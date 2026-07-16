De un disparo, estudiante hirió a una compañera dentro de un colegio en Bogotá: la Secretaría de Educación se pronunció

Menor de nedad resulto herida con un arma de fuego luego de que uno de sus compañeros le disparará - crédito Colprensa

Una estudiante de 15 años permanece bajo observación en el Hospital de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, tras resultar herida por un disparo dentro del colegio donde estudia.

El hecho ocurrió en la mañana del 15 de julio de 2026, según un comunicado de la Secretaría de Educación del Distrito, que informó que las circunstancias “son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”. La entidad señaló que, tras el reporte, se activó la ruta de atención con la Secretaría Distrital de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y la Policía de Infancia y Adolescencia.

La madre de la menor le aseguró a Blu Radio que su hija le describió como ocurrio la escena repentina en el salón en medio de un sesión regular de clases.

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“Un niño en el salón, estaban en clase con dos profesores más. Mi hija se encontraba al lado de, de este niño, donde el niño le dice a la niña: “Voy a pegarle un tiro”. En la ingenuidad de mi hija, ella pensó que era por recocha y le dijo: “Bueno”. La compañerita que estaba al lado se queda mirando y dice: “¿Y este qué?”. Cuando es que el chico pulsó una alarma y mi hija estaba mirando hacia el frente y fue cuando ella dice que se tira al piso y dice: “No siento mis piernas”. , aseguró.

Una estudiante de un colegio en la localidad de Kennedy resultó herida con un arma de fuego que al parecer había sido ingresada por otro estudiante - crédito Secretaría de Educación

La mujer también mencionó que su preocupación principal es que el caso tenga consecuencias judiciales y que se revise el ingreso de armas a instituciones educativas. “Yo quiero que este caso no quede impune. Toca hacer justicia porque esto no puede pasar en los colegios, que estén dejando entrar alumnos con armas”, afirmó.

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En el mismo comunicado, la Secretaría de Educación del Distrito sostuvo que la estudiante fue trasladada “de inmediato a un hospital cercano” y que, según los últimos reportes oficiales, “se encuentra fuera de peligro”. También indicó que brinda acompañamiento a “los dos estudiantes y a sus familias”.

La versión de la familia difiere sobre ese punto. La madre aseguró que no ha recibido apoyo institucional durante el día posterior al ataque: “En todo el día no he tenido acompañamiento ni por Secretaría de Educación ni por parte del colegio. Estoy sola con mi esposo y mi hija”.

La Alcaldía Mayor de Bogotá informó que el manejo del caso se rige por normas de protección a menores de edad, con el fin de evitar la revictimización y priorizar “el respeto al derecho a la intimidad de las partes involucradas”.

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La Secretaría de Educación ya activó la ruta de atención para este tipó de casos - crédito X

Niña lanzó a su compañera al piso mientras le propinaba fuertes puños

La agresión escolar registrada en el colegio Nueva Zelandia de Suba el 22 de abril de 2026 ha encendido las alarmas entre familias y autoridades en Bogotá. El video difundido por el concejal David Saavedra muestra cómo una estudiante fue golpeada por otra alumna dentro de un aula, mientras varios compañeros observaban sin intervenir, hasta que una tercera estudiante decidió frenar la golpiza.

El episodio, llevó a Saavedra a solicitar públicamente la intervención de la Secretaría de Educación de Bogotá. De inmediato, la secretaria Julia Rubiano respondió que ya se están ejecutando acciones para responder a la situación y reforzar la seguridad en los colegios.

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En Bogotá, los casos de matoneo escolar preocupan a los padres y cuidadores, quienes temen por la seguridad de los menores en las aulas. Solo en esta ciudad, se reportan en promedio 18 incidentes de bullying al día, según lo expuesto por Saavedra en su red social.

Hay preocupación entre los padres y cuidadores por la cantidad de casos de bullying registrados recientemente - crédito @SaavedraMDavid / X

La agresión quedó registrada en imágenes donde se ve a una de las niñas sujetando a su compañera del cabello, arrojándola al piso y golpeándola en la cabeza. “La Secretaría de Educación adelanta estrategias como la Política de Entornos Escolares Inspiradores, pero el desafío sigue siendo inmenso para enfrentar los 18 casos de matoneo que en promedio se registran a diario en Bogotá”, alertó el concejal a través de X.

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En el mismo mensaje, Saavedra hizo un llamado específico a Julia Rubiano para que la entidad a su cargo priorice el restablecimiento de los derechos de la menor agredida. También afirmó que el Concejo de Bogotá dará seguimiento a la evolución del caso.