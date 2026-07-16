Colombia

Daniel Briceño denunció una ‘jugada’ de poder del ministro de Minas y él le respondió: “Paja. Como todo lo que dice”

El representante a la Cámara electo acusó a Edwin Palma de intentar dejar amarrada la dirección del Fenoge con un contrato para mantener influencia durante el próximo gobierno, lo que desató el enojo del jefe de cartera

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Daniel Briceño denunció un presunto plan dentro del Ministerio de Minas y Energía para extender por dos años el contrato del director ejecutivo del Fenoge - crédito @Danielbricen/X

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, rechazó las denuncias de Daniel Briceño, exconcejal de Bogotá y representante a la Cámara electo, sobre un supuesto plan para mantener en su cargo al director del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge), Brayan Giraldo, hasta 2028.

El funcionario del Gobierno de Gustavo Petro desmintió la existencia de una estrategia de vinculación laboral para asegurar la permanencia de Giraldo y aclaró que la instrucción de suspender el proceso de decisión provino de su propio despacho.

La controversia comenzó cuando Daniel Briceño, del Centro Democrático, publicó un video y un hilo de publicaciones en la red social X, en el que dan cuenta de una propuesta para cambiar la modalidad de contratación del director de la entidad, al pasar de prestación de servicios a contrato laboral por un periodo de dos años a partir del 1 de agosto de 2026.

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- crédito Daniel F. Briceño/Facebook - @PalmaEdwin/X
Daniel Briceño acusó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de querer mantener al gerente de Fenoge en el poder y desató una pelea en redes - crédito Daniel F. Briceño/Facebook - @PalmaEdwin/X

Ante la acusación de querer asegurar el manejo de recursos públicos de cara al cambio de gobierno, el ministro Palma contestó en la misma red social: “Paja. Como todo lo que dice ud. Es una iniciativa del fondo (que no es una entidad) como dice la misma imagen que Ud. publica”.

“Yo mismo ordené cancelar ese comité porque ese tema no debía estar ahí y porque de mi parte nunca lo aprobaría. Yo no soy como ustedes”, escribió Palma.

De esta manera, el funcionario del Gobierno saliente de Gustavo Petro, que hará parte del cierre de esta administración antes del inicio del mandato de Abelardo de la Espriella (2026-2030), aseguró que la situación no correspondía a lo que se estaba afirmando.

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Sin embargo, sus declaraciones estuvieron sustentadas únicamente en sus apreciaciones y no en documentos adicionales que respaldaran su versión.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, negó que exista un plan para garantizar la permanencia de Brayan Giraldo hasta 2028 - crédito @PalmaEdwin/X
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, negó que exista un plan para garantizar la permanencia de Brayan Giraldo hasta 2028 - crédito @PalmaEdwin/X

La acusación de Daniel Briceño sobre la permanencia de Brayan Giraldo en Fenoge

La denuncia de Daniel Briceño se estructuró a través de una serie de publicaciones en las que se señalaba de forma directa a Edwin Palma de coordinar la transición administrativa del fondo para conservar influencia en la asignación de presupuestos durante el gobierno entrante de De la Espriella.

“Le hago un llamado al presidente Abelardo y a la nueva ministra de minas María Nohemí Arboleda para que no permitan que miles de millones de pesos queden en manos del señor Edwin Palma y su grupo politiquero (sic)”, posteó Briceño en X.

Según el desglose de los documentos presentados por Briceño, el plan consistía en modificar las condiciones de vinculación del directivo para fijar un término de duración de 24 meses en el cargo, bajo la premisa de liderar la conformación del equipo operativo y garantizar la continuidad en el funcionamiento técnico de los programas del fondo.

Daniel Briceño aseguró que la propuesta ya había avanzado dentro del comité directivo del Fenoge y señaló a funcionarios del Ministerio de Minas por haber respaldado el inicio del proceso - crédito @Danielbricen/X
Daniel Briceño aseguró que la propuesta ya había avanzado dentro del comité directivo del Fenoge y señaló a funcionarios del Ministerio de Minas por haber respaldado el inicio del proceso - crédito @Danielbricen/X

El congresista electo del Centro Democrático continuó su argumentación al publicar los registros de votación de los delegados del Ministerio de Minas y Energía en el comité directivo del Fenoge.

Briceño señaló que la propuesta ya contaba con el visto bueno de las segundas líneas de la cartera ministerial: “La contratación ya fue aprobada por Elkin Pérez Zambrano Secretario General del Ministerio de Minas y por Victor José Paternina Viceministro de Energía (sic)”.

Las actas de la sesión ordinaria número 79 de la junta del fondo, realizada mediante canales electrónicos el 15 de julio de 2026, muestran los votos favorables del viceministro de Energía, Víctor José Paternina Novoa, y del secretario general del Ministerio, Elkin Pérez Zambrano, para dar inicio formal al proceso de contratación del cargo bajo la nueva modalidad de contrato de trabajo.

Las actas de la sesión ordinaria número 79 del comité directivo del Fenoge registran votos favorables del viceministro de Energía, Víctor José Paternina Novoa, y del secretario general del Ministerio, Elkin Pérez Zambrano, para iniciar el proceso de contratación laboral del director ejecutivo - crédito @Danielbricen/X
Las actas de la sesión ordinaria número 79 del comité directivo del Fenoge registran votos favorables del viceministro de Energía, Víctor José Paternina Novoa, y del secretario general del Ministerio, Elkin Pérez Zambrano, para iniciar el proceso de contratación laboral del director ejecutivo - crédito @Danielbricen/X

El debate finalizó con señalamientos de Briceño en torno a los vínculos personales entre el ministro de Minas y el actual director ejecutivo del Fenoge, al aportar registros fotográficos de ambos funcionarios para sustentar sus afirmaciones sobre una presunta cercanía política.

“El señor Brayan Giraldo quien tiene numerosos cuestionamientos en contratación es ficha y amigo de Edwin Palma quien pretende seguir manejando los millonarios recursos del FENOGE aún por fuera del gobierno. Alertamos a @DELAESPRIELLAE y @mn_arboleda de esta irregularidad (sic)”, se lee en la última publicación del hilo de Briceño en X.

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