quienes no usan el servicio de manera frecuente - crédito crédito metrodemedellin / X

El usuario debe presentar la documentación necesaria para acceder a un perfil preferencial, el cual es exclusivo e intransferible. El uso incorrecto puede ocasionar la pérdida de beneficios y los empleados del Metro están facultados para verificar la identidad en estos casos.

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Frente a robo, pérdida o mal uso comprobado, se cobrará un valor por la reposición y el aviso a la empresa permitirá bloquear la tarjeta a partir de las 23:59:59 del día notificado. El saldo será transferido al nuevo mecanismo, si el reporte se realiza oportunamente.

La Tarjeta Cívica Eventual es anónima, se compra en canales autorizados y su precio es de 11.500 pesos. No permite devolución de saldos en caso de robo o pérdida; solo en daños comprobados, podría evaluarse la restitución.