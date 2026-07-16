Hallan cuerpo calcinado en una vivienda tras voraz incendio en El Águila, Valle: autoridades investigan el crimen

Un incendio estructural destruyó una vivienda en el corregimiento El Embal, en El Águila, al norte del Valle del Cauca - crédito Bomberos El Águila

Unidades del Cuerpo de Bomberos de El Águila acudieron a un llamado de emergencia en el corregimiento El Embal, al norte del departamento del Valle del Cauca. En el lugar, un incendio estructural arrasó por completo una vivienda.

Una vez controladas las llamas, los bomberos reportaron el descubrimiento de un cadáver con graves quemaduras, lo que impidió su identificación inmediata. De acuerdo con informes de la Policía Valle “una vez fue controlada la emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos, se realizó el hallazgo de un cuerpo sin vida al interior del inmueble, el cual presentaba múltiples quemaduras, por lo que su identidad no ha podido ser establecida”.

PUBLICIDAD

Investigación y primeras hipótesis

La emergencia, que en principio se reportó como un incendio accidental, pasó rápidamente a ser tratada como una posible escena de crimen. Las primeras diligencias quedaron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, que asumió los actos urgentes y el inicio de las labores forenses para determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias y causas de la muerte.

Según el comunicado oficial de la Policía Valle, “la investigación se encuentra en curso, por lo que cualquier información que contribuya al esclarecimiento de este caso podrá ser suministrada oportunamente a las autoridades competentes”.

PUBLICIDAD

La Fiscalía General de la Nación y el CTI asumieron la investigación forense para determinar la identidad de la víctima y las causas de la muerte - crédito Policía Nacional

Entre las primeras versiones surgió el nombre de Wilver de Jesús Quintero Henao, conocido como “Zancudo”. Este hombre había sido capturado en abril de 2026 durante un operativo por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. La vivienda afectada por el incendio estaría vinculada a esta persona, según fuentes policiales y del CTI, aunque esta línea de investigación no ha sido confirmada oficialmente.

Relato de los hechos y contexto local

De acuerdo con información preliminar recogida por El Tiempo, hombres armados irrumpieron en la tienda donde se encontraba Quintero Henao, le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente incendiaron el inmueble antes de huir del lugar. El cuerpo fue hallado por los bomberos y posteriormente trasladado hasta el casco urbano de El Águila para facilitar las diligencias judiciales.

PUBLICIDAD

El comandante del distrito especial de Policía del municipio de Cartago, teniente coronel Óscar Javier Hernández, declaró que “de manera inmediata, se coordinó con la presencia de funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes asumieron las labores investigativas y forenses tendientes a establecer la identidad de la víctima, así como las circunstancias y causas de su fallecimiento”.

Línea investigativa y situación en el Valle

Una línea de investigación menciona a Wilver de Jesús Quintero Henao, alias Zancudo, por una presunta vinculación de la vivienda incendiada - crédito red social X

Las autoridades manejan como hipótesis principal que el incendio habría sido provocado para encubrir un homicidio, aunque no descartan otras posibilidades. El departamento de Policía Valle reiteró que la información oficial relacionada con el caso se entregará conforme avance el proceso investigativo.

PUBLICIDAD

La conmoción en la comunidad del norte del Valle del Cauca es evidente, ya que el caso se suma a una serie de hechos violentos relacionados con el tráfico de drogas en la región. La identidad de la víctima y los móviles del crimen forman parte de las preguntas que buscan responder los investigadores.

La Fiscalía y la Policía continúan recolectando pruebas y testimonios para identificar a los responsables y esclarecer lo ocurrido en este hecho que ha puesto en alerta a la población local.

Autoridades piden colaboración ciudadana

Las autoridades manejan como hipótesis principal que el incendio en Valle del Cauca habría sido provocado para encubrir un homicidio - crédito CTI de la Fiscalía

La Policía del Valle reiteró el llamado a la ciudadanía para aportar información que ayude a esclarecer el caso y ofreció canales de contacto seguros para quienes dispongan de datos relevantes.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se ha confirmado la relación directa entre el incendio, el homicidio y las actividades previas de Quintero Henao, pero la investigación se mantiene activa y abierta a nuevas pistas.

Las autoridades insisten en que cualquier información será tramitada de manera confidencial en el marco del proceso penal en curso.