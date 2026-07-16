Anuncian acto legislativo para evitar designaciones “relámpago” en el Congreso de la República: “Es un despilfarro”

A solo menos de 30 de un nuevo periodo legislativo, se realizaron 11 designaciones "relámpago" de reemplazos a congresistas que no cumplirán con funciones en el Congreso - crédito Luisa González/Reuters

La senadora Sara Castellanos y la representante Carol Borda anunciaron que radicarán, el 20 de julio de 2026, un proyecto de acto legislativo para modificar el artículo 134 de la Constitución Política y evitar que se posesionen congresistas a menos de 30 días de finalizar el periodo constitucional.

Las congresistas determinaron que su iniciativa se concretó en contra de los once reemplazos de “última hora” que se nombraron en el Congreso de la República, a menos de 30 días de acabar el período legislativo y mientras la Rama Legislativa se encuentra en receso y transición hacia una la nueva legislatura.

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La información conocida por Castellanos y Borda es que estas designaciones han costado cerca de 378 millones de pesos, únicamente en salarios básicos. Especificaron que la cifra corresponde a una asignación mensual de 51,5 millones de pesos por congresista, con un costo aproximado de 34,3 millones de pesos por cada reemplazo para menos de un mes de ejercicio.

Por tanto, las dos congresistas informaron que la reforma que proponen busca que cuando la falta absoluta de un congresista ocurra en los 30 días hábiles previos al cierre del periodo, la curul permanezca vacante y no sea ocupada por reemplazos temporales.

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Sara Castellanos anunció que la designación de congresistas a última hora cuesta cientos de millones de pesos - crédito @sarag12/X

“Queremos que se dejen de posesionar congresistas a menos de 30 días de acabar el período legislativo. Esto representa un gasto enorme y estamos en tiempo de austeridad”, escribió Castellanos, que calificó de “indignante” el desembolso de cientos de millones de pesos para cubrir reemplazos sin funciones efectivas.

De hecho, las proponentes advirtieron que, de haberse posesionado todos los reemplazos previstos, el gasto habría superado los 550 millones, sin incluir otros rubros como las Unidades de Trabajo Legislativo (UTL).

“Los colombianos esperan que cada peso de sus impuestos se invierta con responsabilidad y sentido de propósito. No es razonable (...) mientras el país enfrenta necesidades urgentes en materia de seguridad, salud, educación y generación de empleo. Con esta reforma buscamos cerrar un vacío normativo que hoy permite gastos innecesarios y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, afirmó la representante Carol Borda.

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Carol Borda, también hará parte de la iniciativa contra los nombramientos "relámpagos" - crédito @carolbordaacevedo

Por su parte, Sara Castellanos explicó que el objetivo de la reforma es garantizar que las curules cumplan su verdadera función de representación.

El proyecto se radicará al inicio del nuevo periodo constitucional y, de ser aprobado, aplicará a futuras legislaturas, dejando sin efecto los reemplazos de “relámpago”.

Once personas asumirán curul por menos de un mes y recibirán millonaria remuneración sin ir a plenarias

Antes de la instalación del nuevo Congreso, los reemplazantes asumieron sus cargos solo hasta el 20 de julio de 2026.

Según información oficial del Senado de la República y la Cámara de Representantes, los relevos tomaron posesión entre finales de junio y comienzos de julio.

Entre los nombrados figuran funcionarios como César Lorduy y Arley Gómez, que ya ocupan las curules por un periodo que, en algunos casos, no supera los veinte días.

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Esta es la propuesta de Sara Castellanos y Carol Borda - crédito @sarag12/X

El mecanismo para la posesión de estos reemplazos está previsto tanto en la Constitución como en la Ley 5.ª de 1992. Según explicó Diego González, secretario del Senado, cuando una renuncia deja una vacante definitiva, la curul pasa al siguiente candidato de la misma lista, una vez existe certificación del Consejo Nacional Electoral.

Los recientes nombramientos también incluyen a Sol María Liñán Pana, Rodrigo Ardila Vargas, Eduardo Andrés Zúñiga, Reinaldo Velásquez, Shirley Nohemí Hernández, Jhon Fredy Pimentel, Liza Marie Barrientos Gómez, Ubeimar Delgado y Germán Tiberio Ojeda, quienes asumieron entre el 4 de junio y el 1 de julio.

Arley Gómez defendió su designación “relámpago”

En medio de la controversia, Arley Gómez, uno de los reemplazantes, defendió su llegada al cargo y sostuvo que la ausencia de sesiones no implica falta de actividad.

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El funcionario Diego González explicó que el trámite se activa ante vacancias por renuncia y que la mesa directiva consulta al Consejo Nacional Electoral, que define quién asume según el orden de lista del partido - crédito Alianza Verde

“No tengo la culpa de que un congresista gane lo que gane. Yo estoy totalmente de acuerdo en que el Congreso debería reducirse. Es más, las gobernaciones no deberían existir, deberían existir apenas siete gobernaciones”, afirmó en entrevista con W Radio, además de señalar que ya adelanta gestiones por su región.

El congresista aseguró que, en los días que le resten en la curul, defenderá los intereses de su región y demandará equidad en temas como los costos de peajes y combustible.