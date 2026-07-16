Colombia

Estudio revela que la soledad afecta a la mayoría de universitarios en Colombia

La investigación de la Universidad Manuela Beltrán analizó las experiencias emocionales de cientos de estudiantes y encontró factores relacionados con las redes de apoyo, el uso de plataformas digitales y el acceso a servicios de salud mental

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Uniandes es la cuarta mejor universidad de Latinoamérica en términos de empleabilidad de sus egresados, según el Ranking QS - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio de la Universidad Manuela Beltrán analizó las experiencias de estudiantes frente a la soledad y el bienestar emocional- crédito cortesía Universidad de los Andes

La vida universitaria, pese a estar rodeada de nuevas relaciones y espacios de interacción, no siempre evita que los jóvenes enfrenten momentos de aislamiento emocional. Un estudio de la Universidad Manuela Beltrán (UMB) encontró que una amplia mayoría de estudiantes sintió soledad en algún momento de su etapa académica, una situación que abre nuevas preguntas sobre el bienestar emocional dentro de las instituciones educativas.

La investigación, desarrollada por el Programa de Psicología de la UMB, contó con la participación de 435 estudiantes universitarios. Los resultados muestran que el 82% de los consultados experimentó sentimientos de soledad, aunque con diferentes niveles de frecuencia. Del total de participantes, el 26,4% manifestó sentirse solo de manera frecuente o permanente, mientras que el 55,6% aseguró que esta sensación aparece ocasionalmente. En contraste, un 18% indicó no haber atravesado este tipo de experiencias.

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Universidad del Rosario
La investigación contó con la participación de 435 jóvenes universitarios de diferentes programas académicos-crédito Colprensa

Uno de los aspectos analizados por los investigadores fue la disponibilidad de redes de apoyo, un elemento considerado clave para enfrentar situaciones relacionadas con estrés, ansiedad y dificultades emocionales. Los datos revelaron que el 19,5% de los jóvenes encuestados afirmó no tener a alguien con quien conversar sobre sus problemas. Además, el 35,9% señaló que solo algunas veces cuenta con ese respaldo, mientras que el 44,6% aseguró tener una persona cercana con quien compartir sus preocupaciones.

Para Hans Acero, investigador del estudio, contar con vínculos sólidos puede marcar una diferencia importante en la manera en que los jóvenes afrontan los retos personales y académicos. Según explicó, estas conexiones funcionan como una herramienta de apoyo para fortalecer el bienestar emocional. El análisis también revisó la relación entre la soledad y el uso de redes sociales, plataformas que forman parte del día a día de gran parte de la población universitaria.

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Según la encuesta, el 57,9% de los participantes pasa entre dos y cuatro horas diarias en redes sociales, mientras que el 30,6% permanece conectado entre cinco y siete horas. Por otro lado, el 11,5% indicó que utiliza estas plataformas durante más de siete horas al día. Frente al impacto de estos espacios digitales, las respuestas fueron variadas. El 72,2% de los estudiantes afirmó que la sensación de conexión o aislamiento depende del tipo de interacción que tenga en redes sociales. A su vez, el 17 % consideró que estas herramientas les ayudan a sentirse más conectados, mientras que el 10,8% aseguró que aumentan su sensación de soledad.

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El uso de redes sociales fue uno de los factores evaluados por los investigadores para comprender las dinámicas de conexión y aislamiento-crédito Unal / Sitio web

Otro de los puntos que llamó la atención fue el acceso a servicios de salud mental. Aunque los jóvenes reconocen la presencia de dificultades emocionales, una parte importante no ha buscado acompañamiento profesional. El estudio encontró que el 59,5% de los participantes nunca acudió a un psicólogo u otro especialista para atender asuntos relacionados con su salud mental. En cambio, el 40,5% afirmó haber solicitado este tipo de apoyo en algún momento.

Los investigadores identificaron posibles obstáculos para acceder a estos servicios, entre ellos las limitaciones económicas, el desconocimiento sobre las rutas disponibles de atención y los prejuicios que todavía existen alrededor de pedir ayuda psicológica. Ante este panorama, la investigación propone fortalecer las estrategias de acompañamiento dentro de las universidades para crear espacios donde los estudiantes puedan construir relaciones más cercanas y encontrar apoyo emocional.

Entre las recomendaciones se plantea impulsar programas de mentoría entre estudiantes, grupos de escucha activa y espacios de integración que permitan generar vínculos fuera de las actividades académicas. También se sugiere promover campañas de educación digital que ayuden a desarrollar hábitos más saludables en el uso de redes sociales.

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Expertos recomiendan fortalecer los espacios de acompañamiento emocional dentro de las instituciones educativas-crédito Colprensa

Además, el estudio plantea la necesidad de crear acciones preventivas frente al aislamiento social y mejorar el acceso a servicios psicológicos mediante rutas más sencillas y oportunas para los jóvenes que requieren acompañamiento. Los investigadores resaltaron la importancia de continuar estudiando la relación entre las emociones, las relaciones sociales y los hábitos digitales, con el objetivo de comprender cómo evolucionan estos fenómenos entre la población universitaria.

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