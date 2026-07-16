El Sena abrió 1.000 cupos para certificar experiencia laboral de jóvenes sin título en Colombia: así puede participar

La convocatoria del Sena estará abierta hasta el 29 de julio y ofrece 1.000 cupos virtuales para jóvenes de todo Colombia - crédito Sena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció la apertura de la Certificatón ‘Talento Joven 2026’, una convocatoria que permitirá a jóvenes de hasta 28 años obtener un certificado oficial que avala su experiencia laboral sin necesidad de contar con título profesional o formación técnica previa.

La estrategia, centrada en la Certificación por Competencias Laborales, busca facilitar el acceso al empleo y reconocer formalmente los saberes y destrezas adquiridos por los jóvenes en distintos contextos, ampliando así las oportunidades de inserción y movilidad en el mercado laboral colombiano.

La convocatoria estará abierta hasta el 29 de julio y dispone de 1.000 cupos en modalidad virtual, lo que permite la participación de jóvenes de todo el país. Los interesados solo necesitan su documento de identidad y demostrar al menos seis meses de experiencia en alguna de las áreas ofertadas, sin importar si su aprendizaje fue empírico o en el ejercicio cotidiano de un oficio.

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La Certificación por Competencias Laborales del Sena exige documento de identidad y al menos seis meses de experiencia en las áreas ofertadas - crédito Sena.

Según explicó el coordinador nacional de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del Sena, Mario Javier Rincón, el proceso es totalmente gratuito, voluntario y concertado. “El único requisito para participar es tener el documento de identidad y demostrar que tienen mínimo seis meses de experiencia”, indicó Rincón.

La inscripción se realiza a través de la página web www.sena.edu.co, donde los aspirantes deben hacer clic en el banner de la Certificatón ‘Talento Joven 2026’ y seguir las instrucciones.

La estrategia de certificación reconoce formalmente las competencias, habilidades y conocimientos que los jóvenes han desarrollado mediante la experiencia laboral, el trabajo empírico o diferentes procesos de aprendizaje no formales.

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La inscripción a la Certificatón Talento Joven 2026 se realiza en www.sena.edu.co y el proceso de certificación es gratuito, voluntario y concertado - crédito Sena

Para la entidad, la herramienta es clave para fortalecer la hoja de vida, facilitar el acceso a empleos de calidad, obtener ascensos o permanecer en el mundo laboral; y para identificar tanto potencialidades como debilidades en el perfil profesional.

Áreas de evaluación y alta demanda laboral

La Certificatón de 2026 evaluará competencias en 11 normas relacionadas con sectores de alta demanda en el mercado laboral: atención al cliente, diseño digital, instalación de equipos de cómputo, edición de audio, edición audiovisual, edición de imágenes, arte urbano, acondicionamiento físico, servicio al usuario, confección de prendas de vestir y montaje de sistemas fotovoltaicos para generación de energía eléctrica.

Históricamente, las normas en las que más jóvenes se han certificado incluyen la administración de inmunobiológicos según normatividad de salud, administración de medicamentos y biológicos en animales, atención de clientes según procedimientos de servicio y normativa, y control de accesos conforme a normas de seguridad privada.

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La Certificatón 2026 evaluará 11 normas en áreas como atención al cliente, diseño digital, confección de prendas y montaje de sistemas fotovoltaicos - crédito Sena

Proceso de evaluación y tiempos

El proceso de certificación tiene una duración máxima de cinco semanas y consta de tres fases principales:

Una reunión de sensibilización e inducción a la norma (dos horas, grupal).

Una prueba de conocimiento (una hora, grupal).

Una prueba de desempeño y producto (individual, realizada en el puesto de trabajo. o en un espacio facilitado por el Sena para desempleados e independientes).

Además, se realiza una verificación final mediante una entrevista a una muestra del 20% de los participantes, que puede ser presencial o virtual, para garantizar la transparencia del proceso.

Entre 2022 y mayo de 2026, el Sena certificó las competencias de 196.438 jóvenes en todo el país, con un crecimiento sostenido: 22.909 certificaciones en 2022, 45.409 en 2023, 54.675 en 2024, 59.172 en 2025 y 14.273 en lo corrido de 2026.

El proceso de certificación del Sena dura hasta cinco semanas e incluye inducción, prueba de conocimiento, prueba de desempeño y una verificación final - crédito Sena

Beneficios y proyección profesional

Obtener la certificación de competencias laborales aporta múltiples beneficios:

Aumenta la inclusión laboral.

Facilita la conservación del empleo, ayuda en la consecución de mejores puestos o ascensos.

Permite a los jóvenes identificar áreas de mejora en su perfil ocupacional.

El certificado sirve como soporte en la hoja de vida y es valorado por empleadores de diferentes sectores productivos, académicos y gubernamentales.